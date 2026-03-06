İsrail'den Beyrut'a ağır bombardıman: Savaşta yeni aşamaya geçildi I A Haber ateş hattında

İsrail’in saldırılarını Lübnan’a yayma stratejisi, başkent Beyrut’ta büyük bir insani krizi tetikledi. Dahiye semtinin girişinden bildiren A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "İsrail bu savaşı artık bölgeye yaymak istiyor ve bölgesel bir savaşa dönüşmüş durumda artık bu yapılan hunharca saldırılar" ifadelerini kullandı. Bölgedeki stratejik öneme dikkat çeken Kurşun, "Burası Dahiye semtinin girişi, Hizbullah’ın kalesi olarak biliniyor ve İsrail’in hedefi halinde. Lübnan ordu birlikleri giriş noktalarını trafiğe kapattı, içeriye girişe izin verilmiyor, sadece çıkışlara izin veriliyor" sözleriyle bölgedeki askeri hareketliliği ve kısıtlamaları aktardı.



LÜBNAN’DA YENİ BİR GÖÇ DALGASI BAŞLADI



İsrail ordusunun tahliye uyarılarının ardından on binlerce sivil, canlarını kurtarmak için yollara döküldü. Bölgedeki acı tabloyu tasvir eden Ata Gündüz Kurşun, "İç göç dalgası başlamış durumda. İnsanlar evini, barkını, yurdunu terk etmek için yollara düştü. Yanlarına birkaç parça eşyasını alan Lübnanlılar bölgeyi terk ediyor" dedi. Yollardaki araç yoğunluğuna ve insanların durumuna değinen muhabir, "Otobüslerin üzerine bavullar konulmuş, çuvallar eşliğinde birkaç parça eşya ile kim bilir nereye gidiyorlar. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 250 bin kişi Lübnan içerisinde mülteci konumuna düşmüştü, şimdi o dalganın yeniden başladığını söyleyebiliriz" ifadeleriyle yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdi.



İSRAİL’İN HEDEFİ: DAHİYE’Yİ İKİNCİ BİR GAZZE YAPMAK



Saldırıların şiddeti her geçen saat artarken, İsrail’in bölge üzerindeki planları daha net bir hal alıyor. İsrail’in Dahiye semtine yönelik niyetini açıklayan Kurşun, "İsrail zaten Dahye'yi ikinci bir Gazze olarak nitelendiriyor. Amacı Dahye'yi ikinci bir Gazze yapmak; bu nedenle yıllardır vurmaya devam ediyor" sözleriyle tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti. Bölgedeki güvenlik önlemlerine ve kısıtlamalara değinen muhabir, "Hizbullah üyeleri cep telefonlarıyla dahi görüntü çekilmesine izin vermiyor. Sadece kuş bakışı noktalardan yükselen dumanları görebiliyoruz. İsrail vurabildiği kadar vuracak, bunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.



AMBULANS VE İTFAİYE EKİPLERİ ATEŞ ALTINDA



Saldırıların vurduğu noktalarda arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Bölgeye giriş yapan ekipler hakkında bilgi veren Ata Gündüz Kurşun, "Sadece itfaiye ve ambulansların girişine izin veriliyor. Ancak İsrail’in daha önceki süreçte yangına müdahale eden itfaiye araçlarına ve personeline de saldırdığını biliyoruz" sözleriyle insani yardım ekiplerinin de büyük risk altında olduğunu aktardı. Kurşun, Lübnan’ın güneyinden ve Bekaa Vadisi’nden de benzer tahliye haberlerinin geldiğini, İsrail zulmü karşısında Lübnanlıların sığınacak yer aradığını dile getirerek bölgedeki son durumu özetledi.