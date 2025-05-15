Diplomasinin nabzı Antalya'da atıyor! NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarından kritik toplantı
Türkiye diplomasinin merkez üssü haline gelmiş durumda. İstanbul'daki Rusya - Ukrayna müzakereleri gündemdeki yerini alırken, Antalya, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rutte, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio burada yaptığı açıklamada "(Ukrayna-Rusya) Herkes savaşın bitmesini istiyor."
Başkan Erdoğan, tüm kavgaları, savaşları ve terör belasını bitirmek için kolları sıvadı. Dünyanın yeni rotası Türkiye'de çizilmeye başlandı.
Bu kapsamda Başkan Erdoğan, saatler 13:00'ı gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Zelenskiy'i ağırlayacak.
İstanbu'da ise Rusya ve Ukrayna heyeti barış masasına oturacak. Antalya ise NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: ARTIK BİR BARIŞA ULAŞMAMIZ GEREKİYOR
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, açıklamalarda bulundu. Rubio, konuşmasında; "Ukrayna- Rusya arasındaki savaşın bitmesi isteniyor. Bu herkesin istediği bir şey. NATO'nun amacı savaşları engellemek. Bu birliği daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Şu an Rusya- Ukrayna çatışması için askeri bir çözüm yok bunun diplomatik yolla olması gerekiyor. Artık bir barışa ulaşmamız gerekiyor." dedi.
BAKAN FİDAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirve öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Bizler bugün çok önemli tartışmalar yürüteceğiz. Gündemizdeki konular savunma sanayi konusundaki harcalamalarda külfet paylaşımından savunma sanayi tabanımızı nasıl geliştirebiliriz, Ukrayna- Rusya savaşına kadar uzanıyor. Bu toplantımız Hollanda'da yürütülecek zirveye hazırlık niteliğinde" dedi.
RUTTE, RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKATİ ÇEKTİ
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." dedi. Rutte, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe başlarken basın mensuplarına konuştu.
Türkiye'ye toplantıya ev sahipliği için teşekkür eden Rutte, haziranda yapılacak NATO Zirvesi, "Rusya tehdidi", "Çin ordusunun inşası" ve terörizm gibi birçok konuyu ele alacaklarını belirtti. Rutte, NATO'nun kendini koruması için yeterli parayı harcaması ve gerekli savunma sanayisi üretimini yapması konularında görüşmeler yapacaklarını aktararak Rusya'dan daha iyi konumda olmaları gerektiğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'daki savaşı sonlandırarak kalıcı barışı sağlamak için neler yapabileceklerini istişare edeceklerini kaydetti. Rutte, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hollanda'nın Lahey kentinde haziranda yapılacak NATO Zirvesi öncesinde birçok ülkenin yüzde 2'lik savunma harcaması sınırına ulaşacağını düşündüğünü dile getiren Rutte, 8 NATO üyesinin henüz bu sınıra gelmediğini ifade etti.
Rutte, NATO Zirvesi'ne İttifak dışındaki partnerlerin katılması konusunda henüz bir duyuru yapılmadığını söyledi. Savunma harcamaları konusunda çok daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizen Rutte, bu konuda ABD gibi ülkelerin beklenti içinde olduğunu dile getirdi. Rutte, "Ukrayna'nın ateşkes ve acil müzakerelere hazır olduğu çok net. Bu, kesinlikle açık. Top artık açıkça Rus sahasında. Ne yaptıklarını, neden burada olduklarını veya olmadıklarını açıklamalılar." diye konuştu.
Ukrayna ile Rusya arasındaki iletişim kopukluğunu ABD Başkanı Donald Trump'ın onardığını kaydeden Rutte, "(İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakereleri) Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye, tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." ifadesini kullandı. Rutte, Türkiye'nin müzakereler için ciddi bir ortam olarak görüldüğünü vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın müzakereleri olumlu sonuçlandırabileceğini vurguladı. Almanya'nın Eurofighter savaş uçağı satışlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Rutte, NATO üyelerinin birbirlerine silah satışına kısıtlama getirmemesi gerektiğini belirtti.
Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinin "oldukça etkileyici" olduğunu vurgulayarak Türk şirketlerinin Avrupa, ABD ve Kanada'daki şirketlerle yaptığı işbirliklerine işaret etti.
"TÜRKİYE BÜYÜK ROL OYNUYOR"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ukrayna’nın ateşkese ve müzakerelere hazır olduğunu söyleyen Rutte, barış sürecinde topun artık Rusya’nın sahasında olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu süreçteki rolüne de işaret eden Rutte, “Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip, ikna gücü yüksek. Rusya eğer delegasyonuyla İstanbul’da olursa, neler olacağını göreceğiz” dedi.
DİPLOMASİNİN KALBİ TÜRKİYE'DE ATIYOR
SİDE'DE AKŞAM YEMEĞİ DÜZENLENDİ
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya'da bulunan mevkidaşları onuruna Side Arkeolojik Alanı'nda düzenlenen akşam yemeğinde açılış konuşması yaptı.
NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle kendilerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Fidan, katılımları nedeniyle konuklarına teşekkür etti.
Fidan, bugün düzenlenecek toplantıda, gelecek ay gerçekleştirilecek Lahey Zirvesi öncesinde yoğun müzakereler yapacaklarını belirterek, bu akşamki yemeğin daha rahat bir atmosferde gayriresmi bir fikir alışverişinde bulunma fırsatı vermesini istediğini söyledi.
Bakan Fidan, bunun için Side Antik Kenti'nden daha iyi bir yer olmadığını belirterek, katılımcıların manzaranın tadını çıkarmasını umduğunu dile getirdi.
İnsanlığın, Side şehrinin kurulduğu Milattan Önce 7. yüzyıldan bu yana uzun bir yol katettiğini anlatan Fidan, "Ancak ortak değerlerle bağlı olanların kolektif gücü ve işbirliği yoluyla evrensel barış kuralı, o zamanlar olduğu gibi bugün de geçerliliğini korumaktadır." ifadelerini kullandı.
Fidan, aslında "insanlık tarihinin en başarılı ittifakı olan NATO'nun, bu ilkenin canlı bir örneği" olduğunu belirterek, "İttifakımızın gücü yalnızca kolektif olarak sahip olduğumuz askeri kümeden gelmiyor, daha da önemlisi, ortak değerler, ilkeler ve fikirler topluluğunu temsil etmemizden kaynaklanıyor." değerlendirmesini yaptı.
Bu nedenle yarınki toplantının özellikle önemli ve zamanlı olduğuna inandığını dile getiren Fidan, "Çünkü ittifakımızın savunduğu barış ve istikrarın en temel değerleri, Ukrayna ve Gazze gibi yerlerde benzeri görülmemiş bir şekilde tehdit altında. Bu, hibrit zorlukların yanı sıra terörizmin demokrasilerimiz için ciddi tehlikeler oluşturduğu bir zamanda gerçekleşiyor. Bu zorluklarla başa çıkmada en güçlü varlığımız birlik ve beraberliğimiz olmaya devam ediyor." diye konuştu.
Fidan, farklılıklara rağmen, nihai hedefler ve bağlılık konusunda birlik olmanın önemine işaret ederek, "Aynı zamanda siyasi irademizi, isteklerimizi ve taahhütlerimizi destekleyecek gerekli kabiliyetlerle birleştirmemiz gerektiğini de unutmayalım. Ancak bunu etkili, adil ve kapsayıcı bir şekilde yapmamız gerekiyor." dedi.
Bakan Fidan, konuşması sırasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye hitaben, "Bu arada bütün bunları okuyarak şu an sizin işinizi yapıyorum." diyerek şakalaştı.
Bazı konuların bu kritik zamanlarda her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:
"Bunlar, ittifakımız içerisinde adil transatlantik yük paylaşımı, müttefikler arasında sınırsız savunma sanayi işbirliği ve inovasyon yoluyla gelecekteki ortak savunmamıza yatırım yapmak. Şüphesiz bu konulardan bazıları, acil sorumlulukların olduğu bir dünyada hükümetlerimizin zor ve cesur kararlar almasını gerektiriyor. Dahası, birçok müttefik ülkede güvenlik hafife alınıyor ve güvenliğin değişen zorlu gerekliliklerine göre hareket etme konusunda isteksizlik yaşanıyor."
Bakan Fidan, "herkesi bekleyen tehditlerin büyüklüğünü, endişe verici olmayan ama çok açık bir dille anlatmalarının kendilerine düştüğünü" belirterek, "Bunu yaparken bir yandan da bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekenleri anlatmalı ve halkımıza bu süreçte yalnız olmadığımızı, zira müttefiklerimizin bu çabada birbirlerine destek olmaya devam ettiklerini temin etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Fidan, yemeğe katılan bakanlara teşekkür ederek, "Side'nin simge yapılarının gölgeleri altında, barış ve güvenlik içinde birlikte inşa etmemiz gereken ortak özelliği görebileceğimizi umuyorum. Ayrıca Türk mutfağı ve müziğinin de yarınki görüşmeler için zihnimizi boşaltmaya yardımcı olacağını umuyorum." dedi.
YUSUF DİKEÇ'TEN PAYLAŞIM
NATO, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sebebiyle milli sporcu Yusuf Dikeç'in Türkiye'yi tanıttığı bir videoyu paylaştı. NATO'dan yapılan açıklamada, "Olimpiyat gümüş madalyası sahibi ve Türkiye'nin en ünlü atıcısı Yusuf Dikeç bize NATO Dışişleri Bakanlarının bugün ve yarın toplanacağı Antalya'yı gezdiriyor" denildi.
TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE KRİTİK ZİRVE
Türkiye, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Antalya'da düzenlenen toplantı, Türkiye'nin NATO ve Avrupa-Atlantik güvenliğine atfettiği önemi ortaya koyuyor. Mayıs 2015'te Müttefik Dışişleri Bakanlarını Antalya'da ağırlayan Türkiye, gelecek sene NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Toplantı, 24-25 Haziran'da Lahey'de tertiplenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarının etraflıca ele alınacak olması bakımından da özel önem arz ediyor.
Toplantıda, Avrupa güvenliğinin bugünü ve bilhassa geleceği, öncelikli başlıklar arasında olacak. Bu kapsamda, transatlantik külfet paylaşımı, savunma harcamalarının artırılması ve Avrupalı müttefiklerin kıtanın güvenliğinde daha fazla rol üstlenmesi hususları ele alınacak.
Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine ne kadar önemli ve kritik katkılar sağladığının aşikar olduğunun altını çizen Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve dinamik savunma sanayiiyle de Avrupa güvenlik mimarisinin temel bir sütunudur. Türkiye'nin savunma harcamaları, NATO'nun yüzde 2 kriterinin üzerindedir. İttifak'ın harekat ve misyonlarına da önemli personel ve yetenek katkılarımız sürmektedir." ifadelerini kullandı.
Kaynaklar, kapasite ve irade sahibi bir müttefik olarak Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin geleceğine ilişkin muhtelif gayretlerde daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayarak, "Toplantıda bizim için öncelikli alanlardan biri de İttifak'a mücavir bölgeler ile Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesi ve hakim kılınması olacak. İttifak'a böylesine önemli katkılar sağlayan Türkiye, NATO'ya yönelik ana tehditlerden olan terörizmle mücadelede müttefikler arasında samimi ve hakiki bir dayanışma sergilenmesini talep etmektedir. Tabiatıyla bu haklı talebimizi toplantı vesilesiyle kayda geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Müttefikler arasındaki savunma sanayii işbirliği ve ticaretine yönelik engellemelerin tamamen "amasız ve fakatsız" en kısa sürede kaldırılması talebinin Türk tarafı tarafından kuvvetli biçimde dile getirileceğini paylaşan kaynaklar, "Bu toplantının ve haziran ayındaki Lahey Zirvesi'nin müttefikler arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesine hizmet edeceğine inanıyoruz." ifadesine yer verdi.
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