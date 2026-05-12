CANLI | Trump'tan İran üzerinden Çin'e gözdağı: Şi'nin yardımına ihtiyacım yok
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İran ile iyi bir anlaşma yapacaklarını vurgularken Çin'e de bir mesaj verdi. Trump, Şi'nin yardımına ihtiyacı olmadığını kaydederken "Onunla uzun uzun konuşacağım" dedi.
ABD ve İran arasında gerçekleşen müzakerelerde karşılıklı açıklamaların seyri, Orta Doğu'da barış ihtimalini her geçen gün zayıflatıyor.
Bölgeden son yaşananların özeti şöyle;
İran Cephesi: İran, ABD'nin anlaşmaya yönelik tek sayfalık barış önerisine yanıtını verdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, verdikleri yanıta yönelik "14 maddede belirtildiği üzere, İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok." dedi.
ABD Cephesi: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yanıtının kabul edemez olduğunu açıkladı, "Bize gönderilen o berbat metni gördükten sonra ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyleyebilirim. Okumayı tamamlamamıştım bile. Zamanımı buna harcamaya değmez dedim. Şu anda ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı'nın kabinesini topladığı bildirildi.
İsrail Cephesi: İsrail, Hizbullah'ı bahane ederek Lübnan'a saldırılar düzenleyip, işgalini genişletiyor.
"Şİ'NİN YARDIMINA İHTİYACIM YOK"
ABD: DENİZ ABLUKASI KAPSAMINDA 65 İRAN GEMİSİNİ ENGELLEDİK
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD donanmasının İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 65 ticari gemiyi engellediklerini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktıklarını duyurdu.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) gemisi, İran'a karşı ABD ablukasının uygulanması da dahil olmak üzere Arap Denizi'ndeki operasyonlarına devam ediyor." ifadesine yer verilerek, "CENTCOM güçlerinin 65 ticari geminin rotasını değiştirdiği ve 4 gemiyi etkisiz hale getirdiği" belirtildi.
ABD Donanması, İran ile Pakistan'da düzenlenen ilk müzakere sürecinin başarısız olmasının ardından İran limanlarına giriş çıkışları durdurmak amacıyla 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almıştı.
İDDİA: İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ, HİZBULLAH SALDIRILARINA KARŞI FPV DRON FABRİKASI KURUYOR
İsrail işgal güçlerinin, Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı bu alandaki ihtiyacını karşılamak amacıyla FPV dron üretim tesisi kuracağı bildirildi.
Hizbullah'ın, ateşkes sonrası İsrail'e karşı misilleme stratejisi kapsamında kullanmaya başladığı fiber optik kamikaze İHA'ların, İsrail ordusunun elektronik savunma sitemlerini etkisiz bırakması sonrası Tel Aviv yönetimi yeni önlem arayışlarına girdi.
İsrail İşgal Radyosu, Hizbullah'ın saldırılarına karşı bu alandaki ihtiyacı karşılamak amacıyla FPV dron üretimi için İsrail işgal güçleri bünyesinde üretim tesisi kurulacağını duyurdu.
Haziran 2026'da faaliyete başlayacağı belirtilen üretim tesisinde, 200 Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) askerin görev yapacağı kaydedildi.
İsrail, bugüne kadar FPV dronlarını Çin'de üretim tesisleri olan İsrailli şirketlerden temin ediyordu. İsrail'in fabrika kurma hamlesiyle FPV dron üretiminde Çin'e olan bağımlılığını azaltmak istediği belirtiliyor.
Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yakın "Israel Hayom" gazetesine 9 Mayıs'ta konuşan isimleri açıklanmayan üst düzey subaylar, İsrail işgal güçlerinin Hizbullah İHA'ları karşısında etkisiz kaldığını itiraf etmişlerdi.