CANLI | Ortadoğu alev alev! Trump'tan Mücteba Hamaney'e tehdit: Hayatta kalma şansı yok
ABD ve İsrail’in kirli ittifakıyla İran’a başlattığı savaşta 10 gün geride kalırken, Tahran'ın İsrail ve Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları sürüyor. Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in göreve geldi. İsrailli Saar ise Mücteba Hamaney'i de saldırılarla hedef alacakları imasında bulundu. Trump , İran’a saldırılar hakkında, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları, iletişim sistemleri ve hava kuvvetleri yok" dedi. Öte yandan İran medyasında yapılan yeni açıklamada Pezeşkiyan Başkan Erdoğan ile görüştü. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada savaşın çok yakında biteceğini belirtirken Mücteba Hamaney'i hedef alarak "Hayatta kalma şansı yok." dedi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları devam ederken,Tahran yönetimi İsrail ve Körfez ülkelerindeki ABD-İngiliz üslerine karşı misillemelerini sürdürüyor.
İsrail'in Tahran'daki petrol tesislerini ve İsfahan'daki radyasyon tesisini vurmasının ardından ülkede çevre katliamı yaşanırken, diğer yandan ülkenin yeni dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney seçildi.
İRAN'DAN TRUMP'A TEPKİ: SAVAŞIN SONUNU İRAN BELİRLEYECEK
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın gücü sona erdi" ifadelerine tepki gösterdi.
İran devlet televizyonu, Naini'nin konuya ilişkin açıklamalarını yayımladı.
Trump'ın "yalan ve aldatmayla İran'a karşı psikolojik baskı uygulamaya çalıştığını" savunan İranlı Sözcü, "İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı cesur ve güçlü iradeyle direniyor. Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek." dedi.
Bölgedeki ABD'ye ait tüm askeri altyapının yok edildiğini öne süren Naini, "İran silahlı kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD donanmasını ve 'Gerald Ford' uçak gemisini bekliyor." ifadelerini kullandı.
Naini, "Trump, ABD halkına yalan söyleyerek savaşı başlattı. Ancak şimdi İran'ın cevapları onu şaşkın ve çaresiz bir duruma düşürdü." dedi.
Öte yandan Trump'ın konuşmasının ardından Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes yok ve saldırıların hacmini artırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlediği basın toplantısında, İran'ın tüm askeri güçlerini büyük oranda yok ettiklerini savunmuş ve savaşın "yakın bir zamanda sona ereceğini" söylemişti.
ABD Donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" gemisi Kızıldeniz'de, "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.
SANA: HİZBULLAH SURİYE ORDUSU MEVZİLERİNE TOPÇU SALDIRISI DÜZENLEDİ
Hizbullah'ın Lübnan topraklarından, başkent Şam'ın güneybatısındaki Sergaya beldesinin çevresindeki Suriye ordusu mevzilerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.
Suriye resmi ajansı SANA'ya bilgi veren Ordunun Operasyonlar Komutanlığı, Hizbullah'ın Lübnan topraklarından Sergaya beldesi çevresindeki Suriye ordusu noktalarına topçu saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.
Komutanlık, Hizbullah'ın sınır bölgesine takviye birlikler gönderdiğini ve Suriye ordusunun da oluşan durumu değerlendirdiğini kaydetti.
Saldırının ardından Suriye ordusunun Lübnan ordusu ile iletişime geçtiği ve Suriye topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı gerekli adımların atılacağı vurgulandı.