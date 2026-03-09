CANLI | Ortadoğu alev alev: İran'da yeni lider Mücteba Hamaney | Tahran'dan İsrail'e füze saldırısı
ABD ve İsrail’in kirli ittifakıyla İran’a başlattığı savaşta 10 gün geride kalırken, Tahran'ın İsrail ve Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları sürüyor. Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in göreve gelmesinin ardından İran, Tel Aviv'e yeni bir füze saldırısı başlattı. Öte yandan ABD tarafından oğul Hamaney'in dini lider olarak açıklanmasının ardından "Kaderi babası gibi olacak" ifadeleri kullanıldı.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları devam ederken,Tahran yönetimi İsrail ve Körfez ülkelerindeki ABD-İngiliz üslerine karşı misillemelerini sürdürüyor. İsrail'in Tahran'daki petrol tesislerini ve İsfahan'daki radyasyon tesisini vurmasının ardından ülkede çevre katliamı yaşanırken, diğer yandan ülkenin yeni dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney seçildi.
BAE HAVA SAVUNMASI DEVREYE GİRDİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine, hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine, hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzelere, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerine müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider olarak Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
Bu açıklamanın ardından Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Irak'tan füze ve İHA saldırılarına ilişkin haberler geldi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise yeni lider seçilmeden önce yaptığı açıklamada, ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Geçici Liderlik Konseyi’nin saldırı gelmeyen komşu ülkelere yönelik saldırı düzenlenmemesi ve füze fırlatılmaması kararı aldığını açıklamıştı.
Ancak gece boyunca Körfez hattı, yeni saldırılar ve bu ülkelerin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve İHA'ları engellemeye yönelik müdahaleleriyle hareketli saatler yaşadı.
ERBİL'DE 5 DAKİKA ARAYLA PATLAMA SESLERİ
Irak'ta, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı ile ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 5’er dakika arayla 4 saldırı oldu ve art arda patlama sesleri duyuldu.
İnsansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.
Hava savunma sistemleriyle eş zamanlı olarak güvenlik güçleri de İHA’lara karşı yoğun ateş başlattı.
ABD-İsrail’in İran’a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil’de patlama sesleri duyuluyor.
SUUDİ ARABİSTAN’DAN İRAN AÇIKLAMASI
Suudi Arabistan, İran'ın komşu ülkelere saldırma planlarının olmadığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, İran'ın "gerçeklikle ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını sürdürdüğünü" belirtti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarının "hiçbir koşulda kabul edilemez" olduğu vurgulandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın komşu ülkelere saldırma planlarının olmadığı yönündeki açıklamasına atıfta bulunulan açıklamada, "İran tarafının bu açıklamayı ne İran Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında ne de sonrasında uygulamaya koymadığını teyit ederiz. İran, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Suudi Arabistan'ın savaşta yer almak üzere savaş uçakları ve yakıt ikmal uçaklarını gönderdiği iddialarına değinilen açıklamada, "Gerçekte, bu uçaklar Krallığın ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin hava sahasını İran füzeleri ve insansız hava araçlarından korumak ve izlemek için hava devriyesi yapmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahip olduğu vurgulandı.