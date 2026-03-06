CANLI YAYIN

CANLI | Orta Doğu'da savaşın 8'inci günü! İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı | İsrail Mehrabad Havalimanı'nı vurdu

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşta Hamaney'in öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi, Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misilleme saldırılarında bulundu. Trump İran'ın yeni lideri olacağı iddia edilen Hamaney'in oğluna ilişkin "Mücteba Hamaney kabul edilemez. Yeni lideri ben belirleyeceğim" dedi. Trump ayrıca İran'ın koşulsuz teslim olması gerektiğini vurgularken "İran'ı yeniden büyük yapalım" dedi. İran'dan ise "Hiçbir şekilde ateşkes ilan etmeyeceğiz" açıklaması geldi. Öte yandan İran, Tel Aviv'e yeni bir füze saldırısı başlatırken, İsrail ise Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nı vurdu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürülmesiyle Orta Doğu yeni bir krize sürüklendi.

İran'a yönelik saldırıların ardından Hizbullah, Tel Aviv yönetimine savaş açarken diğer yandan İsrail ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alıyor.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARINA İRAN'DAN MİSİLLEME
AHaber CANLI YAYIN

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

03:19

LÜBNAN'DA YOĞUN ÇATIŞMA

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan bilgiye göre  İsrail ordusunun Lübnan’ın Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulunmasının ardından yoğun çatışmalar yaşanıyor
03:12

LÜBNAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Lübnan'da ölü sayısı 217'ye yaralı sayısı ise 798'e yükseldi. 
03:10

İRAN: SAVAŞIN NASIL BİTECEĞİNE BİZ KARAR VERİRİZ

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak hava saldırılarına ilişkin devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump hakkında sert ifadeler kullanan Şikarçi, "ABD ordusu bugün moralsiz ve çökmüş bir ordudur. Bu ordu, Trump’ın zorlamasıyla bölgeye girmiştir. Açıkça söylemek gerekir ki hayal dünyasında yaşayan bir başkan var. Akıl ve rasyonellik açısından sorunları bulunuyor ve hatta ABD’nin ulusal çıkarlarını bile dikkate almıyor" dedi.

"ABD ORDUSUNUN YAŞADIKLARI TARİHTE GÖRÜLMEDİ"

ABD’nin aldığı kararların ekonomik ve insani sonuçlarına değinen Şikarçi, "Bu kararlar ABD ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar verirken halkını da olumsuz etkiledi ve bu ülkenin evlatlarının hayatını tehlikeye attı. ABD her zaman savaş başlatan bir ülke oldu ve tarihine bakıldığında da bu gerçek açıkça görülüyor. Ancak sadece bu yedi gün içinde ABD ordusunun başına gelenler, bu ülkenin tarihinde benzeri görülmemiş olaylardır ve bu süreç devam edecek. Bize saldırı yapılırsa savaşın nasıl biteceğine ne ABD ne de Siyonist rejim, yalnızca biz karar veririz" dedi

"ABD VE İSRAİL HER GEÇEN GÜN DAHA ZAYIF HALE GELİYOR"

ABD’nin gücünün zayıfladığını savunan Şikarçi, "Sahip oldukları her şeyi sahaya sürdüler ve iki gün içinde işi bitireceklerini düşündüler. Ancak bugün sekizinci gün ve her gün daha da zayıflayacaklar. Bu savaş ne kadar uzarsa ABD ve Siyonist rejimin zayıflığı o kadar artacak, bizim gücümüz ise daha da artacaktır. ABD’liler bugün psikolojik ve bilişsel savaşa sığınmış durumda" şeklinde konuştu.

IKBY’YE SERT UYARI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerine de uyarıda bulunan Şikarçi, "Eğer geleceğinizin karanlık olmasını istiyorsanız ABD ve Siyonist rejimle iş birliği yapın. Herhangi bir girişimde bulunmanız halinde sizi ezip geçeriz ve bir daha asla güvenliğiniz olmaz. Tüm altyapınız ve imkanlarınız hedef alırız ve düşmanlarımızla mücadelede hiçbir merhamet ve müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI’NI KAPATMADIK"

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla ilgili iddialara da değinen Şikarçi, İran’ın bu boğazı kapatmadığını belirterek, "Biz Hürmüz Boğazı’nı ne kapattık ne de kapatacağız. Hürmüz Boğazı bölgedeki Müslüman ülkelere ait olup küresel ticaret için hayati bir su yoludur ve biz her zaman bu uluslararası su yolunun güvenliğini savunduk" ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL GEMİLERİNE GEÇİŞ YOK

Şikarçi, tüm gemilerin boğazdan geçebileceğini ancak savaş koşullarında güvenlik garantisi verilemeyeceğini belirterek, "Bugün her gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçebilir ve biz gemilerin geçişini engellemiyoruz ancak gemilerin can, ekipman ve imkanlarının sorumluluğu kendilerine aittir ve savaş koşullarında güvenlik garantisi veremeyiz" şeklinde konuştu.

ABD ve İsrail’e ait gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini ifade eden Şikarçi, "ABD ile İsrail’e bağlı gemiler geçiş yapmaları halinde hedef alınacak. Yalnızca ABD ve Siyonist rejim bayrağının geçişine izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
 

02:40

ARAKÇİ: MASUM SİVİLLERE SALDIRININ KARŞILIĞI ABD ÜSLERİ OLACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken İran’ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misillemelerine ilişkin sosyal medya hesabından Arapça bir paylaşım yaptı. İran ile Arap ülkeleri arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çeken Arakçi, "İran ve Arap kardeşlerimiz yüzyıllar boyunca karşılıklı sevgi, dostluk ve saygı ortamı içinde yan yana yaşamıştır" dedi.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını bölge ülkelerinin topraklarını kullanarak gerçekleştirmesine tepki gösteren Arakçi, "ABD’li saldırganlar Arap dostlarımızın topraklarını kullanarak masum çocukları ve sivilleri hedef alıyor. Ancak İran’ın masum sivillerin hedef alınmasına vereceği karşılık, şüphesiz ABD’nin üsleri ve tesislerine yönelik olacaktır" ifadelerini kullandı.

02:34

İRAN FÜZELERİ DEMİR KUBBE'Yİ DELİK DEŞİK ETTİ

İran'ın başlattığı füze saldırıları Tel Aviv'de büyük bir panik oluştururken füze yağmurunun İsrail'in sözde "geçilemez" denilen Demir Kubbesini aştığı görüldü. Tel Aviv'in vurulma anları cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. 

İSRAİL PANİKTE! İRAN FÜZELERİ DEMİR KUBBE'Yİ DELİK DEŞİK ETTİ
02:22

PEZEŞKİYAN: RUSYA'DAN İRAN HALKININ DESTEKLENMESİ BEKLENİYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney’in ölümünün uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek,"Hegemon güçler kör ve çaresiz bir güç kullanımıyla iradelerini milletlere dayatmaya çalışıyor. Ancak İran halkının ülkesine ve sistemine verdiği milyonluk ve destansı destek, bu saldırıların yalnızca milletimizin ülkenin varlığını savunma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdiğini gösterdi" dedi.

"MÜZAKERE İDDİASINDA BULUNURKEN BİZE SALDIRDILAR"

Karşı tarafın güvenilmezliğine daha önce dikkat çektiklerini belirten Pezeşkiyan, "Önceki görüşmemizde Netanyahu’nun İran’a saldırma niyeti olmadığını iddia ettiğini söylemiştiniz. Ancak bugün yalan ve kötülüğün onların doğasının bir parçası olduğunu herkes gördü. Müzakere iddiasında bulunurlarken bir kez daha bize saldırdılar. Rusya’dan, uluslararası imkanlarını kullanarak İran halkının bu saldırılar karşısındaki meşru haklarını desteklemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"ABD ÜSLERİNİN HEDEF ALINMASI SAVUNMA AMAÇLIDIR"

Bölge ülkeleriyle yürütülen diplomatik temaslara da değinen Pezeşkiyan, "Komşularımızla yaptığımız görüşmelerde ABD askeri üslerinin hedef alınmasının tamamen savunma amaçlı ve ülkemizi ile halkımızı korumaya yönelik olduğunu anlattık. ABD ve Siyonist rejimin son saldırıları, bölge güvenliğinin yalnızca bölge ülkeleri tarafından sağlanabileceği ve yabancı güçlerin varlığının güvensizliğin temel nedeni olduğu yönündeki Tahran’ın haklılığını bir kez daha ortaya koydu" dedi.

NAHÇIVAN İDDİALARINI REDDETTİ

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İran tarafından insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Pezeşkiyan, "İran, hiçbir zaman komşularına saldırma niyetinde olmamış ve olmayacaktır. Yolumuz, toprak bütünlüğümüzü güçlü şekilde savunmak ve kalıcı barışı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

PUTİN’DEN TAZİYE MESAJI

Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Hamaney’in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini ileterek İran devleti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Putin ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin liderleriyle sürdürdüğü temaslara değinerek bölgesel istikrarın önemine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca Tahran ile Moskova arasındaki koordinasyonun diplomatik ve güvenlik kanalları üzerinden sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi. 

02:14

İSRAİL TAHRAN HAVALİMANINI VURDU

Terör devleti İsrail, Tahran'da bulunan Mehrabad Havalimanı'na füze saldırısı gerçekleştirdi. Bölgede yoğun bir yangın görülürken havalimanının ağır hasar aldığı belirtiliyor. 
02:08

LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARDA 33 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 33 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre İsrail savaş uçakları, ülkenin doğu, güney ve başkent Beyrut'un güney banliyösüne (Dahiye) yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesine düzenlenen 10 hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Kalaviye beldesindeki saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ed-Duveyr beldesinde düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kefr Rumman beldesine yönelik saldırıda da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mervaniye beldesi yakınlarında bir evi hedef alan İsrail saldırısında 1 kişi öldü.

Sayda kentindeki Makasid İslam Cemiyeti binasına düzenlenen hava saldırısında da 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İsrail tarafından Toul beldesinde İmam Mehdi Camisi'nin hedef alındığı, saldırıda caminin ağır hasar gördüğü ve müezzinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kefr Tibnit beldesinde iki evin bombalanarak yıkıldığı, Cebşit beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

Beyrut'un güney banliyösünde (Dahiye) yer alan Cemus, Haret el-Hureyk, el-Hadas ve Burc el-Baracine bölgelerinin de hedef alındığı saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Lübnan'ın batısındaki Zehrulbeyder geçidinde bir aracı hedef alan saldırıda sürücünün yaralanmadan kurtulduğu ifade edildi.

Baalbek kenti yakınlarındaki Sayda ovasına düzenlenen saldırılarda ise 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ile Hizbullah arasında Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar, Eylül 2024'te geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Lübnanlı yetkililere göre İsrail saldırılarında şimdiye kadar 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

02:01

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu.

Tahran'da önce uçak sesleri duyuldu, ardından şiddetli patlamalar oldu ve hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Uçak seslerinin yer yer duyulmaya devam ettiği Tahran'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.

Yerel medyaya göre, saldırıda Mehrabad Havaalanı'na yakın bölge isabet aldı. İsrail ordusu, saldırıda Tahran yönetimine ait altyapının hedef alınacağını belirtmişti. Bu duyuru ile eşzamanlı olarak İsrail’de de siren sesleri duyulmuştu.

01:39

İRAN TEL AVIV'E FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI

İran, İsrail'e yönelik yoğun bir füze saldırıları başlattı. Bu kapsamda Tel Aviv'de yeniden sirenler devreye girerken bölgeden çok sayıda patlama sesleri duyuldu. 

İRAN TEL AVİV'E FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI! İSRAİL'DE PEŞ PEŞE PATLAMALAR

İsrail ordusunun, gece saatlerinde İran'dan yeni bir füze saldırısının başlatıldığını duyurmasının ardından Tel Aviv semalarında güçlü patlamalar duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Ordunun açıklamasında halka sığınaklara gitmesi uyarısı yapılırken, misilleme nedeniyle riskli bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları geldi ve ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı.

AA muhabirinin aktardığına göre, Tel Aviv'de önleyici füzelerin misillemeyi engellemek için fırlatılmasından sonra güçlü patlama sesleri duyuldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İran'dan fırlatılan çok başlıklı bir füzenin etkisiz hale getirilmesi için çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği bildirildi.

Kanal 12 televizyonu, bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti. 

01:30

BASRA KÖRFEZİ'NDE ABD PETROL DEPOLARINA SALDIRI İDDİASI

Irak'ın Basra kentinde petrol alanında faaliyet sunan Amerikan "Halliburton" şirketinin kimyasal madde depolarına insansız hava aracı İHA ile saldırı düzenlendiği iddia edildi. Basra'daki yerel kaynaklar, kentin Bercisiyye bölgesinde yer alan Amerikan şirketinin kimyasal madde depolarının İHA ile bombalandığını savundu.

Sosyal medyada olaya ait olduğu iddia edilen yangın görüntüleri yayınlandı. Irak'taki ilgili makamlardan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

00:30

ABD'NİN FORD UÇAK GEMİSİ KIZILDENİZ'DE

ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e ulaştığı bildirildi.

ABD Deniz Enstitüsünün (USNI) haberine göre uçak gemisi, Orta Doğu'daki artan gerilim nedeniyle bölgeye gönderildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ford uçak gemisi ile ABD destroyeri USS Bainbridge'in (DDG-96) dün Süveyş Kanalı'ndan geçişine ait fotoğraflar paylaştı.

Pentagondan daha önce yapılan açıklamada, Ford uçak gemisinin şubat ortasında Orta Doğu'ya konuşlandırılmasına karar verildiği ve görevinin gelecek yıl mayıs ayına kadar sürmesinin planlandığı belirtilmişti.

Böylece bölgede iki ABD uçak gemisi görev yapmaya başladı.

USS Gerald R. Ford gemisi Kızıldeniz'de, USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

Açık kaynak analizlerine göre ABD, İran'la başlayan savaş nedeniyle Orta Doğu'daki askeri varlığını son yılların en yüksek seviyesine çıkardı.

 

00:15

S. ARABİSTAN'DA BAE UÇUŞLARI KISMEN BAŞLAYACAK

Suudi Arabistan Havayolları, yarından itibaren Dubai'ye karşılıklı yapılan uçuşların kısmen yeniden başlayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Havayolları tarafından yapılan açıklamada, kısmi seferlerin Dubai'ye Riyad ve Cidde'den iki gidiş ve aynı şehirlere iki dönüş uçuşunu içerdiği belirtildi.

Havayolu şirketi, uçuşların bölgedeki gelişmelere bağlı olarak kademeli olarak artırılacağını kaydetti.

Öte yandan Kuveyt Havayolları’ndan yapılan açıklamada, vatandaşları karayoluyla Kuveyt’e geri getirmek amacıyla bazı başkentlerden Suudi Arabistan’a uçuşlar düzenlemeye başlandığı ifade edildi.

23:48

HİZBULLAH: İSRAİL'E ROKET VE İHA'LARLA 18 SALDIRI DÜZENLENDİ

Hizbullah, İsrail'in kuzeyine ve Lübnan'ın içine kadar ilerleyen güçlerine bugün roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 18 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kesimleri ile ülkenin birçok bölgesine yönelik hava saldırılarına karşılık İsrail'in kuzeyini hedef alan eylemlerine dikkat çekildi.

Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan Katsavia Üssü'nün bir dizi İHA'yla hedef alındığı aktarılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ilerleyen İsrail askerlerinin de roketlerle vurulduğu ifade edildi.

5 YERLEŞİM ALANINA ROKET VE İHA'LARLA SALDIRI

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Ami'ad Üssünün de bir dizi kamikaze İHA'yla hedef alındığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 5 yerleşim alanına da roketlerle saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bugün İsrail'e toplam 18 roket ve İHA saldırısının yapıldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 23 yerleşim biriminin tahliye edilmesi uyarısında bulunuldu.

 

23:33

"TÜRKİYE ‘YENİ İRAN’ DEĞİLDİR"

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, Türkiye’nin bölgesel konumu ve diplomatik rolü ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Luna, Türkiye’nin “yeni İran” olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Luna açıklamasında, “Türkiye ‘yeni İran’ değildir ve biz (ABD) onlarla ilişkimizi geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi. 

 

 

23:21

TRUMP: ABD/İSRAİL DOSTU İRAN LİDERİ ARIYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran için ABD/İsrail dostu bir İran lideri aradıklarını söyledi. Sözler akıllarda soru işareti bırakırken Trump konuya ilişkin daha önceki açıklamasında Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in İran lideri olmasının kabul edilemez bulduğunu belirtmişti. 

23:06

IRAK'TA PATLAMA

Irak'ın Erbil kentinde patlamalar yaşanıyor. Irak basını, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil'deki bir otelin insansız hava aracı saldırısında hedef alındığını açıkladı.

IRAK'TA YOĞUN PATLAMA SESLERİ! OTEL İHA SALDIRISINA UĞRADI

AA Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz'ın aktardıklarına göre, "Erbil kentinde İran'lı Kürt muhalif gruplarına saldırı bugün 2. oldu. Dün Süleymaniye yakınlarında bir patlama daha olmuştu. İran Genelkurmay sözcüsünden yapılan açıklamada; "Gruplara karasal harekat başlatırlarsa biz düşmanımıza merhamet etmeyiz. İran'a karşı İsrail ve ABD ile iş birliği yapanları ayağımızın altında çiğneriz." dedi. 

İHA OTEL YAKININA DÜŞTÜ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, başkent Erbil'de gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.
 

CAN KAYBI YOK

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ve İran'ın bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları sürerken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yeni bir insansız hava aracı saldırısı yaşandı. Irak basını, hedef alınan yerin Erbil kent merkezindeki 100 Metre Caddesi üzerinde bulunan Ercan Rotana oteli olduğunu açıkladı. IKBY Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, "Koalisyon güçleri saat 22.41'de, Erbil semalarında patlayıcı yüklü 4 adet İHA'yı imha etti. İHA'lardan birinin enkazı bir otelin yakınındaki boş alana düştü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.

Saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığına ve otelde meydana gelen maddi hasarın boyutuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin IKBY'de bulunan vatandaşlarını, kaldıkları otellerin hedef alınabileceği konusunda uyarmasından yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti. 

22:57

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İran füzelerini Tel Aviv'e ateşlemesinin ardından İsrail'de yeniden siren sesleri çalmaya başladı. 

TEL AVİV'DE YENİDEN SİRENLER DEVREDE

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bölgedeki son gelişmeleri aktararak; "Tel Aviv'de sirenlerin yeniden yükseldiğini bildiren Emine Kavasoğlu, "Sirenler yine çalmaya başladı. Bakalım bu kez doğru mu sirenler? Çünkü ikinci defadır bu akşam yanlış alarm verdi bu sirenler. Ama şimdi yeniden o sirenler yüksek bir sesle çalmaya başladı". Bölgedeki hareketliliğe dikkat çeken Kavasoğlu, "Sanıyorum ki hava savunma sistemleri bir kez daha yanıldı. Bu İran'ın kullanmaya başladığı farklı bir taktik mi, yeni bir taktik mi bunu gerçekten anlamak güç. Çünkü siren çalmasına rağmen ikinci defa bir hava saldırısı görüntüsüyle karşı karşıya kalmadık. Havada herhangi bir saldırı görülmüyor."   

SIĞINAKLARA GİRİN TALİMATI

Bulunan saldırı riskinin ciddiyetini koruduğunu ifade eden Kavasoğlu, otelde yapılan acil durum anonslarına değinerek, "Bulunduğumuz birçok anonsları duyuldu az önce. 'Bir saldırı saldırısı, hemen sığınaklara hareket edin' uyarısı geldi. Şu anda sağımızı solumuzu yeniden kontrol etmeye başladık, hangi noktalar için bu alarmlar mevcut onu da paylaşıyorum"  dedi. 

255 FARKLI NOKTADA SALDIRI UYARISI

Saldırı uyarısının çok geniş bir coğrafyayı kapsadığını belirten Emine Kavasoğlu, "Gelen uyarılardan hangi noktalar olduğunu kontrol ediyorum; Tel Aviv'den Yarikon, Lakhish, Beit Lahya, Beit Shavit taraflarından uyarılar geliyor. Havat Yair, Nofim... Hem kuzeyden hem gelecekten ayrı ayrı uyarı sistemleri devreye giriyor. Az önceki siren sesleri tam 255 farklı nokta için ortaya çıkmıştı" sözleriyle boyutuna dikkat etti.


 

22:45

İRAN: UÇAK GEMİSİNE FÜZE ATTIK

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yedinci gününde sürerken İran’dan ABD’ye yönelik yeni bir misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İran Deniz Kuvvetleri'ne ait füze sistemi tarafından ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’a doğru gemisavar füze fırlatıldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan dün yapılan açıklamada da, Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek amacıyla Umman Denizi’nde İran’ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaşan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin, DMO Deniz Kuvvetleri’ne ait İHA’lar tarafından hedef alındığı bildirilmişti. Açıklamada ayrıca geminin beraberindeki muhriplerle birlikte hızla bölgeden uzaklaştığı ve bin kilometreden fazla mesafe kat ettiği ifade edilmişti.

21:48

TEL AVİV SEMALARINDA SİREN SESLERİ

İran Devrim Muhafızlarından dün yapılan yoğun füze saldırısı sonrası yeni dalga başlatıldı. 
 

21:29

BEYAZ SARAY TARİH VERDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'daki saldırıların 4-6 hafta sürebileceğini işaret etti. Leavitt, "İran'daki operasyonel ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar silah stokumuz var." diye konuştu.

 

21:21

BAĞDAT'TA ASKERİ ÜSSE SALDIRI

Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki askeri üsse roket saldırısı düzenlendi. Üste, ABD'ye ait bir diplomatik merkezin de bulunduğu aktarıldı.

 

 

20:23

İRAN ORDUSU: DÜŞMANIN GÖZÜ KÖR EDİLDİ

İran ordusu, bölgede ABD ve İsrail'e ait erken uyarı radarlarının vurulmasının ardından "düşmanın gözünün kör olduğunu" ve İsrail'in savunma yeteneklerinin ciddi şekilde azaldığını bildirdi. İran'da savaşı yürüten Hatemu'l Enbiya Karargahı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Sahte Siyonist rejimin füze kalkanının radar sistemlerinin hedef alınmasıyla rejimin hava savunma yetenekleri ciddi şekilde azaltıldı ve işgal altındaki toprakların semaları İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının güçlü gürültüsü altında kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Düşmanların kötü gözlerinin kör edilmesi ve radarlarının imha edilmesi sayesinde saldırılar daha başarılı hale geldi." denildi. İran'ın, "ABD ve İsrail'e ait tüm kaynakları ve çıkarları hedef aldığı ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak ve bölge ülkelerine zarar gelmediğini önlemek için her türlü çabanın gösterildiği" ifade edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Katar'da ABD'ye ait üslerdeki radar sistemlerini imha ettiğini duyurmuştu. Uluslararası basında yayımlanan uydu görüntülerinde de ABD'nin bölgedeki üslerinde konuşlu radarların vurulduğu görülmüştü.

 

19:25

AB KOMİSYONU: İRAN'IN TÜRKİYE'YE İHA SALDIRILARINI KINIYORUZ

Sözcü Al Anouni günlük basın toplantısında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Al Anouni, "İran'ın Körfez'de, Türkiye'de ve Azerbaycan'da gerçekleşen ayrım gözetmeyen saldırılarını kınıyoruz." dedi.

Azerbaycan'da İHA'larla düzenlenen saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Al Anouni, "Bunlar İran tarafından daha da tırmandırılan bir duruma işaret ediyor ve savaşın Orta Doğu'nun ötesine yayılma olasılığını artırıyor." ifadesini kullandı.

El Anouni ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile temasa geçerek AB'nin Azerbaycan hükümeti ve halkıyla tam dayanışmasını ifade ettiğini aktardı.

 NAHÇIVAN'A İHA SALDIRISI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

 

 