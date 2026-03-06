CANLI | Orta Doğu'da savaşın 8'inci günü! ABD Başkanı Trump: Teslim olun / İran: Ateşkes yapmayacağız
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşta Hamaney'in öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi, Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misilleme saldırılarında bulundu. Trump İran'ın yeni lideri olacağı iddia edilen Hamaney'in oğluna ilişkin "Mücteba Hamaney kabul edilemez. Yeni lideri ben belirleyeceğim" dedi. Trump ayrıca İran'ın koşulsuz teslim olması gerektiğini vurgularken "İran'ı yeniden büyük yapalım" dedi. İran'dan ise "Hiçbir şekilde ateşkes ilan etmeyeceğiz" açıklaması geldi. Öte yandan ABD'nin Orta Doğu'da konuşlanan Gerald Ford uçak gemisi yeniden yola çıktığı belirtildi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürülmesiyle Orta Doğu yeni bir krize sürüklendi.
İran'a yönelik saldırıların ardından Hizbullah, Tel Aviv yönetimine savaş açarken diğer yandan İsrail ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alıyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
İRAN TEL AVIV'E FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI
İran, İsrail'e yönelik yoğun bir füze saldırıları başlattı. Bu kapsamda Tel Aviv'de yeniden sirenler devreye girerken bölgeden çok sayıda patlama sesleri duyuluyor.
Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre İran'ın İsrail'e attığı füzenin Demir Kubbe tarafından engellenemediği ve açık bir alana düştüğü belirtiliyor.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu.
Tahran'da önce uçak sesleri duyuldu, ardından şiddetli patlamalar oldu ve hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Uçak seslerinin yer yer duyulmaya devam ettiği Tahran'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.
Yerel medyaya göre, saldırıda Mehrabad Havaalanı'na yakın bölge isabet aldı. İsrail ordusu, saldırıda Tahran yönetimine ait altyapının hedef alınacağını belirtmişti. Bu duyuru ile eşzamanlı olarak İsrail’de de siren sesleri duyulmuştu.
BASRA KÖRFEZİ'NDE ABD PETROL DEPOLARINA SALDIRI İDDİASI
Irak'ın Basra kentinde petrol alanında faaliyet sunan Amerikan "Halliburton" şirketinin kimyasal madde depolarına insansız hava aracı İHA ile saldırı düzenlendiği iddia edildi. Basra'daki yerel kaynaklar, kentin Bercisiyye bölgesinde yer alan Amerikan şirketinin kimyasal madde depolarının İHA ile bombalandığını savundu.
Sosyal medyada olaya ait olduğu iddia edilen yangın görüntüleri yayınlandı. Irak'taki ilgili makamlardan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
ABD'NİN FORD UÇAK GEMİSİ YOLA ÇIKTI
Dünyanın 2. büyük uçak gemisi USS Geral Ford, bir süredir Orta Doğu açıklarında konuşlanmasının ardından yeniden yola çıktığı belirtildi.