CANLI | Orta Doğu'da savaşın 8'inci günü! ABD Başkanı Trump: Teslim olun / İran: Ateşkes yapmayacağız

İran füzelerini Tel Aviv'e ateşlemesinin ardından İsrail'de yeniden siren sesleri çalmaya başladı.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bölgedeki son gelişmeleri aktararak; "Tel Aviv'de sirenlerin yeniden yükseldiğini bildiren Emine Kavasoğlu, "Sirenler yine çalmaya başladı. Bakalım bu kez doğru mu sirenler? Çünkü ikinci defadır bu akşam yanlış alarm verdi bu sirenler. Ama şimdi yeniden o sirenler yüksek bir sesle çalmaya başladı". Bölgedeki hareketliliğe dikkat çeken Kavasoğlu, "Sanıyorum ki hava savunma sistemleri bir kez daha yanıldı. Bu İran'ın kullanmaya başladığı farklı bir taktik mi, yeni bir taktik mi bunu gerçekten anlamak güç. Çünkü siren çalmasına rağmen ikinci defa bir hava saldırısı görüntüsüyle karşı karşıya kalmadık. Havada herhangi bir saldırı görülmüyor."

SIĞINAKLARA GİRİN TALİMATI

Bulunan saldırı riskinin ciddiyetini koruduğunu ifade eden Kavasoğlu, otelde yapılan acil durum anonslarına değinerek, "Bulunduğumuz birçok anonsları duyuldu az önce. 'Bir saldırı saldırısı, hemen sığınaklara hareket edin' uyarısı geldi. Şu anda sağımızı solumuzu yeniden kontrol etmeye başladık, hangi noktalar için bu alarmlar mevcut onu da paylaşıyorum" dedi.

255 FARKLI NOKTADA SALDIRI UYARISI

Saldırı uyarısının çok geniş bir coğrafyayı kapsadığını belirten Emine Kavasoğlu, "Gelen uyarılardan hangi noktalar olduğunu kontrol ediyorum; Tel Aviv'den Yarikon, Lakhish, Beit Lahya, Beit Shavit taraflarından uyarılar geliyor. Havat Yair, Nofim... Hem kuzeyden hem gelecekten ayrı ayrı uyarı sistemleri devreye giriyor. Az önceki siren sesleri tam 255 farklı nokta için ortaya çıkmıştı" sözleriyle boyutuna dikkat etti.



