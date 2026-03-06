CANLI YAYIN

CANLI | Orta Doğu'da savaşın 8'inci günü! ABD Başkanı Trump: Teslim olun / İran: Ateşkes yapmayacağız

CANLI | Orta Doğu'da savaşın 8'inci günü! ABD Başkanı Trump: Teslim olun / İran: Ateşkes yapmayacağız

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşta Hamaney'in öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi, Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misilleme saldırılarında bulundu. Trump İran'ın yeni lideri olacağı iddia edilen Hamaney'in oğluna ilişkin "Mücteba Hamaney kabul edilemez. Yeni lideri ben belirleyeceğim" dedi. Trump ayrıca İran'ın koşulsuz teslim olması gerektiğini vurgularken "İran'ı yeniden büyük yapalım" dedi. İran'dan ise "Hiçbir şekilde ateşkes ilan etmeyeceğiz" açıklaması geldi. Öte yandan ABD'nin Orta Doğu'da konuşlanan Gerald Ford uçak gemisi yeniden yola çıktığı belirtildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürülmesiyle Orta Doğu yeni bir krize sürüklendi.

İran'a yönelik saldırıların ardından Hizbullah, Tel Aviv yönetimine savaş açarken diğer yandan İsrail ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alıyor.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARINA İRAN'DAN MİSİLLEME
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

01:39

İRAN TEL AVIV'E FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI

İran, İsrail'e yönelik yoğun bir füze saldırıları başlattı. Bu kapsamda Tel Aviv'de yeniden sirenler devreye girerken bölgeden çok sayıda patlama sesleri duyuluyor.  

İRAN TEL AVİV'E FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI! İSRAİL'DE PEŞ PEŞE PATLAMALAR

Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre İran'ın İsrail'e attığı füzenin Demir Kubbe tarafından engellenemediği ve açık bir alana düştüğü belirtiliyor. 

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ 

İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu.

Tahran'da önce uçak sesleri duyuldu, ardından şiddetli patlamalar oldu ve hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Uçak seslerinin yer yer duyulmaya devam ettiği Tahran'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.

Yerel medyaya göre, saldırıda Mehrabad Havaalanı'na yakın bölge isabet aldı. İsrail ordusu, saldırıda Tahran yönetimine ait altyapının hedef alınacağını belirtmişti. Bu duyuru ile eşzamanlı olarak İsrail’de de siren sesleri duyulmuştu.

01:30

BASRA KÖRFEZİ'NDE ABD PETROL DEPOLARINA SALDIRI İDDİASI

Irak'ın Basra kentinde petrol alanında faaliyet sunan Amerikan "Halliburton" şirketinin kimyasal madde depolarına insansız hava aracı İHA ile saldırı düzenlendiği iddia edildi. Basra'daki yerel kaynaklar, kentin Bercisiyye bölgesinde yer alan Amerikan şirketinin kimyasal madde depolarının İHA ile bombalandığını savundu.

Sosyal medyada olaya ait olduğu iddia edilen yangın görüntüleri yayınlandı. Irak'taki ilgili makamlardan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

00:30

ABD'NİN FORD UÇAK GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Dünyanın 2. büyük uçak gemisi USS Geral Ford, bir süredir Orta Doğu açıklarında konuşlanmasının ardından yeniden yola çıktığı belirtildi. 

00:15

S. ARABİSTAN'DA BAE UÇUŞLARI KISMEN BAŞLAYACAK

Suudi Arabistan Havayolları, yarından itibaren Dubai'ye karşılıklı yapılan uçuşların kısmen yeniden başlayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Havayolları tarafından yapılan açıklamada, kısmi seferlerin Dubai'ye Riyad ve Cidde'den iki gidiş ve aynı şehirlere iki dönüş uçuşunu içerdiği belirtildi.

Havayolu şirketi, uçuşların bölgedeki gelişmelere bağlı olarak kademeli olarak artırılacağını kaydetti.

Öte yandan Kuveyt Havayolları’ndan yapılan açıklamada, vatandaşları karayoluyla Kuveyt’e geri getirmek amacıyla bazı başkentlerden Suudi Arabistan’a uçuşlar düzenlemeye başlandığı ifade edildi.

23:48

HİZBULLAH: İSRAİL'E ROKET VE İHA'LARLA 18 SALDIRI DÜZENLENDİ

Hizbullah, İsrail'in kuzeyine ve Lübnan'ın içine kadar ilerleyen güçlerine bugün roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 18 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kesimleri ile ülkenin birçok bölgesine yönelik hava saldırılarına karşılık İsrail'in kuzeyini hedef alan eylemlerine dikkat çekildi.

Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan Katsavia Üssü'nün bir dizi İHA'yla hedef alındığı aktarılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ilerleyen İsrail askerlerinin de roketlerle vurulduğu ifade edildi.

5 YERLEŞİM ALANINA ROKET VE İHA'LARLA SALDIRI

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Ami'ad Üssünün de bir dizi kamikaze İHA'yla hedef alındığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 5 yerleşim alanına da roketlerle saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bugün İsrail'e toplam 18 roket ve İHA saldırısının yapıldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 23 yerleşim biriminin tahliye edilmesi uyarısında bulunuldu.

 

23:33

"TÜRKİYE ‘YENİ İRAN’ DEĞİLDİR"

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, Türkiye’nin bölgesel konumu ve diplomatik rolü ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Luna, Türkiye’nin “yeni İran” olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Luna açıklamasında, “Türkiye ‘yeni İran’ değildir ve biz (ABD) onlarla ilişkimizi geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi. 

 

 

23:21

TRUMP: ABD/İSRAİL DOSTU İRAN LİDERİ ARIYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran için ABD/İsrail dostu bir İran lideri aradıklarını söyledi. Sözler akıllarda soru işareti bırakırken Trump konuya ilişkin daha önceki açıklamasında Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in İran lideri olmasının kabul edilemez bulduğunu belirtmişti. 

23:06

IRAK'TA PATLAMA

Irak'ın Erbil kentinde patlamalar yaşanıyor. Irak basını, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil'deki bir otelin insansız hava aracı saldırısında hedef alındığını açıkladı.

IRAK'TA YOĞUN PATLAMA SESLERİ! OTEL İHA SALDIRISINA UĞRADI

AA Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz'ın aktardıklarına göre, "Erbil kentinde İran'lı Kürt muhalif gruplarına saldırı bugün 2. oldu. Dün Süleymaniye yakınlarında bir patlama daha olmuştu. İran Genelkurmay sözcüsünden yapılan açıklamada; "Gruplara karasal harekat başlatırlarsa biz düşmanımıza merhamet etmeyiz. İran'a karşı İsrail ve ABD ile iş birliği yapanları ayağımızın altında çiğneriz." dedi. 

İHA OTEL YAKININA DÜŞTÜ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, başkent Erbil'de gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.
 

CAN KAYBI YOK

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ve İran'ın bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları sürerken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yeni bir insansız hava aracı saldırısı yaşandı. Irak basını, hedef alınan yerin Erbil kent merkezindeki 100 Metre Caddesi üzerinde bulunan Ercan Rotana oteli olduğunu açıkladı. IKBY Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, "Koalisyon güçleri saat 22.41'de, Erbil semalarında patlayıcı yüklü 4 adet İHA'yı imha etti. İHA'lardan birinin enkazı bir otelin yakınındaki boş alana düştü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.

Saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığına ve otelde meydana gelen maddi hasarın boyutuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin IKBY'de bulunan vatandaşlarını, kaldıkları otellerin hedef alınabileceği konusunda uyarmasından yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti. 

22:57

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İran füzelerini Tel Aviv'e ateşlemesinin ardından İsrail'de yeniden siren sesleri çalmaya başladı. 

TEL AVİV'DE YENİDEN SİRENLER DEVREDE

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bölgedeki son gelişmeleri aktararak; "Tel Aviv'de sirenlerin yeniden yükseldiğini bildiren Emine Kavasoğlu, "Sirenler yine çalmaya başladı. Bakalım bu kez doğru mu sirenler? Çünkü ikinci defadır bu akşam yanlış alarm verdi bu sirenler. Ama şimdi yeniden o sirenler yüksek bir sesle çalmaya başladı". Bölgedeki hareketliliğe dikkat çeken Kavasoğlu, "Sanıyorum ki hava savunma sistemleri bir kez daha yanıldı. Bu İran'ın kullanmaya başladığı farklı bir taktik mi, yeni bir taktik mi bunu gerçekten anlamak güç. Çünkü siren çalmasına rağmen ikinci defa bir hava saldırısı görüntüsüyle karşı karşıya kalmadık. Havada herhangi bir saldırı görülmüyor."   

SIĞINAKLARA GİRİN TALİMATI

Bulunan saldırı riskinin ciddiyetini koruduğunu ifade eden Kavasoğlu, otelde yapılan acil durum anonslarına değinerek, "Bulunduğumuz birçok anonsları duyuldu az önce. 'Bir saldırı saldırısı, hemen sığınaklara hareket edin' uyarısı geldi. Şu anda sağımızı solumuzu yeniden kontrol etmeye başladık, hangi noktalar için bu alarmlar mevcut onu da paylaşıyorum"  dedi. 

255 FARKLI NOKTADA SALDIRI UYARISI

Saldırı uyarısının çok geniş bir coğrafyayı kapsadığını belirten Emine Kavasoğlu, "Gelen uyarılardan hangi noktalar olduğunu kontrol ediyorum; Tel Aviv'den Yarikon, Lakhish, Beit Lahya, Beit Shavit taraflarından uyarılar geliyor. Havat Yair, Nofim... Hem kuzeyden hem gelecekten ayrı ayrı uyarı sistemleri devreye giriyor. Az önceki siren sesleri tam 255 farklı nokta için ortaya çıkmıştı" sözleriyle boyutuna dikkat etti.


 

22:45

İRAN: UÇAK GEMİSİNE FÜZE ATTIK

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yedinci gününde sürerken İran’dan ABD’ye yönelik yeni bir misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İran Deniz Kuvvetleri'ne ait füze sistemi tarafından ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’a doğru gemisavar füze fırlatıldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan dün yapılan açıklamada da, Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek amacıyla Umman Denizi’nde İran’ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaşan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin, DMO Deniz Kuvvetleri’ne ait İHA’lar tarafından hedef alındığı bildirilmişti. Açıklamada ayrıca geminin beraberindeki muhriplerle birlikte hızla bölgeden uzaklaştığı ve bin kilometreden fazla mesafe kat ettiği ifade edilmişti.

21:48

TEL AVİV SEMALARINDA SİREN SESLERİ

İran Devrim Muhafızlarından dün yapılan yoğun füze saldırısı sonrası yeni dalga başlatıldı. 
 

21:29

BEYAZ SARAY TARİH VERDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'daki saldırıların 4-6 hafta sürebileceğini işaret etti. Leavitt, "İran'daki operasyonel ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar silah stokumuz var." diye konuştu.

 

21:21

BAĞDAT'TA ASKERİ ÜSSE SALDIRI

Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki askeri üsse roket saldırısı düzenlendi. Üste, ABD'ye ait bir diplomatik merkezin de bulunduğu aktarıldı.

 

 

20:23

İRAN ORDUSU: DÜŞMANIN GÖZÜ KÖR EDİLDİ

İran ordusu, bölgede ABD ve İsrail'e ait erken uyarı radarlarının vurulmasının ardından "düşmanın gözünün kör olduğunu" ve İsrail'in savunma yeteneklerinin ciddi şekilde azaldığını bildirdi. İran'da savaşı yürüten Hatemu'l Enbiya Karargahı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Sahte Siyonist rejimin füze kalkanının radar sistemlerinin hedef alınmasıyla rejimin hava savunma yetenekleri ciddi şekilde azaltıldı ve işgal altındaki toprakların semaları İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının güçlü gürültüsü altında kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Düşmanların kötü gözlerinin kör edilmesi ve radarlarının imha edilmesi sayesinde saldırılar daha başarılı hale geldi." denildi. İran'ın, "ABD ve İsrail'e ait tüm kaynakları ve çıkarları hedef aldığı ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak ve bölge ülkelerine zarar gelmediğini önlemek için her türlü çabanın gösterildiği" ifade edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Katar'da ABD'ye ait üslerdeki radar sistemlerini imha ettiğini duyurmuştu. Uluslararası basında yayımlanan uydu görüntülerinde de ABD'nin bölgedeki üslerinde konuşlu radarların vurulduğu görülmüştü.

 

19:25

AB KOMİSYONU: İRAN'IN TÜRKİYE'YE İHA SALDIRILARINI KINIYORUZ

Sözcü Al Anouni günlük basın toplantısında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Al Anouni, "İran'ın Körfez'de, Türkiye'de ve Azerbaycan'da gerçekleşen ayrım gözetmeyen saldırılarını kınıyoruz." dedi.

Azerbaycan'da İHA'larla düzenlenen saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Al Anouni, "Bunlar İran tarafından daha da tırmandırılan bir duruma işaret ediyor ve savaşın Orta Doğu'nun ötesine yayılma olasılığını artırıyor." ifadesini kullandı.

El Anouni ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile temasa geçerek AB'nin Azerbaycan hükümeti ve halkıyla tam dayanışmasını ifade ettiğini aktardı.

 NAHÇIVAN'A İHA SALDIRISI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

 

 

17:56

"HÜRMÜZ SORUNUNU ÇÖZDÜK"

ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı sorununu çözdüklerini duyurdu.

Trump, "Hürmüz sorununu çözdük, Donanmalarını saf dışı bıraktık, İran’da da işler Venezuela'da olduğu gibi işleyecek. Savaşa 10 üzerinden 15 veriyorum. dedi. 

 

 

17:51

İSPANYA BAŞBAKANI: SAVAŞ BÜYÜK BİR HATA VE TAMAMEN YASA DIŞI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı" olarak tanımladığı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sadece dünya barışını tehdit etmediğini, ailelerin refah ve ekonomisini de olumsuz etkilediğini söyledi.

İspanya'nın güneyindeki Huelva kentinde yapılan 36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve'nin ardından ev sahibi ülkenin Başbakanı Sanchez ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ortak basın toplantısı düzenledi.

BU SAVAŞ ÇOK BÜYÜK BİR HATA VE TAMAMEN YASA DIŞI"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu'daki gelişmelerden "çok derin endişe duyduklarını" vurgulayan Sanchez, "Bu gerçek bir tehdit. Dünyanın barışı için tehdit olması tek başına yeterli olsa da sadece bununla kalmıyor, ailelerin refah ve huzuru, başta aile içi ekonomi olmak üzere tüm ülke ekonomisi için de bir tehdit." şeklinde konuştu.

"Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı" diyen Sanchez, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD halkına hayranlığım, ABD başkanlığına da saygım var. Bizim pozisyonumuz çok açık. Uluslararası yasallığı savunuyoruz. Ve müttefik ülkeler arasında biri hata veya yanlış yapmışsa diğerinin bunu göstermesi iyidir. Ve bu savaş olağanüstü bir hatadır. Savaş da büyük bir hatadır ve sonuçları olacaktır. Şimdiden petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesi, bölgedeki halkın acıları, ölenler ortadadır. Neden Ukrayna'dayız? Çünkü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir. Bir ülkenin toprağı işgal edilmiştir. Neden Filistin'in yanındayız? Neden Gazze'deki soykırıma karşıyız? Çünkü uluslararası hukuk, aynı anlama gelen insan hakları çok açık bir şekilde ihlal edilmiştir."

"İspanya uluslararası hukukun yanında" diyen Sanchez, "Sadece bu da değil. Bugün birçok basın organında yayımlanan anketlerde de görüldüğü gibi (Her 3 İspanyol'dan 2'si savaşa karşı çıkıyor) İspanya hükümeti, büyük bir çoğunluğun da yanında." ifadelerini kullandı.

Sanchez, "İran savaşına hayır dediğimiz gibi aynı kararlılıkla, bu çatışmanın mağduru olan bir Avrupa Birliği (AB) ülkesine (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) yardım eli uzatmakta ve dayanışma göstermekte kararlıyız." dedi.

Sanchez, Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldıkları, "Cristobal Colon" adlı İspanya'daki en gelişmiş teknolojilere sahip fırkateynin "koruma, kurtarma, savunma ve kolektif güvenlik" amaçlı görev yapacağını söyledi.

İspanya Başbakanı, "Burada mesele İran rejiminden yana olup olmamak değil temel konu uluslararası hukuka bağlı olup olmamaktır. Biz her zaman İran rejimine karşı olduk. Bu yüzden İspanya hükümetinin tutumu tutarlı ve uyumludur. Bu savaş sadece acı, ızdırap, ekonomik sıkıntı getirecektir." değerlendirmesini yaptı.

"MÜTTEFİK VE DOST ÜLKE TÜRKİYE'NİN DE YANINDAYIZ"

Diğer yandan Portekiz'in muhafazakar, sağ görüşlü Başbakanı Montenegro, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya yönelik, ikili ticareti kesme tehdidiyle ilgili yöneltilen bir soruya "Tehditler çözüm yolu değildir. İran rejiminin ciddi insan hakları ihlalleri ve nükleer silahlanma politikalarına rağmen, bölgede saldırganlığın azaltılmasını savunuyoruz. Portekiz hükümeti, çatışmaları çözmenin yolu olarak diplomasi ve müzakereyi savunan ve aynı zamanda müttefikleri çatışma halindeyken her zaman onların yanında duran bir hükümettir." dedi.

Portekiz'in her zaman AB'nin, NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in (BM) yanında olduğunu vurgulayan Montenegro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne verdikleri destekte olduğu gibi "müttefik ve dost ülke olarak" altını çizdiği Türkiye'nin de yanında olduklarını kaydetti.

Zirve kapsamında İspanya ve Portekiz hükümetleri iklim değişikliğine karşı mücadele, sivil koruma, acil müdahaleler, sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi, rekabet gücü ve tüketici hakları, işçi hakları ve sosyal politikalar başlıklarında ikili işbirliği anlaşmaları imzaladı. 

17:33

İRAN: HİÇBİR ŞEKİLDE ATEŞKES İLAN ETMEYECEĞİZ

 İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmalarda ateşkes ilan etmeyeceklerini söyledi.

 

 

16:57

"İRAN'I YENİDEN BÜYÜK YAPALIM"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran'a yönelik paylaşımda bulundu. Trump, İran ile olası bir diplomasi masasının tek şartına dikkat çekerek, “İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak” ifadelerini kullandı.

Koşulsuz teslimiyetin ve yeni bir yönetimin belirlenmesinin ardından İran'ın yeniden inşa edileceğini aktaran Trump, “Bundan ve harika, kabul edilebilir bir liderin (veya liderlerin) seçilmesinden sonra, biz ve birçok harika, cesur müttefikimiz ve ortağımız, İran'ı yıkımın eşiğinden döndürmek, ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getirmek için durmaksızın çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Trump, paylaşımını kendi siyasi sloganına atıfta bulunarak, “İran'ın harika bir geleceği olacak. İran'ı Yeniden Harika Yapın (MIGA)” sözleriyle tamamladı.

16:33

ABD-İSRAİL İRAN'DA BİR İLKOKULU DAHA HEDEF ALDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da Nilüfer Meydanı'ndaki Şehit Hamedani İlkokulu'nun ABD ve İsrail saldırılarında hedef alındığını açıkladı.

"İRAN HALKINA NASIL YARDIM EDİYORLAR?"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bekayi, saldırı sonrası okul binasında meydana gelen hasarı gösteren bir görüntü paylaşarak, "ABD yönetimi İran halkına nasıl yardım ediyor? Bu da ABD ve İsrailli saldırganlar tarafından hedef alınan bir başka ilkokul" ifadelerini kullandı.

 

15:57

"TAHLİYE PLANIMIZ HAZIR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamda "Vatandaşlarımızın tahliye planı hazır. Vatandaşlarımızın durumunu izliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
15:36

HAMANEY'İN KONUTU BÖYLE VURULDU

İsrail İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerleşkesine düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı. İsrail ordusunun sanal medya hesabından, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutunun hedef alındığı anlar paylaşıldı. Açıklamada “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait yaklaşık 50 savaş uçağı, Tahran'daki liderlik yerleşkesinin altına inşa edilen Ali Hamaney'in yer altı askeri sığınağını vurdu” ifadeleri kullanıldı.

HAMENEY'İN ÖLDÜĞÜ SALDIRI ANLARI KAMERADA! İSRAİL PAYLAŞTI
14:53

SEFERLER DURDURULDU

Uraloğlu: 5 ülkeye 9 Mart'a kadar uçuş iptali
13:19

AZERBAYCAN'DAN TAHLİYE KARARI

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu personelinin tahliye edileceğini bildirdi.

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bakan Bayramov, "Güvenlik nedeniyle İran'daki diplomatik misyonumuzun tam tahliyesi hususunda karar alındı. Tahran Büyükelçiliğimiz ve Tebriz Başkonsolosluğumuz personeli tahliye edilecek. İnsanlarımızın hayatını riske atamayız." ifadelerini kullandı.

İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarına da değinen Bayramov, "İran, konunun araştırılacağını vadetti. Araştırmanın sonucu bekleyeceğiz, buna göre adım atacağız." dedi.