CANLI | Orta Doğu'da savaşın 7'inci günü! Trump: Mücteba Hamaney kabul edilemez | Devrim muhafızları: Uzun süreli savaşa hazırız

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşın Hamaney'in öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi, Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misilleme saldırılarında bulundu. Trump İran'ın yeni lideri olacağı iddia edilen Hamaney'in oğluna ilişkin "Mücteba Hamaney kabul edilemez. Yeni lideri ben belirleyeceğim" dedi. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun bombardıman gerçekleştirirken diğer yandan Hizbullah Tel Aviv'e füze atışlarını sürdürüyor. İşte Orta Doğu'dan son gelişmeler...

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürülmesiyle Orta Doğu yeni bir krize sürüklendi.

İran'a yönelik saldırıların ardından Hizbullah, Tel Aviv yönetimine savaş açarken diğer yandan İsrail ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alıyor.

ABD-İsrailin saldırılarına İrandan misillemeABD-İsrailin saldırılarına İrandan misillemeABD-İSRAİL'İN SALDIRILARINA İRAN'DAN MİSİLLEME
06:05

SUUDİ ARABİSTAN: HAVA SAHASINDA 3 BALİSTİK FÜZE VE 2 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 3 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın, ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Ülkenin ve El-Harc ilinin doğusunda 1'er İHA'nın imha edildiği vurgulanan açıklamada, füzeler ve İHA'ların hangi bölgeden fırlatıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.


Açıklamada, bunun, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinin İran tarafından hedef alınmasıyla aynı döneme denk geldiği ifade edildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
06:04

KATAR, ABD ÜSSÜNÜ HEDEF ALAN İHA SALDIRISININ ÖNLENDİĞİNİ DUYURDU

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olarak bilinen El-Udeid Hava Üssü'ne gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiği bildirildi.

İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Katar Savunma Bakanlığı, Doha'ya 40 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 10 bin personeli ile Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olarak bilinen El-Udeid Hava Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada saldırının başarılı bir şekilde önlendiği ifade edildi. İHA'ların önlendiği anlar ise amatör kameralara yansıdı.

İRAN DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI

Katar Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, İran'ın ABD tarafından kullanılan El-Udeid Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığı bildirilmişti. Fırlatılan balistik füzelerden birinin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "İkinci füze ise El-Udeid Hava Üssü'ne isabet etmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştır" ifadeleri kullanılmıştı. ABD basını ise, Katar'ın düşürdüğü İran'a ait 2 adet Su-24 savaş uçağından birinin El-Udeid Hava Üssü'nü vurmasına 2 dakika kala engellendiğini bildirmişti.

05:05

İSRAİL TAHRAN VE BEYRUT'U BOMBALIYOR

İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.Devlet televizyonuna göre, Tahran’da patlamalar meydana geldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, kentin doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan gece boyunca Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu. 

04:28

ARAKÇİ: AKAN KANIN TÜM SORUMLULUĞU ONLARA AİTTİR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, mevcut ABD yönetimi ile iki kez müzakere ettiklerini ancak her iki seferde de görüşmelerin ortasında saldırıya uğradıklarını belirterek, "Akan kanın tüm sorumluluğu onlara aittir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran ordusunun düşmanlarına karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğini belirten Arakçi, "Bu savaş için uzun süredir hazırlıklı olan İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri, savaşın onu seçenler için bir bataklığa dönüşmesini sağlıyor" dedi. İran’ın diplomasi çabalarının sonuçsuz bırakıldığını vurgulayan Arakçi, "Mevcut ABD yönetimi ile iki kez müzakere ettik. Her iki seferde de görüşmelerin ortasında saldırıya uğradık. Akan kanın tüm sorumluluğu onlara aittir" ifadelerini kullandı.

 

04:11

"HAMANEY SUİKASTI KASIM AYINDA PLANLANDI"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Binyamin Netanyahu'nun İran'ın geçtiğimiz günlerde öldürülen dini lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast planını Kasım ayında yaptığını söyledi. Saldırı için ilk olarak Haziran 2026 tarihinin değerlendirildiğini belirten Katz, İran’da patlak veren protestoların ardından takvimin öne çekildiğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail basınına ülkesi ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı saldırılar ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasım 2025'te seçkin bir grup yetkilinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "çok dar kapsamlı bir toplantı" yaptığını aktaran Katz, bu toplantıda İran’ın geçtiğimiz günlerde öldürülen dini lideri Ali Hamaney'e yönelik olası suikast planının ele alındığını söyledi. Hamaney’e yönelik saldırıyı ilk etapta Haziran 2026’da yapmayı düşündüklerini ifade eden Katz, "suikastı kendi başlarına gerçekleştirmek zorunda kalabilecekleri varsayımıyla" bu planları ABD ile hemen paylaşmadıklarını belirtti.

"PROTESTOLAR ENDİŞEYE YOL AÇTI"

Aralık ayı sonunda İran'da hükümet karşıtı protestoların patlak vermesinin ardından Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "bir tür diyalog" süreci başladığını kaydeden Katz, bu gelişmenin planları değiştirdiğini vurguladı. Protestoların İsrail yönetiminde güvenlik kaygılarına yol açtığını savunan Katz, "Bu herkesi şaşırttı. Bu karışıklık sadece bir fırsat sunmakla kalmadı. Ayrıca, o dönemde protestoların yol açtığı baskı nedeniyle rejimin İsrail'e ve bölgedeki Amerikan güçlerine önleyici bir füze saldırısı düzenleyebileceğine dair ciddi endişeler de vardı" dedi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME ALINDI"

Yaşanan gelişmelerin İran’a olası saldırı takvimini öne çektiğini belirten Katz, o dönemde ABD ve İsrail arasında rejimi devirme konusunda görüşmelerin başladığını aktardı. İki tarafın İran'a karşı yapılacak bir operasyonun hedeflerini belirleme konusunda işbirliği yaptığını ifade eden Katz, "İran halkına rejimi devirebilmeleri için fırsat sunmak" konusunda konuşmaya başladıklarını ve bu hedef doğrultusunda harekete geçtiklerini söyledi. Katz, o andan itibaren "ortak planlama ve ardından ortak operasyonel planlama sürecine" geçildiğini ifade etti.

KATZ’DAN NETANYAHU’YA ÖVGÜ

Bazı iddiaların aksine, ne İsrail'in ne de ABD'nin diğerini İran'a karşı saldırıya teşvik etmediğini savunan Katz, her iki ülkenin de kararlarını İran kaynaklı güvenlik tehdidi ışığında bağımsız olarak aldığını öne sürdü. Kararlılığı nedeniyle Netanyahu’yu öven Katz, "Dünyada Başkan Trump ile böyle bir işbirliği yapabilecek tek kişi, tek lider Binyamin Netanyahu'dur" dedi.

"UMARIM REJİMİN DEVRİLMESİ İLE SONUÇLANIR"

İsrail'in Haziran 2025 saldırılarında İran’ın nükleer programını büyük ölçüde ortadan kaldırdığını söyleyen Katz, şimdi ise bu tür programları yeniden kurma girişimlerini önlemek için harekete geçtiklerini iddia etti. İran’a yönelik mevcut saldırıların bir öncekinden "çok daha geniş kapsamlı" olduğunu ve İsrail'in o zamana göre "üç kat daha fazla güç" kullandığını belirten Katz, "Umarım bu, İran halkının rejimi devirmesi ile sonuçlanır" dedi.

"AMAÇ İRAN’IN YETENEKLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK"

Katz, savaşın rejim "tamamen değiştirilene" kadar devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Bu İran halkına bağlı" yanıtını verdi. İran’a yönelik saldırıların amacı ile ilgili ise Katz, "Amaç, İran’ın nükleer silah ve balistik füze programına dönme yeteneğini, bölgedeki vekillerine yardım kapasitesini ve İsrail’i yok etmeye yönelik operasyonlarını sürdürme yeteneğini ortadan kaldırmaktır. Rejimin çöküşü ve yerine yenisinin getirilmesi meselesi ise İran halkının gerçekleştirmesini beklediğimiz ve destek olmak istediğimiz bir şeydir" yorumunu yaptı.

04:09

KUVEYT: 67 ASKER YARALANDI

Kuveyt, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberinde, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud el-Atvan'ın İran saldırılarına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Buna göre, Atvan, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 212 balistik füze ve 394 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İran saldırılarının başlangıcından bu yana 67 askerin yaralandığına işaret eden Atvan, tüm yaralıların tedavi altına alındığını ve durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

 

03:59

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: UZUN SÜRELİ BİR SAVAŞA HAZIRIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını" belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu söyledi.

Devlet televizyonuna göre, Naini, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.

Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.

03:43

İRAN MANAMA'DAKİ 2 OTEL VE BİR KONUTU VURDU

Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında başkent Manama'daki 2 otel ile 1 konutun isabet aldığını duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın son saldırılarında başkent Manama'da isabet alan yerler hakkında bilgi verildi.

Manama'da 2 otel ile 1 konutun isabet aldığı belirtilen açıklamada, olayda maddi zarar meydana geldiği, can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

03:02

İTALYA'DAN TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ GEÇİCİ SÜRELİĞİNE KAPATMA KARARI

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, güvenlik gerekçesiyle İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliklerini kapattıklarını, bununla beraber İran ile diplomatik ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti.

İtalya hükümeti, ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da bölge ülkelerini de kapsayacak şekilde misillemesiyle devam eden Orta Doğu'daki krizde, Tahran'daki İtalyan büyükelçiliğine ilişkin bir karar aldı.

Bakan Tajani, dün akşam geç saatlerde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Güvenlik nedenleriyle Tahran'daki İtalyan Büyükelçiliğini kapattık." ifadesini kullandı.

İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei ve beraberindeki 50 kişilik İtalyan heyetinin, İran'dan Azerbaycan'a geçtiğini belirten Tajani, şunları kaydetti:

"İran'da kalan İtalyanları ve ulusal çıkarlarımızı korumak için Tahran ile diplomatik ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Büyükelçilik, Bakü'den faaliyetlerine devam edecektir."

Tajani, paylaşımında Büyükelçi Amadei ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu da yayınladı. Söz konusu görüntüde, Büyükelçi Amadei'nin Bakan Tajani'ye önceki akşam yola çıktıklarını ve hiç durmadan, uyumadan 5 araçlık konvoyla Azerbaycan sınırına ulaştıklarını söylediği anlar yer aldı.

Bu arada, Tajani, İtalyan basınına yaptığı açıklamada da Tahran ile diplomatik ilişkileri kesmediklerini vurgularken, İran ile savaşta olmadıklarını ve de büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığını kaydetti.

Tajani, İran'dan Azerbaycan'a geçen heyette Tahran-İsfahan Latin Başpiskoposu Kardinal Dominique Joseph Mathieu'nun da yer aldığını aktardı.

İtalya, Tahran Büyükelçiliğindeki personelini, yılbaşı dönemindeki protestolar sırasında azaltmış, İran'daki vatandaşlarına da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan kısa süre önce 27 Şubat'ta "ihtiyatlı" olmaları ve turistik amaçlı bulunanların da ülkeden ayrılmasını tavsiye etmişti.

 

02:55

HEGSETH: İRAN'A ATEŞ GÜCÜ ARTACAK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İran’ın umudunun ABD’nin operasyonu sürdürememesi olduğunu söyleyen Hegseth, "Bu, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran adına çok büyük bir yanlış hesap. Çünkü, ABD’nin iradesinde hiçbir eksilme yok" dedi.

Hegseth, "Görev hedeflerimize bağlılığımız, avantajlarımız arttıkça daha da güçleniyor. Mühimmat konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Savunma ve taarruz silahı stoklarımız, bu harekatı gerektiği kadar sürdürebilmemizi sağlıyor. Tekrar ediyorum, avantajımız arttıkça mühimmat kapasitemiz de artıyor. Kabiliyetlerimiz açısından ise, henüz savaşın başındayız ve bunu kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Savaş ne kadar sürerse sürsün hedeflere ulaşana kadar devam edeceklerini söyleyen Hegseth, "Bu savaşı için hazırlandık. Bu savaşı kazanmak için buradayız" ifadelerini kullandı.


CENTCOM Komutanı Cooper, İran’ın dron taşıyıcı gemisini vurduklarını açıkladı

Basın toplantısında söz alan CENTCOM Komutanı Cooper, İran’a karşı savaşın altıncı gününe girdiğini ifade ettiği açıklamasında, "ABD’nin savaş gücü artarken, İran’ın savaş gücü azalıyor. Hava üstünlüğümüz sayesinde İran’ın ağırlık merkezini ezici güç ve menzil ile vurabiliyoruz" dedi.

ABD kuvvetlerinin son 72 saat içinde Tahran ve çevresi dahil 200 hedefi vurduklarını söyleyen Cooper, "Sadece son bir saat içinde, ABD’ye ait B-2 bombardıman uçakları, derin şekilde gömülü balistik füze rampalarını hedef alan 900 kilogramlık delici bombalardan onlarcasını bıraktı. Ayrıca, İran’ın Uzay Komutanlığı’na eşdeğer yapısını da vurduk" dedi.

Operasyonun başlangıcıyla son 24 saati mukayese eden Cooper, "Balistik füze saldırıları, ilk güne nazaran yüzde 90 azaldı. Dron saldırıları, yüzde 82 azaldı. Bununla birlikte, tetikte kalmaya devam ediyoruz. İran donanmasına yönelik saldırılarımız yoğunlaştı. Başkanın kısa süre önce açıkladığı üzere, 24 gemiyi batırdık veya imha ettik. O an için doğruydu. Şimdi sayı, 30’un üzerine çıktı. Son birkaç saat içinde İran’a ait bir dron taşıyıcı gemiyi vurduk. Bu, II. Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde. Şu anda yanıyor" dedi.


"F-15 UÇAĞININ DÜŞÜRÜLDÜĞÜNE DAİR HABERLER YANLIŞTIR"

Basın toplantısında bir F-15 uçağının düşürüldüğü iddiasına ilişkin bir soruya cevap veren Hegseth, "F-15 uçağının düşürüldüğüne dair haberler yanlıştır. Tahmin edebileceğiniz gibi İran, yalan yaymak, aldatmaca ve sayıları abartmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çoğunlukla kendi halkına propaganda amaçlı faaliyetler" dedi.

Hegseth, "Liderlerinden biri, yakın zamanda 500 Amerikalının öldürüldüğünü iddia etti. Bunlar yalan" şeklinde konuştu.


İRANLI PROTESTOCULARI EVLERİNDE KALMAYA DAVET ETTİ

ABD’nin bombardımanının sürdüğü süreçte İranlı protestocuları sokağa çıkmamaya davet eden Hegseth, "Bir noktada fırsat doğacak. O zaman Başkan ya da İran halkı o fırsatı değerlendirecek. Şu anda hem bizim hem de İsrail ordusunun yaptığı birçok faaliyet var. Özellikle, protestocuları hedef alan kişiler hedef alınıyor. Biz bunları vurdukça, onların iradesini ve kabiliyetlerini zayıflattıkça, halkın ayaklanması için daha fazla fırsat doğuyor" dedi.


"DAHA FAZLA ÜS İMKANINA SAHİBİZ"

İngiltere’nin askeri üs erişimi konusundaki kararına ilişkin bir soruya Hegseth, "İngilizlerin başlangıçta üsleri kullanabilirsiniz dememiş olmaları talihsizdi. Ama sonunda bu noktaya geldik. Şimdi bu, bombardıman uçuşlarını yürütme biçimimizin bir parçası" dedi.

Hegseth, "İran ve Tahran üzerindeki ateş gücü, çok ciddi bir şekilde artacak. Bunun bir nedeni de artık daha fazla üs kullanma imkanına sahip olmamız. Sadece İngiltere değil, başka dostlarımız da devreye girdi" dedi.

İran’ın başka ülkeleri hedef almasının ülkeleri ABD’nin etrafında birleşmeye ittiğini söyleyen Hegseth, "Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt ve diğerleri, "Sizinle birlikteyiz" diyor. "Sizinle ateş ederiz, sizinle uçuş yaparız, sizinle savunma yaparız, size daha fazla üs imkanı veririz" diyor. Konuşamayacağımız çok sayıda şey var" dedi.

02:45

İRAN: İSRAİL'E AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

İran, İsfahan kentinde, İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, “Devrim Muhafızları Ordusu hava savunma sistemleri bu gece İsfahan semalarında, bir siyonist (İsrail) insansız hava aracını düşürmeyi başardı.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da söz konusu İHA’nın İsfahan’daki bazı noktaları hedef almaya çalıştığını aktararak, bunun hava savunma sistemleri eliyle düşürülen ikinci İHA olduğunu belirtti.

