CANLI | Orta Doğu'da savaşın 7'inci günü! Trump: Mücteba Hamaney kabul edilemez | Devrim muhafızları: Uzun süreli savaşa hazırız
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşın Hamaney'in öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi, Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misilleme saldırılarında bulundu. Trump İran'ın yeni lideri olacağı iddia edilen Hamaney'in oğluna ilişkin "Mücteba Hamaney kabul edilemez. Yeni lideri ben belirleyeceğim" dedi. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun bombardıman gerçekleştirirken diğer yandan Hizbullah Tel Aviv'e füze atışlarını sürdürüyor. İşte Orta Doğu'dan son gelişmeler...
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürülmesiyle Orta Doğu yeni bir krize sürüklendi.
İran'a yönelik saldırıların ardından Hizbullah, Tel Aviv yönetimine savaş açarken diğer yandan İsrail ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alıyor.
SUUDİ ARABİSTAN: HAVA SAHASINDA 3 BALİSTİK FÜZE VE 2 İHA İMHA EDİLDİ
Bakanlığın, ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.
Ülkenin ve El-Harc ilinin doğusunda 1'er İHA'nın imha edildiği vurgulanan açıklamada, füzeler ve İHA'ların hangi bölgeden fırlatıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Açıklamada, bunun, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinin İran tarafından hedef alınmasıyla aynı döneme denk geldiği ifade edildi.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
KATAR, ABD ÜSSÜNÜ HEDEF ALAN İHA SALDIRISININ ÖNLENDİĞİNİ DUYURDU
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olarak bilinen El-Udeid Hava Üssü'ne gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiği bildirildi.
İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Katar Savunma Bakanlığı, Doha'ya 40 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 10 bin personeli ile Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olarak bilinen El-Udeid Hava Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada saldırının başarılı bir şekilde önlendiği ifade edildi. İHA'ların önlendiği anlar ise amatör kameralara yansıdı.
İRAN DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI
Katar Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, İran'ın ABD tarafından kullanılan El-Udeid Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığı bildirilmişti. Fırlatılan balistik füzelerden birinin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "İkinci füze ise El-Udeid Hava Üssü'ne isabet etmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştır" ifadeleri kullanılmıştı. ABD basını ise, Katar'ın düşürdüğü İran'a ait 2 adet Su-24 savaş uçağından birinin El-Udeid Hava Üssü'nü vurmasına 2 dakika kala engellendiğini bildirmişti.
İSRAİL TAHRAN VE BEYRUT'U BOMBALIYOR
İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.Devlet televizyonuna göre, Tahran’da patlamalar meydana geldi.
Yerel medyadaki haberlere göre, kentin doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından patlama sesleri duyuldu.
Öte yandan gece boyunca Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.