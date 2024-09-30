CANLI | Orta Doğu'da ateş çemberi! Hizbullah'tan flaş açıklama: İsrail'in kara saldırısına hazırız
İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesinin ardından Lübnan'a saldırıları sürüyor. Bölgede 2006'dan bu yana ilk kez Dahiye dışında bir yere saldırı düzenlenirken, Lübnan'a kara harekatı yapılabileceği de iddia edildi. Hizbullah, Nasrallah suikastı sonucu ilk kez açıklama yaptı. Kameralar karşısına geçen Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım, "İsrail karadan saldırırsa hazırız." dedi.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdü. Nasrallah'ın cansız bedeni dün (29 Eylül 2024) binanın enkazından çıkarıldı.
Hizbullah'ın Nasrallah yerine Genel Sekreter olarak Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'i seçtiği iddia edilmişti. Hizbullah'tan yapılan açıklamada bu iddia yalanlanırken, "Genel Sekreterimizin (Nasrallah) şehadetinden sonra Hizbullah liderliğindeki organizasyonel prosedürlere ilişkin bazı medya kuruluşlarında dolaşan haberlerin hiçbir şekilde alakasız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi. Hareketin liderliğinin bu konudaki çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Hizbullah liderliği tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadıkça bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi" çağrısı yapıldı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
NASRALLAH SONRASI HİZBULLAH'TAN İLK AÇIKLAMA
Hizbullah, Nasrallah suikastının ardından ilk kez görüntülü açıklama yaptı. Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım, "İsrail sivilleri, sağlık kurumlarını hedef alıyor." dedi. Kasım, "Halklar Nasrallah’ı seviyordu, Nasrallah Filistin’e aşıktı." ifadelerini kullandı. Naim Kasım, liderlik pozisyonlarını dolduracaklarını söylerken; İsrail'in olası kara saldırılarına karşı da "Hazırız." mesajı verdi.
İşte Naim Kasım'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Hasan Nasrallah sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır. Diğer mücahitlerin, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Toplantıda Nasrallah ile birlikteydiler.
20 liderin katıldığı bir toplantı değildi. Sadece muhafızları, korumaları vardı.
İsrail katliamlar yapmaya, Lübnan'ınher bölgesinde suç işlemeye devam ediyor. Belirli köyleri, evleri hedef almaktadır. Sağlııkçılara ve sivillere saldırmakta, sokakta gezenlere, evde oturanlara saldırmaktadır. Bunlar savaşçı değildir.
ABD de her türlü imkanla destek olmaktadır. İsrail'in suç ortağıdır. Sınırısız askeri desteğin yanı sıra her türlü ekonomik desteği de sağlamaktadır.
Bu vahşetin yanına kalacağına düşünüyorsa gerçekten yanılıyor.
Biz şehit olma aşkıyla yaşıyoruz. Çok fedakarlık yaptık. Çağrı cihazı saldırısında çok kayıp verdik.
Liderimizin şehtiliği başka bir organizasyonda yaşansaydı bu çökerdi ama ayaktayız çünkü umudumuz var. Halkın desteği ve Allah'ın yardımıyla olacak.
Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya devame decektir. Komuta grubuyla liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir.
Nasrallah'ın tasarladığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Alternatif planlarımız da mevcut.
Gereken her şey planlandığı gibi yapılacaktır. Kayıplara karşı planlarımız var.
Nasrallah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsrailli'nin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık. Şu an sadece minimum çaba gösteriyoruz.
Savaşın daha uzun süreceğini kabul ediyoruz ancak her türlü olasılığıa hazırız.
Eğer kara saldırısı gerçekleştiricekse buna da hazırız. Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır. Eminiz ki düşman İSrail asla hedeflerine ulaşamayacaktır.
Zafer kazanacağız. Günün sonunda zafer bizim olacak.
İSRAİL'DE ALARM VERİLDİ! SIĞINAKLARA GİDİN ÇAĞRISI
Lübnan Hizbullah'ından gelen saldırılar dolayısıyla İsrail'de kırmızı alarm devreye girdi. Golan Tepeleri başta olmak üzere pek çok bölge için uyarı verilirken İsraillilere sığınaklara girmeleri ve en az 10 dakika boyunca orada kalmaları söylendi.
ABD'DE İRAN ENDİŞESİ
ABD'li bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldırmasından endişe duyduğunu söyledi. Yetkili, Washington'ın ortak savunma hazırlıklarının sürdüğünü söylerken, CNN ise "ABD'nin askeri duruşunda değişiklikler" içerdiğini yazdı. ABD Başkanı Joe Biden ise dün yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini söyledi.
İSRAİL LÜBNAN SINIRINA TANK MI YIĞIYOR?
ABD gazetesi The Times, İsrail’in Lübnan’da kara saldırısına hazırlandığını iddia etti. The Times’a göre İsrail’in Lübnan'a karadan müdahale etmeye hazırlandığı, ülkenin kuzey sınırına yüzlerce tank yığdığı görüldü.
İSRAİL MEDYASI: NETANYAHU ATEŞKESE İLGİSİNİ KAYBETTİ
İsrail gazetesi Haaretz, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan, Yemen ve Gazze'de saldırılarını arttırmaya devam ederken, "Netanyahu, esirlerin geri dönmesini sağlamak için Hamas ile ateşkes müzakerelerine 'ilgisini tamamen kaybetmiş' görünüyor" değerlendirmesi yaptı.
Haaretz, değerlendirmesinde "Netanyahu hala rehinelerin eve dönmesi için sözde çaba sarf ediyor ama pratikte tamamen Hizbullah ve İran'la kızışan cephelere odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.
Netanyahu hakkındaki değerlendirmede, Lübnan'da aldığı kararlarla övgü toplayan İsrailli liderin tüm cephelerde saldırıları sürdürmeye "kararlı" göründüğü, ateşkesin ise öncelikleri arasında en son sırada yer aldığı belirtildi.
FHKC'NİN 3 YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) silahlı kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.
HAMAS'IN LÜBNAN'DAKİ YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ
Hamas, Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, ülkenin güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi.
2006'DAN BU YANA BÖLGEDE İLK
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi. Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.
Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.
HİZBULLAH'TAN YENİ GENEL SEKRETER İDDİASINA YALANLAMA
Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya organlarında hareketin genel sekreterliğine ilişkin çıkan haberlerin bir öneminin olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Genel Sekreterimizin (Nasrallah) şehadetinden sonra Hizbullah liderliğindeki organizasyonel prosedürlere ilişkin bazı medya kuruluşlarında dolaşan haberlerin hiçbir şekilde alakasız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi. Hareketin liderliğinin bu konudaki çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Hizbullah liderliği tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadıkça bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi" çağrısı yapıldı.
ABD'DEN AÇIKLAMA: ENGELLEMEYE KARARLIYIZ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ortadoğu'daki çatışmaların bölgeye yayılmaması konusunda "kararlı" olduklarını belirtti.Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder tarafından paylaşılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Lloyd Austin, hafta sonu boyunca ekibiyle, Ortadoğu'daki anlık gelişmeleri takip etti.
Açıklamada, "Kendisi (Austin) ve Savunma Bakanlığı liderleri, bölgedeki ABD vatandaşlarının ve güçlerinin korunmasına, İsrail'in savunulmasına ve caydırma ve diplomasi yoluyla durumun azaltılmasına odaklanmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.
Pentagon'un açıklamasında, Austin'in, ABD'nin İran ve İran destekli ortaklarının "durumu istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye" kararlı olduğu vurgulandı.
Savunma Bakanlığının, bölgede "önemli miktarda yetenek bulundurmaya" ve gelişen güvenlik durumuna göre kuvvetlerini dinamik tutmaya devam ettiği bilgilerine yer verilen açıklamada ayrıca, önümüzdeki günlerde ABD'nin savunma hava desteği yeteneklerinin "daha da güçlendirileceği" vurgulandı.
LÜBNAN'A KARA OPERASYONU İDDİASI
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Lübnan'da sınırlı bir kara "operasyonu" düzenlemeyi ciddi bir şekilde düşündüğü ancak ABD'nin bunun gerçekleşmemesi için İsrail'e benzeri görülmemiş bir baskı uyguladığı öne sürüldü. Hükümetin, henüz bu konuda nihai bir karar almadığı aktarılan haberde, ABD'nin, İsrail ile Hizbullah arasında bir anlaşmaya varmak ve geniş bir askeri çatışmaya sürüklenmemek gerektiğine inandığı kaydedildi. İsrail basınına göre, olası kara "operasyonu" ile Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge kurulması amaçlanıyor.
LÜBNAN'DA 1 GÜNDE 105 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkenin birçok bölgesine yönelik devam eden şiddetli hava saldırılarının yol açtığı can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.Ülkenin güneyinde yer alan Ankun beldesini hedef alan hava saldırıları sonucu en az 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, güneydeki Bint Cubey beldesinde de İsrail saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in Sur kentinde düzenlediği hava saldırıları sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin yaralandığı vurgulanan açıklamada, hava saldırılarında bölgedeki Kana Devlet Hastanesi'nin ciddi hasar gördüğü ifade edildi.
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