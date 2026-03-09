CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | Orta Doğu alev alev! Pezeşkiyan Başkan Erdoğan ile görüştü: Türkiye'ye füzeleri biz atmadık

ABD ve İsrail’in kirli ittifakıyla İran’a başlattığı savaşta 10 gün geride kalırken, Tahran'ın İsrail ve Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları sürüyor. Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in göreve geldi. İsrailli Saar ise Mücteba Hamaney'i de saldırılarla hedef alacakları imasında bulundu. Trump , İran’a saldırılar hakkında, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları, iletişim sistemleri ve hava kuvvetleri yok" dedi. Öte yandan İran medyasında yapılan yeni açıklamada Pezeşkiyan Başkan Erdoğan ile görüştü.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları devam ederken,Tahran yönetimi İsrail ve Körfez ülkelerindeki ABD-İngiliz üslerine karşı misillemelerini sürdürüyor.

İsrail'in Tahran'daki petrol tesislerini ve İsfahan'daki radyasyon tesisini vurmasının ardından ülkede çevre katliamı yaşanırken, diğer yandan ülkenin yeni dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney seçildi.

00:01

S. ARABİSTAN 12 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 12 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na yönelik fırlatılan 12 İHA düşürüldü.

Açıklamada, İHA'ların Rubülhali Çölü'nde imha edildiği belirtilirken, İHA’ların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Böylece, sabah saatlerinden bu yana Suudi Arabistan'a fırlatılan İHA sayısı 23’e yükseldi.

 

23:49

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da patlamalar meydana geliyor
23:48

LÜBNAN'DA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı 2 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nimeyriyye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Şevkin beldesindeki hava saldırısında da 1 kişi öldü.

 

23:37

ERBİL'DE DÜŞEN İHA YANGINA NEDEN OLDU

Irak’ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınına düşen kamikaze insansız hava aracının (İHA) patlaması sonucu yangın çıktı.

Erbil Havalimanı'na yakın Gezne Mahallesi'nde evlerin yakınındaki boş araziye düşen İHA patladı.

Patlamanın ardından yangın çıktı, sivil savunma ekipleri ile güvelik güçleri bölgeye sevk edildi.

Saldırının detaylarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil’de her gün patlama sesleri duyuluyor, hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

Resmi makamlara göre, bu süre içerisinde 177'si Erbil’e olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne 210 İHA saldırısı düzenlendi.

23:28

İRAN'DAN YENİ FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzeyi önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı. İsrail hava savunma sistemleri İran’dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv ve işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı yerleşim yerlerinde patlama sesleri duyuldu.

İran'ın son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 11’inci dalga misilleme oldu.

22:55

İRAN-TÜRKİYE HATTINDA KRİTİK GÖRÜŞME

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Başkan Recep Tayyip erdoğan ile yaptığı görüşmesinde, İsrail ve ABD’nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve onlara bağlı medya organlarının İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya attığını belirtti.

 

22:36

TRUMP: SAVAŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ

 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaştaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını söyleyerek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok." dedi.

Amerikan CBS News kanalına telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima ederek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti.

"HAMANEY'İN YERİNE GEÇECEK BİRİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Öte yandan Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yönetime gelmesinden memnun olmadığını dile getirerek "Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey." dedi.

Trump, "Hamaney'in yerine geçecek birini düşündüğünü" belirtti, ancak bu kişinin kim olduğuna ilişkin ayrıntılara değinmedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ" MESAJI

ABD Başkanı Trump, röportajda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de önemli mesajlar verirken, "boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" belirtti.

Trump, İran'a yönelik "Ateş edecekleri her şeyi ateşlediler, şirinlik yapmaya kalkışmasalar iyi olur, yoksa o ülkenin sonu gelir." ifadelerini kullandı.

22:32

TRUMP PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, İran ve Ukrayna’yı ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada bir saat süren görüşme yapıcı ve samimi geçti.

 

21:53

İSRAİL'DEN YENİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY'E SUİKAST MESAJI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney'i de saldırılarla hedef alacakları imasında bulundu.

YENİ LİDERİ HEDEF ALACAĞIZ

ABD’li yayın kuruluşu CNN televizyonuna röportaj veren Bakan Saar, İran’ın yeni seçilen liderini de hedef alacakları tehdidinde bulunarak “Bekleyip göreceksiniz.” ifadesini kullandı.

Bakan Saar, suikast tehdidinde bulunduğu Mücteba Hamaney’in ABD ile birlikte 28 Şubat’ta düzenledikleri hava saldırısında öldürdükleri babası Ayetullah Ali Hamaney gibi "ABD ve Batı karşıtı bir politika sürdürdüğünü” ileri sürdü.

Saar, İran yönetimi içinde görüş ayrılıkları olduğunu iddia ederek Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın İran tarafından saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilediğini, ancak İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerine saldırılara devam edecekleri yönünde açıklamalar yaptığını söyledi.

Tahran'da "sertlik yanlılarının ipleri elinde tuttuğunu" iddia eden Saar, saldırılar düzenledikleri mevcut İran yönetimiyle müzakere masasına oturmayacaklarını belirtti.

20:30

TRUMP: MÜCTEBA'YI SEÇEREK HATA YAPTILAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderinin Mücteba Hamaney olarak belirlenmesinden "memnun olmadığını" bildirdi.

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

Trump, İran'daki lider seçimini yakından takip ettiklerini belirterek, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olmasına ilişkin, "Onun lider olmasından memnun değilim." dedi ve Hamaney ile nasıl bir süreç yürüteceği konusunda yorum yapmadı.

17:52

"ONLARA BİRÇOK SÜRPRİZ HAZIRLADIK"

İran Dışişleri Baknı Abbas Abbas Arakçi, "ABD-İsrail için bir çok sürpriz hazırladık" dedi.
16:34

MÜCTEBA HAMANEY’E TAHRAN SOKAKLARINDA BÜYÜK DESTEK!

İran’da yeni lider Mücteba Hamaney için Tahran’ın kalbi İnkılap Meydanı’nda on binlerce kişi bir araya geldi. Şehrin batı bölgelerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların gölgesinde yapılan gösterilerde, İran halkı yeni liderine biat etti.

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran sokaklarındaki tarihi hareketliliği ve halkın nabzını yerinden aktardı. Devletin zirvesinden sokağa kadar İran, Mücteba Hamaney isminde kenetlendi.

 

TAHRAN’DA TARİHİ BİAT: DEVLETİN ZİRVESİ KENETLENDİ
Mücteba Hamaney’in göreve seçilmesinin ardından İran’da yönetim kademeleri tam kadro biat tazeledi. Tahran’dan son durumu bildiren Ekber Karabağ, "Mücteba Hamaney için Tahran’da an itibarıyla destek gösterileri yapılıyor. Kendisi seçildikten hemen sonra Cumhurbaşkanından Yargı Başkanına, ordudan Devrim Muhafızlarına kadar ülkede herkes kendisine biat etti" bilgisini paylaştı. Hamaney’in, Uzmanlar Meclisi tarafından oyların üçte ikisinden fazlasını alarak bu göreve atandığını belirten Karabağ, liderlik seçiminin ardından Geçici Liderlik Konseyi’nin de resmen feshedildiğini aktardı. 

SALDIRILARA RAĞMEN HALK SOKAKTAN ÇEKİLMİYOR
Tahran’ın çeşitli noktalarından patlama sesleri yükselirken halkın meydanları terk etmemesi dikkat çekti. Karabağ, "İnkılap Meydanı’nda gösteriler sürerken Tahran’ın batı bölgesinde onlarca noktaya saldırı söz konusuydu. Ancak bu saldırılara rağmen insanlar hala sokaklarda ve İran’ın yeni liderine bu şekilde destek vermeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı, özellikle askeri barikatların yoğunlaştığı bildirildi. 

 

İRANLI VATANDAŞLARDAN "CANIM FEDA OLSUN" MESAJI
Meydanı dolduran İranlıların duygularını mikrofonuna taşıyan Ekber Karabağ, bir vatandaşın yeni lider için, "Canım ona feda olsun" ifadelerini kullandığını aktardı. Bir başka İranlı ise Kur'an-ı Kerim’den ayetlerle durumu özetleyerek, "Allah bir nimeti bizden alırsa, yerine başka bir nimet verir. Ayetullah Ali Hamaney elimizden alındı, onun yerine Mücteba Hamaney bize verildi" şeklinde konuştu. Halkın büyük bir kısmının yeni lideri "ümitsizliğe karşı bir umut" olarak gördüğü belirtildi. 

BATI’YA VE İSRAİL’E SERT TEPKİ: "KAHROLSUN NETANYAHU"
Gösterilerde sadece biat değil, aynı zamanda Batı dünyasına yönelik öfke de hakimdi. Meydanlarda yükselen sloganları aktaran Karabağ, halkın hep bir ağızdan, "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun vatan hainleri" dediğini belirtti. Özellikle Trump ve Netanyahu aleyhine atılan sloganlarla İran halkının dış müdahalelere karşı sert duruşunu sergilediği, Mücteba Hamaney liderliğinde bu mücadelenin daha da sertleşeceği mesajının verildiği sözleriyle aktarıldı.

16:27

ABD: İRAN ARTIK DAHA AZ FÜZE KULLANIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubıo açıklamalarda bulunuyor. Rubıo'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

İran'daki rejim her gün daha az füze kullanıyor. Dünya daha güvenli olacak. 

16:25

KATAR'A SALDIRI ENGELLENDİ

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan bir füze saldırısının engellendiğini açıkladı. Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetler Katar'ı hedef alan bir füze saldırısını püskürttü." ifadeleri kullanıldı.

Katar İçişleri Bakanlığından gün içerisinde yapılan açıklamada, güvenlik tehdidinin yüksek seviyede olduğu duyurusu yapılmış, ardından güvenlik tehdidinin sona erdiği ve durumun normale döndüğü belirtilmişti.

Öte yandan Bahreyn'de siren sesleri duyuldu. Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlardan ve ülkedeki yabancı uyruklulardan sakin olmaları ve en yakın güvenli yere yönelmeleri istendi.

14:44

İRAN'IN MİSİLLEMESİNDE TEL AVİV'E İSABET EDEN FÜZE NEDENİYLE 2 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran'ın füzeli misilleme saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendiği ve hava savunma sistemlerini füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın füzeli misillemelerinin ardından önce İsrail'in kuzeyinde daha sonra başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile Kudüs bölgesinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, İsrail hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv semalarından patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığını ve İsrail'in merkezindeki Bat-Yam, Holon ve Yehud başta olmak üzere çeşitli bölgelere füze parçalarının düştüğünün görüldüğünü aktardı.

Tel Aviv çevresinde 6 bölgeye bomba isabet ederken düşen çok başlıklı füze parçaları nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah", İran'ın misilleme saldırısında Tel Aviv çevresinde 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, Yehud isimli bölgede ölen 2 kişinin yabancı işçi olduğu, diğer bölgelerde ise 2'si orta 1'i hafif olmak üzere 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail basını, füzenin isabet etmesi sonrasında şarapneller nedeniyle hayatını kaybeden 2 işçinin korunaklı alanda olmadığına işaret etti.

Öte yandan haberde, İsrail'in kuzeyinde, 20'li yaşlarda bir kişinin sirenlerin çalması sonrasında kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, isabet olan bölgelerde askerlerin kapsamlı arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtilirken söz konusu bölgelerin görüntülerinin yayımlanmaması ve paylaşılmaması uyarısında bulunuldu.

 

12:13

İSFAHAN'A YOPUN HAVA SALDIRISI

İsrail-ABD savaş uçakları, İran'ın İsfahan kentine hava saldırısı düzenledi.

11:01

ABD: DAHA FAZLA CAN KAYBIMIZ OLACAK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak." dedi.

Hegseth, CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programında ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu saldırıların ardından can kayıplarının olacağını söylemekte haklı olduğunu savunan Hegseth, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak." diye konuştu.

Hegseth, özellikle kendi neslinin "ABD'lilerin ülkeye tabutta dönmesinin nasıl bir şey olduğunu bildiğini" dile getirerek, bunun kendilerini zayıflatmadığını, savaşı bitirmek için kararlılıklarını artırdığını savundu.

Öte yandan, Hegseth, İran donanmasından daha fazla gemiyi batıracaklarını ve saldırılarda konvansiyonel mühimmat ve güdümsüz bombaların kullanılacağı aşamanın henüz başlamadığını ifade etti.

İran'ın bir noktada savaşta etkisiz kalacağını ve teslim olmaktan başka seçeneğinin kalmayacağını savunan Hegseth, "Savaşmaya henüz başladık, henüz yükselişe geçtik. Dolayısıyla İranlılar, bunun sonucunda kimin galip geleceğini hesaba katmamışlarsa zamanla Başkan Trump'ın bu savaşta ne kadar kararlı olduğunu anlamaya başlayacaklar." görüşünü paylaştı.

"(KÜRT GRUPLARI) BİZİM MİSYONUMUZUN KAPSAMINDA DEĞİL"

Hegseth, İran'da Kürtlerin yardımını isteyip istemedikleri sorusu üzerine, "Bu, onlara kalmış ancak şu anda bu, bizim misyonumuzun kapsamında değil." yanıtını verdi.

İran'daki durumdan yararlanmaya çalışan tüm diğer gruplara "başarılar dilediğini" belirten Hegseth, onlarla koordinasyon kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu ise cevaplamadı.

Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığına yönelik iddialarla ilgili soruları yanıtlayan Hegseth, "her şeyi takip ettiklerini" dile getirdi.

Hegseth, denkleme Rusya'nın dahil olmasının ABD'yi tehlikeye sokmadığını savunarak, "Komutanlarımız, her şeyi hesaba katıyor, şu anda endişelenmesi gerekenler, sadece hayatta kalacaklarını düşünen İranlılar." ifadesini kullandı.

10:18

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNDEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail  işgal güçleri, Pazartesi günü İran’ın orta kesimindeki hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamaya göre hedefler arasında iç güvenlik komuta merkezleri ve füze fırlatma noktaları da bulunuyor. Bu saldırı, İran’ın yeni bir dini lider atamasından sonra gerçekleştirilen ilk operasyon oldu.

İsrail işgal güçlerinde yapılan açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait altyapıya yönelik ülke genelinde yeni bir saldırı dalgasını tamamladı” denildi.

Açıklamada hedef alınan noktalar arasında “roket motoru üretim tesisi ile İsrail’i tehdit eden birkaç uzun menzilli balistik füze fırlatma sahası” bulunduğu belirtildi.

İsrail işgal güçleri ayrıca, İran’ın orta kesimindeki İsfahan kentinde bulunan iç güvenlik karargâhının, bir polis merkezinin ve Devrim Muhafızları ile paramiliter Besic güçleri tarafından kullanılan diğer bazı tesislerin de vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, “İç Güvenlik ve Besic güçleri, İran’daki sivil nüfusun bastırılmasında merkezi bir rol oynamakta ve sivillere karşı acımasız ve sistematik şiddetin uygulanmasından sorumlu bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusu, son saldırıların “İran rejiminin temel yapılarına ve altyapısına verilen zararı daha da derinleştirme” amacı taşıdığını da belirtti.

Bu saldırı dalgası, Tahran yönetiminin Pazar gecesi Mucteba Hamaney’i İran İslam Cumhuriyeti’nin yeni dini lideri olarak ilan etmesinden sonra İsrail tarafından duyurulan ilk saldırı oldu.

08:02

BAHREYN'DE SİREN SESLERİ

 ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak bölge ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara saldırılar düzenleyen İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı Bahreyn'de, gece saatlerinden bu yana 3 kez sirenlerin çaldığı bildirildi.

BAHREYN'DE PETROL TESİSİNE SALDIRI!

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık, gece saatlerinden bu yana 3 kez sirenlerin çaldığı ülkede, vatandaşlar ve ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli alana gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istedi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik insansız hava araçları (İHA) saldırıları nedeniyle Sitre bölgesinde çok sayıda evde hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da İHA saldırıları nedeniyle Sitre bölgesinde 4'ü ağır olmak üzere 32 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

06:37

BAE HAVA SAVUNMASI DEVREYE GİRDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine, hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine, hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzelere, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerine müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider olarak Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Irak'tan füze ve İHA saldırılarına ilişkin haberler geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise yeni lider seçilmeden önce yaptığı açıklamada, ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Geçici Liderlik Konseyi’nin saldırı gelmeyen komşu ülkelere yönelik saldırı düzenlenmemesi ve füze fırlatılmaması kararı aldığını açıklamıştı.

Ancak gece boyunca Körfez hattı, yeni saldırılar ve bu ülkelerin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve İHA'ları engellemeye yönelik müdahaleleriyle hareketli saatler yaşadı.

05:56

ERBİL'DE 5 DAKİKA ARAYLA PATLAMA SESLERİ

Irak'ta, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı ile ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 5’er dakika arayla 4 saldırı oldu ve art arda patlama sesleri duyuldu.

İnsansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

Hava savunma sistemleriyle eş zamanlı olarak güvenlik güçleri de İHA’lara karşı yoğun ateş başlattı.

ABD-İsrail’in İran’a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil’de patlama sesleri duyuluyor.

05:45

SUUDİ ARABİSTAN’DAN İRAN AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan, İran'ın komşu ülkelere saldırma planlarının olmadığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, İran'ın "gerçeklikle ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını sürdürdüğünü" belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarının "hiçbir koşulda kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın komşu ülkelere saldırma planlarının olmadığı yönündeki açıklamasına atıfta bulunulan açıklamada, "İran tarafının bu açıklamayı ne İran Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında ne de sonrasında uygulamaya koymadığını teyit ederiz. İran, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın savaşta yer almak üzere savaş uçakları ve yakıt ikmal uçaklarını gönderdiği iddialarına değinilen açıklamada, "Gerçekte, bu uçaklar Krallığın ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin hava sahasını İran füzeleri ve insansız hava araçlarından korumak ve izlemek için hava devriyesi yapmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

05:36

İSFAHAN'DA PATLAMA SESLERİ

İsrail ordusunun, İran'ın orta kesimlerine yeni saldırılar başlattığını açıklamasının ardından İsfahan kentinde patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, İran'ın merkezindeki altyapıya yönelik ek bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

İran medyası ise ülkenin orta kesimlerindeki İsfahan kentinde patlamaların meydana geldiğini belirtti.

Resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

05:00

ABD'DEN S. ARABİSTAN'DAKİ ELÇİLİK ÇALIŞANLARINA UYARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, "güvenlik riski" nedeniyle Suudi Arabistan’daki "acil olmayan Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine" ülkeden ayrılmaları emri verdi. 