CANLI | Orta Doğu alev alev! Pezeşkiyan Başkan Erdoğan ile görüştü: Türkiye'ye füzeleri biz atmadık
ABD ve İsrail’in kirli ittifakıyla İran’a başlattığı savaşta 10 gün geride kalırken, Tahran'ın İsrail ve Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları sürüyor. Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in göreve geldi. İsrailli Saar ise Mücteba Hamaney'i de saldırılarla hedef alacakları imasında bulundu. Trump , İran’a saldırılar hakkında, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları, iletişim sistemleri ve hava kuvvetleri yok" dedi. Öte yandan İran medyasında yapılan yeni açıklamada Pezeşkiyan Başkan Erdoğan ile görüştü.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları devam ederken,Tahran yönetimi İsrail ve Körfez ülkelerindeki ABD-İngiliz üslerine karşı misillemelerini sürdürüyor.
İsrail'in Tahran'daki petrol tesislerini ve İsfahan'daki radyasyon tesisini vurmasının ardından ülkede çevre katliamı yaşanırken, diğer yandan ülkenin yeni dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney seçildi.
S. ARABİSTAN 12 İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 12 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na yönelik fırlatılan 12 İHA düşürüldü.
Açıklamada, İHA'ların Rubülhali Çölü'nde imha edildiği belirtilirken, İHA’ların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.
Böylece, sabah saatlerinden bu yana Suudi Arabistan'a fırlatılan İHA sayısı 23’e yükseldi.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
LÜBNAN'DA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı 2 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nimeyriyye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Şevkin beldesindeki hava saldırısında da 1 kişi öldü.