CANLI | Orta Doğu alev alev! Pezeşkiyan Başkan Erdoğan ile görüştü: Türkiye'ye füzeleri biz atmadık

İran’da yeni lider Mücteba Hamaney için Tahran’ın kalbi İnkılap Meydanı’nda on binlerce kişi bir araya geldi. Şehrin batı bölgelerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların gölgesinde yapılan gösterilerde, İran halkı yeni liderine biat etti.

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran sokaklarındaki tarihi hareketliliği ve halkın nabzını yerinden aktardı. Devletin zirvesinden sokağa kadar İran, Mücteba Hamaney isminde kenetlendi.

TAHRAN’DA TARİHİ BİAT: DEVLETİN ZİRVESİ KENETLENDİ

Mücteba Hamaney’in göreve seçilmesinin ardından İran’da yönetim kademeleri tam kadro biat tazeledi. Tahran’dan son durumu bildiren Ekber Karabağ, "Mücteba Hamaney için Tahran’da an itibarıyla destek gösterileri yapılıyor. Kendisi seçildikten hemen sonra Cumhurbaşkanından Yargı Başkanına, ordudan Devrim Muhafızlarına kadar ülkede herkes kendisine biat etti" bilgisini paylaştı. Hamaney’in, Uzmanlar Meclisi tarafından oyların üçte ikisinden fazlasını alarak bu göreve atandığını belirten Karabağ, liderlik seçiminin ardından Geçici Liderlik Konseyi’nin de resmen feshedildiğini aktardı.

SALDIRILARA RAĞMEN HALK SOKAKTAN ÇEKİLMİYOR

Tahran’ın çeşitli noktalarından patlama sesleri yükselirken halkın meydanları terk etmemesi dikkat çekti. Karabağ, "İnkılap Meydanı’nda gösteriler sürerken Tahran’ın batı bölgesinde onlarca noktaya saldırı söz konusuydu. Ancak bu saldırılara rağmen insanlar hala sokaklarda ve İran’ın yeni liderine bu şekilde destek vermeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı, özellikle askeri barikatların yoğunlaştığı bildirildi.

İRANLI VATANDAŞLARDAN "CANIM FEDA OLSUN" MESAJI

Meydanı dolduran İranlıların duygularını mikrofonuna taşıyan Ekber Karabağ, bir vatandaşın yeni lider için, "Canım ona feda olsun" ifadelerini kullandığını aktardı. Bir başka İranlı ise Kur'an-ı Kerim’den ayetlerle durumu özetleyerek, "Allah bir nimeti bizden alırsa, yerine başka bir nimet verir. Ayetullah Ali Hamaney elimizden alındı, onun yerine Mücteba Hamaney bize verildi" şeklinde konuştu. Halkın büyük bir kısmının yeni lideri "ümitsizliğe karşı bir umut" olarak gördüğü belirtildi.

BATI’YA VE İSRAİL’E SERT TEPKİ: "KAHROLSUN NETANYAHU"

Gösterilerde sadece biat değil, aynı zamanda Batı dünyasına yönelik öfke de hakimdi. Meydanlarda yükselen sloganları aktaran Karabağ, halkın hep bir ağızdan, "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun vatan hainleri" dediğini belirtti. Özellikle Trump ve Netanyahu aleyhine atılan sloganlarla İran halkının dış müdahalelere karşı sert duruşunu sergilediği, Mücteba Hamaney liderliğinde bu mücadelenin daha da sertleşeceği mesajının verildiği sözleriyle aktarıldı.