CANLI | İsrail Orta Doğu'da kana doymuyor! Terör ordusundan yeni katliam
Katil İsrail, Gazze'de binlerce sivili katlederken gözünü Lübnan'ın kalbi Beyrut'a dikti. ABD'nin desteğini arkasına alarak katliam gerçekleştiren terör ordusu gece saatlerinde yine birçok noktaya bomba yağdırırken, soykırım yaptı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda 150’den fazla kişi öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.
Terör ordusu İsrail, Gazze'nin ardından gözünü Lübnan'a çevirirken Orta Doğu'da her geçen gün yeni can kayıpları yaşanıyor. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 10 eve düzenlediği hava saldırılarında en az 150 kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklandı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR
İSRAİL GÜÇLERİ BİR ÇOCUĞU GERÇEK MERMİYLE YARALADI
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, El Halil kentinin güney bölgesinde gerçek mermiyle ateş ederek 16 yaşındaki bir çocuğu ayağından yaraladığı belirtildi.
Açıklamada, Kızılay ekiplerinin yaralı çocuğa tıbbi müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdığı ifade edildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de El Halil kentinin güney bölgesindeki El-Kessara Kavşağı'nda konuşlanan İsrail güçlerinin, gerçek mermiyle ateş açarak bir çocuğu ayağından yaraladığı aktarıldı.
Konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
ÜRDÜN İSRAİL'İN SALDIRISINI KINADI
Ürdün, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği en az 150 kişinin öldüğü ve yaralandığı hava saldırılarını şiddetle kınadı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampındaki bir yerleşim alanını barbarca hedef alan İsrail'in yüzlerce kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan hava saldırılarının, en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in bu saldırıları "uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka açık bir meydan okuma, sivilleri sistematik acımasız hedef almayı sürdürme ve sorumluların hesap vermesini gerektiren iğrenç bir savaş suçu" olarak değerlendirildi.
Bakanlığın açıklamasında, "İsrail'in sivillere karşı suç işlemeyi sürdürmesi, İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını, uluslararası insancıl hukuku ve Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi'ni açıkça ihlal etmesine karşı koyma konusunda benzeri görülmemiş bir uluslararası acziyeti yansıtıyor." denildi.
BEYRUT'UN GÜNEYİNE 12 HAVA SALDIRISI
srail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 12 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Lübnan resmi ajansı (NNA), Beyrut'un güneyindeki Amirkan Mahallesi'nin 1, Hureyk Mahallesi'nin ise 2 İsrail hava saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.
Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından yaptığı tahliye uyarılarının ardından geldi.
Sözcü, bu saldırılardan sonra Beyrut'un güneyinde bulunan 3 bina için yeni bir tahliye uyarısı yayımladı.
Bu tahliye uyarısının ardından ise İsrail, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerine 3 hava saldırısı daha düzenledi.
BATI ŞERİA'DA İSRAİL'İN KATLİAMLARINI KINAMAK AMACIYLA GÖSTERİ DÜZENLENDİ
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentinde, Gazze Şeridi ile dayanışma ve İsrail'in devam eden katliamlarını kınamak amacıyla gösteri düzenlendi.
Gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrı üzerine Tulkerim kentinin caddelerinde düzenlenen gösteriye onlarca Filistinli katıldı.
Tulkerim caddelerini dolaşan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve özellikle de Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü soykırımın ve uluslararası toplumun buna karşı sessiz kalmasının kınandığı sloganlar attı.
"Cibaliya'ya selamlar. Beyt Lahiya gözümüzün nuru", "Ey Allah'ım Gazze'ye yardım et" ve "Biz senin adamlarınız ey Sinvar." sloganları atan göstericiler, Gazze Şeridi halkının ve Filistin direnişinin yanında olduklarını vurguladılar.
İSRAİL BEYRUT'UN GÜNEYİNE 3 HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Lübnan resmi ajansı (NNA), Beyrut'un güneyindeki Amirkan Mahallesi'nin 1, Hureyk Mahallesi'nin ise 2 İsrail hava saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.
Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından yaptığı tahliye uyarılarının ardından geldi.
Sözcü, Beyrut'un güneyinde bulunan 3 bina için yeni tahliye uyarısı yayımladı.
HAMAS'TAN "ÖFKE CUMA" ÇAĞRISI
Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 20 gündür sürdürdüğü katliamları kınamak için dünya halklarını yarın düzenlenecek "Öfke Cuması" eylemlerine katılmaya çağırdı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden katliama karşı tüm Arap ve İslam alemini, özgür dünya halklarını yarın gerçekleştirilecek Öfke Cuması eylemlerine geniş katılım göstermeye, sokaklara inmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği katliam, yıkım ve sürgüne dikkati çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar, yüzlerce kişinin şehit olmasına, binlerce kişinin yerinden edilmesine, evlerin, hastanelerin ve sığınma merkezlerinin yakılmasına yol açtı. İşgalciler Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halkımızın defalarca engellediği yerinden edilme planlarını hayata geçirme çabası içinde."
İSRAİL'İN KORKUNÇ SALDIRISINA HAMAS'TAN AÇIKLAMA
İsrail ordusunun, 20 gündür yoğun kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya alması ve çocuk yoğun bakım ünitesini vurmasının ardından Hamas'tan yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Faşist İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde işlediği vahşi suçların çerçevesini genişlettiği, Meşru Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya aldığı ve yaralı, hasta ve sağlık çalışanlarıyla birlikte hastaneyi vurduğu" ifade edildi.
"GAZZE'DE EN VAHŞİ VE ÇİRKİN SOYKIRIM İŞLENİYOR"
Gazze'deki hastanelerin, İsrail'in "ölüm ve terör" makinesi tarafından savaş alanlarına dönüştürüldüğü, bu yerlerde en vahşi ve çirkin soykırımın işlendiği vurgulandı.
İsrail'in hastaneleri ablukaya almasının, savaş suçu ve yasaların ihlali olduğuna dikkati çekilen açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "İsrail'in, sivillere karşı işlediği suçların sona ermesi için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in, barınma merkezleri, hastaneler ve uluslararası hukukla korunan diğer mekanlara yönelik saldırılarına son verilmesi istendi.
BAKAN FİDAN'DAN GAZZE'DE ATEŞKES VURGUSU
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, görüşmede, bilhassa Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkati çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.
"TÜM TARAFLAR İTİDALLİ DAVRANMALI"
Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler de değerlendirilirken, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurgulayan Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini ifade etti.
Görüşmede, Ukrayna'daki son durum da ele alındı. Ayrıca Blinken, dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.
İŞGAL ORDUSUNDAN GAZZE'YE KANLI SALDIRI! 150 ÖLÜ
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 20 gündür soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde "korkunç" bir katliam yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, "İsrail'in bombardımanında 150'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı, saldırıya hedef olanları kurtarmak için harekete geçilemediği" ifade edildi.
İsrail ordusunun, En-Neccar, Ebu el-Avf, Selman, Hicazi, Ebu el-Kumsan, Akl ebu Raşid, Ebu et-Tarabiş, Zakul ve Şalan ailelerine ait evleri bombaladığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in bölgedeki yerleşim bölgesinin tamamını bombaladığı, Filistinlilerin yaralıların taşınması için imdat çağrıları yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunma ve sağlık hizmetlerinin çalışmalarını engellemesi sonucu ölü ve yaralıların naklinde büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekildi.
GALANT SALDIRIYI ONAYLADI İDDİASI
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İran'a saldırı planını onayladığı, yanıtın verilmesi için hükümetin kararının beklendiği aktarıldı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gallant ve Halevi, İran'a saldırı planlarını onayladı. Saldırının gerçekleştirileceği tarih için İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği ifade edildi.
Öte yandan İsrail ordu radyosuna konuşan bir yetkili, İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasının ardından Tel Aviv yönetiminin saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı yönündeki haberin doğru olmadığını savundu. Adı açıklanmayan yetkili, İsrail'in saldırı için "uygun zamanı seçeceğini" söyledi.
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