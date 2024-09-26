CANLI | İsrail-Lübnan hattında bombardıman! Netanyahu'dan ateşkese yalanlama
Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan'ı hedef alıyor. İsrail'in saldırılarına Hizbullah da karşılık verirken, katil ordusu son olarak Bekaa bölgesine kapsamlı bir saldırı düzenlendi. ABD öncülüğünde yapılan ateşkes teklifinin kabul edildiği iddiası, Netanyahu tarafından yalanlandı. Netanyahu'nun Hizbullah'a karşı "tam güçle mücadele" emri verdiği belirtildi.
İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.
BİNLERCE İNSAN YERİNDEN OLDU
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
NETANYAHU ATEŞKES İDDİALARINI YALANLADI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıkladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan'da geçici bir ateşkesi görüşmeye razı olduğuna ilişkin haberleri yalanladı.
Açıklamada, "Ateşkesle ilgili haberler doğru değil. Netanyahu, ABD-Fransa'nın teklifine yanıt vermedi. İsrail'in kuzeydeki saldırılarını azaltması yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Netanyahu, kendisine sunulan planlara göre İsrail ordusuna kuzeyde tüm gücüyle saldırılarına devam etmesi talimatı verdi. Gazze'deki saldırılar da savaşın tüm hedefleri gerçekleşene kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.
İsrail basınındaki haberlerde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiği ve bunun için bir bakanını görevlendirdiği iddia edilmişti. ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldığı bildirilmişti. Bu süreçte de Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin tamamlanması istendi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı belirtilmişti.
İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları devam etmişti. İsrail'in kuzey sınırına yakın bölgelerde çarşamba akşamı başlayan ve perşembe sabahı boyunca süren sükunet Lübnan'dan atılan roketlerle bozulmuştu.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E YANIT
İsrail tarafından yapılan açıklamada Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile'ye 45 roket atıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada bazı roketlerin engellendiği bazılarının ise açık alanlara düştüğü kaydedildi.
İSRAİL BASININDAN ATEŞKES İDDİASI
İsrail basınının iddiasına göre ateşkes birkaç saat içerisinde yürürlüğe girecek.
TEL AVİV'İ 3 TONLUK FÜZE
İŞTE TEL-AVİV'İ VURAN O FÜZE!
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan ardı ardına kara harekatı sinyali verilirken Hizbullah İsrail'in kalbini hedef aldı. Tel Aviv'e balistik füze ile düzenlenen saldırı, gerilimin şiddetini de artırdı. İran destekli grup Hizbullah, çarşamba sabahı tüm Tel Aviv'i siren sesleriyle ayağa kaldıran saldırıda kullandığı füzenin görüntülerini ilk kez yayınladı.
FÜZENİN AĞIRLIĞI TAM 3 TON
İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın ana karargahına doğru ateşlenen Kader 1 adlı füze, yaklaşık 3 ton ağırlığında ve 500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor. Karadan karaya fırlatılan balistik füzenin menzili ise, 190 kilometre. Tel Aviv'le Lübnan sınırı arasındaki mesafe, kuş uçuşu yaklaşık 120 kilometre kadar. El Meyadin televizyonu, füzenin fırlatıldıktan sonra havada manevra yapabildiğini bildirdi.
ÜÇ HAFTALIK GEÇİCİ ATEŞKES SİNYALİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiği ve bunun için bir bakanını görevlendirdiği iddia edildi.
İsrael Hayom gazetesine konuşan siyasi kaynak, İsrail'in "başarı ihtimalini küçük gördüğü" ABD ve Fransa'nın 21 günlük ateşkes girişimini görüşmeye olumlu karşılık verdiğini ve Netanyahu'nun, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'ı müzakereleri yürütmekle görevlendirdiğini belirtti.
Söz konusu kaynak, ABD-Fransa'nın ortak girişiminin "şansının düşük olduğu", Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bunu reddetmesiyle "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletmesi için meşruiyet sağlanacağını" savundu.
İSRAİL'DEN ATEŞKESE YEŞİL IŞIK
A Haber spikeri Cansın Helvacı canlı yayında yaptığı açıklamada "İsrail basınında yer alan yeni bir bilgi geldi haber merkezimize. Başbakanlık ofisinden bir yetkilinin aktardığına göre Hizbullah ile müzakerelerin önünü açmak için ateşkes için yeşil ışık yakıldı denildi." ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI
İsrail Hizbullah'a yönelik saldırılarına devam ederken sınırda yeni bir saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırı sonrasında bölgede dumanlar yükseldi. Bekaa Vadisi ve Hizbullah'a ait yaklaşık 75 hedef vuruldu.
LÜBNAN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunan uluslararası açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, en önemli şeyin Tel Aviv'in çağrıya vereceği yanıt ve bu çağrıya olan bağlılığı olduğunu vurguladı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Başbakan Mikati, Lübnan'da geçici ateşkes sağlanması yönündeki ortak çağrıyı memnuniyetle karşıladı.
Mikati, önemli olan şeyin, İsrail'in uluslararası kararları uygulamaya bağlı kalması olduğunu dile getirdi.
21 GÜNLÜK ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.
Ortak açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durum tolere edilemez ve kabul edilemez daha büyük bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor. Bu durum kimsenin çıkarına değildir, ne İsrail ne de Lübnan halkının." ifadesine yer verildi.
Sınırın her iki tarafındaki sivillerin kendi evlerine dönebilmelerini mümkün kılacak diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği kaydedilen açıklamada, "Diplomasi, bu çatışmada tansiyon yüksekken başarılı olamaz. Bu sebeple, diplomasiye alan açmak için İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
BM: CEHENNEME DÖNÜŞEBİLİR
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırıları sonucu bir günde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'ın "cehenneme dönüşme" riskini vurguladı.
Guterres, "Orta Doğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların Lübnanı "cehenneme dönüştürebileceği" uyarısında bulundu.
Genel Sekreter, "Lübnan'da cehennemin kapıları aralanıyor. Dün Genel Kurul'a söylediğim gibi, hepimiz bundan endişe duymalıyız. Lübnan uçurumun kenarında." ifadelerine yer verdi.
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 14 EKİM'E ERTELENDİ
Lübnan, Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilimin artması nedeniyle devlet okullarında eğitim-öğretim yılının başlaması 14 Ekim'e ertelendi. Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, ülkedeki eğitim sektöründen yetkililerle katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Halebi, Lübnan'daki devlet okullarında eğitim-öğretim yılının başlamasının 14 Ekim'e ertelenmesine ve idari işlerin bu tarihe kadar durdurulmasına karar verdiklerini belirtti.
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