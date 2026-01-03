CANLI | ABD'den Venezuela'ya saldırı! Trump yönetiminin kaçırdığı Maduro hakim karşısına çıkacak

10:20 03 Ocak 2026

A Haber canlı yayınında sıcak gelişmeleri değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, yaşananların bir "sabotaj" operasyonu olabileceğine dikkat çekti. Başbuğ, "ABD, uyuşturucu yalanıyla dünyayı uyutuyor; asıl hedef Venezuela’yı işgal etmek" dedi ve 90’lı yıllardaki Panama müdahalesini hatırlattı.

"Maalesef emareler onu gösteriyor Merve hanım. Yani her ne kadar net bir resmi açıklama olmasa da yaşananlar, önceki olaylar, aklın yolu bir... Beyin olacağı görür misaliyle hareketle, böyle bir dönemin yavaş yavaş kendini artık hissettirmeye, göstermeye başladığını bize anlatıyor."

"UYUŞTURUCU BAHANESİYLE DONANMA YIĞDILAR"

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela lideri Maduro’yu hedef alan sert söylemlerinin sahaya indiğini belirten Başbuğ, uyuşturucu kaçakçılığı iddialarının bir "maske" olduğunu savundu:

"Trump’ın Venezuela Maduro üzerindeki son zamanlarda yaşattıkları söylemler, birtakım iddialar, eylemler zaten bugünlerin aslında habercisi olan olaylardı. Yani sen 3-5 tane uyuşturucu kaçakçısıyla -tırnak içinde söylüyorum tabii onun olduğu da belli değil Amerika’nın iddiası böyle- orada onlarla mücadele etmek için koca donanmayı, işte Güney Komutanlığı diye adlandırdıkları o komutanlığı; hava araçlarıyla, F-35’lerle, B-2’lerle, zaman zaman helikopterlerle doldurup bunlarla mücadele ediyorum yalanını dünyaya anlatamazsın, yutturamazsın."

STRATEJİK HEDEF: ÇİN VE RUSYA’YA GÖZDAĞI

Saldırıların jeopolitik bir mesaj taşıdığını vurgulayan Başbuğ, ABD’nin bölgedeki hakimiyetini yeniden tesis etmek istediğini ifade etti:

"Bu çok net bir askeri müdahale olasılığını artırmıştı. Bu amaç önce Venezuela’ya bir askeri müdahale, ardından ona takviye veya yardım maksatlı güden devletlere de bir ihtar; yani 'Sakın bulaşmayın, tamamiyle buradayım ve bu işlerde kararlıyım' mesajı vermektir. Bu devletlerden kastım Çin ve Rusya dolaylı, doğrudan da bölge ülkeleri."

KANLI PANAMA SENARYOSU TEKRAR MI EDİYOR?

Coşkun Başbuğ, 1989-90 yıllarında Panama’da yaşanan işgal sürecine atıfta bulunarak, bugünkü olayların o döneme ne kadar benzediğine dikkat çekti:

"Ben daha önce bu konuyu tartışırken şöyle bir benzetme yapmıştım; bu kadar askeri yığınak bir macera değil, bunun eninde sonunda geleceği bir nokta olacak. O nokta da muhtemelen Panama’ya 90’lı yıllarda yaptıkları bir askeri saldırı gibi olacak demiştim. Noriega, Panama’da aynı bu şekilde bir oldu bittiyle uyuşturucu kaçakçısı ilan edildi ve aynı bu şekilde askeri yığınak yapıldı. Gecenin kör vaktinde hava saldırılarıyla başladı ve o saldırılardan sonra 10 bine yakın deniz piyadesi bir anda Panama’ya çıktı. 5 binden fazla sivil insan katledildi suçsuz günahsız, 5 bine yakın da bina yerle bir edildi. Noriega yakalanarak Amerika’ya götürüldü."

"CIA SABOTAJ EYLEMLERİ YAPIYOR OLABİLİR"

Patlamaların arkasında CIA’nın içerideki yapılarının olabileceğini belirten Başbuğ, sabotaj ihtimalini şu sözlerle detaylandırdı:

"Buradaki patlamalar bir defa içerideki bir suikast veya sabotaj eylemiyle gerçekleşen saldırılar değil. Hatırlarsan Trump bu olayların başlangıcında CIA’ya tam yetki veriyorum, askeri harekat şart değil, CIA’nın yapacağı operasyonlar da olabilir demişti. Eğer CIA şu an devredeyse, içerideki bu kripto yapıları devriye alarak harekete geçirerek sabotaj eylemleri de yapmış olabilir. Bu birbirini ardına patlamalarda böyle bir sabotaj eylemi yapılma durumu da var."

VENEZUELA HAVA SAHASI KAPATILDI

Hava radarındaki sessizliğe de değinen Başbuğ, Venezuela’nın tam bir kuşatma altında olduğunu belirterek sözlerini tamamladı:

"Bu zaten epeydir böyle. Trump bir tehdit savurdu ve 'Venezuela hava sahası tehlikeli' diyerek NOTAM ilan etti. Trump bunun üzerinden dünya tarafından kınandı. Ortada uyuşturucu kaçakçılığı deniyor ama hiçbir belge, hiçbir delil yok. Sadece tekneler vuruluyor, insanlar ölüyor. Bir bahane ile Venezuela işgali... İşte ona ortam hazırlamak adına bir de korku ve baskıyı artırmak adına tutup hava sahasını kapattı."