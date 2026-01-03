CANLI | ABD'den Venezuela'ya saldırı! Uçaktan indirilen Maduro'nun başı ve yüzü kapatıldı
Venezuela'nın başkenti Karakas'a ABD hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, Karakas'ta gerçekleşen saldırılara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Maduro ve eşinin kaçırılmasını "dizi izler gibi canlı" izlediğini belirtti ve Maduro’nun kale gibi korunaklı bir yerden alındığını söyledi. Öte yandan Mudoro'nun ilk fotoğrafı yayınlandı. Maduro tutulduğu uçakla New York’a getirilmesinin ardından, indirildiği görüntülerde elleri ve ayaklarının kelepçelendiği başı ve yüzünün ise mavi bir örtü ile kapatıldığı gözlendi.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu. Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi. Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı. Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı. Venezuela hükümeti ise olaylara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.
EN AZ 40 KİŞİ ÖLDÜ
TARİHİ ANLAR A HABER EKRANLARINDA
ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirildi.
ABD merkezli CBS News haberine göre, Maduro ve Flores'i taşıyan uçak Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi.
Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği kaydedildi.
Bu yerleşkede daha önce Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumlar tutulmuştu.
CNN'in federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı aktarıldı.
OPERASYON İSMİNDE GERİ ADIM!
MADURO NEW YORK'A GELDİ
TRUMP'TAN MADURO'YA MESAJ: GEÇ KALMA KORKAK
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı videolu paylaşımda kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef aldı.
Trump ABD askeri tarafından New York'a götürülen Maduro'ya yönelik "Maduro: Seni Miraflores'te bekliyorum, gel. Geç kalma korkak." ifadelerini kullandı. Trump'ın bu videolu paylaşımı güç gösterisi olarak yorumlandı.
RODRİGUEZ: VENEZUELA'NIN TEK BAŞKANI MADURO'DUR
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülke dışına çıkarmasının ardından kameraların karşısına geçti. Rodriguez, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello’nun yanı sıra diğer Venezuelalı yetkililerle bir araya geldi.
"VENEZUELA HİÇBİR ÜLKENİN SÖMÜRGESİ OLMAYACAK"
Rodriguez, Maduro ve eşi Cilia Flores’in serbest bırakılması çağrılarını yinelerken, Venezuela halkına ülkelerini savunmak için sakinlik ve birlik çağrısında bulundu. Rodriguez, ABD’nin müdahalesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin yeni yönetimine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinin devlet başkanı olarak yemin ettiğine yönelik açıklamalarını yalanlayan Rodriguez, "Venezuela’nın tek bir devlet başkanı vardır, o da Maduro’dur" vurgusunu yaptı.
MADURO'NUN TUTULACAĞI YER GÖRÜNTÜLENDİ
ABD medyasının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargı sürecinde tutulacağını öne sürdüğü New York şehrindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi (MDC) yerinde görüntülendi.
ABD'nin aylardır Venezuela'ya yönelik artan baskılarının ardından düzenlediği operasyonla yakaladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York kentinde yargı sürecini bekleyeceği merkez netleşiyor. ABD basını, çiftin Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne (MDC) sevk edileceğini yazdı. İhlas Haber Ajansı, federal suçlardan yargılanan sanıkların mahkeme süreci sırasında tutulduğu, yüksek güvenlik önlemlerinin bulunduğu ve Maduro'nun da sevk edilmesi beklenen MDC'yi yerinde görüntüledi.
NEW YORK'TA YARGILANACAK
Venezuela'ya yönelik saldırının ardından ABD Başsavcısı Pam Bondi yaptığı açıklamada, Maduro ve eşinin New York'ta açılacak bir iddianame kapsamında suçlamalarla karşı karşıya kalacağını bildirmişti. Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftin "yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla yüzleşeceğini" belirtmişti.
RODRGİUEZ'DEN ABD'YE ÇAĞRI: DERHAL SERBEST BIRAKIN
TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN VİDEOLU MESAJ
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Video'nun içeriğinde Venezuela'nın başkenti Karakas'a yapılan saldırılar yayınlanırken çalan şarkı ise dikkat çekti.
Trump, Venezuela'ya yapılan baskının görüntülerini Vietnam savaşındaki askerlik hizmetine karşı bir protesto amacıyla çıkarılan şarkıyla paylaştı.
MADURO'NIN İLK KARESİ!
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nın ilk fotoğrafı yayınlandı. Öte yandan Trump, Vietnam müziğiyle paylaşımda bulundu.
"ASKERLER MADURO'YU UYANDIRIP ALDI"
Venezueal ve lideri Nicolas Maduro'ya yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin Fox News'e telefonla bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun ayrıntılarını anlattı. Askerlerin Maduro'yu uyandırım aldığını belirten Trump, Maduro'nun yakalanışını canlı izlediğini söyledi.
Konuşmasının devamında bir konuya daha değinen Trump, "Meksika konusunda bir şeyler yapmamız gerekiyor" dedi.
RUSYA: MADURO'NUN YARDIMCISI BURADA DEĞİL
İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'in Rusya'ya geldiğini öne sürdü.
RUSYA'DAN İDDİALARA O YALANLAMA
Rusya, "Maduro'nun yardımcısı Rusya'ya kaçtı" iddialarını yalanladı. Rusya'dan yapılan açıklamada, "Maduro'nun yardımcısı burada değil" ifadeleri kullanıldı.
"MADURO VE EŞİ NEW YORK'A GÖTÜRÜLECEK"
Trump, Fox News'e yaptığı son açıklamada "Birkaç adamımız vuruldu ama can kaybımız yok. Maduro, kale gibi çok korunaklı bir yerdeydi. Son anlarında bizimle pazarlık yapmaya çalıştı. Yakalanmasını bir dizi gibi canlı izledim. Operasyon sonrasında tüm hava araçlarımız geri döndü. Bu operasyonu 4 gün önce yapacaktık ama bekledik. Biz uyuşturucu ile savaşıyoruz, mücadelemizin devam edeceğini söylemiştim. Venezuela'da başkası da Maduro gibi devam edemez. Dünyada bu operasyonu bizden başka hiçbir ülke yapamaz. Venezuela petrol piyasasında yer alacağız" dedi.
"ASKERİ GEMİMİZDELER"
Trump, Maduro'nun nerede olduğuna ilişkin sorulan soruya ise "ABD donanmasına ait gemideler. Maduro ve eşi New York'a gidecek " yanıtını verdi.
"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırıya dair açıklama paylaştı.
Açıklamada "Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.
Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız.Bu süreçte, Caracas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir" denildi.
DÜNYADAN PEŞ PEŞE TEPKİ
ABD’nin Caracas’a yönelik saldırısı ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarılmasına yönelik dünyadan tepkiler devam ediyor.
İşte o tepkiler...
KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI PETRO, SALDIRILARI REDDETTİKLERİNİ AÇIKLADI
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Caracas'ın bombalandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Petro, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela'ya füze saldırısı düzenleniyor. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Birleşmiş Milletler (BM) derhal toplanmalıdır." ifadelerini kullandı.
Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Petro, Venezuela'nın ve Latin Amerika'nın egemenliğine yönelik her türlü saldırıya karşı olduklarını vurguladı.
Venezuela'ya saldırılar sonrası alınan güvenlik önlemlerine de değinen Petro, Venezuela'dan kitlesel mülteci akını ihtimaline karşı sınır bölgelerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.
Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak Konseyin acil toplantıya çağrılması için girişimlerde bulunduklarını da aktardı.
KÜBA, ABD'Yİ KINADI
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hava saldırılarına maruz kalan Venezuela'ya destek çıktı.
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel "Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor." ifadesini kullandı.
Barışçıl bir bölgenin vahşi saldırılara uğradığına dikkati çeken Diaz-Canel, ABD'yi "Venezuela halkına ve Amerika kıtasına karşı devlet terörü uygulamakla" suçladı.
İran'dan kınama
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, ABD’nin Venezuela’nın “toprak bütünlüğü ve egemenliğine” yönelik askeri saldırısını kınadığını bildirdi.
Açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik silahlı saldırısının Birleşmiş Milletler (BM) Şartındaki amaç ve ilkelere aykırı olduğu vurgusu yapılırken, BM’den saldırıyı kınaması istendi.
Bakanlık, ABD’nin BM üyesi bağımsız bir devlete askeri müdahale bulunduğunu ve bunun istikrarsızlığa neden olacağını vurgulayarak, “Bu girişim bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin ihlalidir.” dedi.
Venezuela’ya yönelik askeri saldırı sırasında işlenen suçların planlayıcıları ile faillerinin hesap vermesi gerektiğini belirten Bakanlık, BM ve Güvenlik Konseyi’ne ABD’nin “yasa dışı saldırısını” durdurma çağrısı yaptı.
RUSYA'DAN KINAMA
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin bu sabah Venezuela'ya karşı silahlı saldırı eyleminde bulunduğu hatırlatılarak, "Bu, son derece endişe verici ve kınanması gereken bir durum." ifadesi kullanıldı.
Bu tür eylemleri haklı çıkarmak için kullanılan bahanelerin temelsiz olduğunun altı çizilen açıklamada, ideolojik düşmanlığın iş odaklı pragmatizm ve güvene dayalı, öngörülebilir ilişkiler kurma isteğinin önüne geçtiğine işaret edildi.
Mevcut durumda, her şeyden önce daha fazla gerilimin tırmanmasını önlemek gerektiği ve diyalog yoluyla bir çıkış yolu bulmaya odaklanmanın çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Birbirlerine karşı suçlamaları olan tüm ortakların, sorunlara diyalog yoluyla çözüm aramaları gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda onları desteklemeye hazırız." ifadelerine yer verildi.
Latin Amerika'nın bir barış bölgesi olarak kalmaya devam etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Venezuela'ya, yıkıcı olmayan, hele ki askeri, dış müdahale olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkı garanti edilmelidir. Venezuela halkıyla dayanışmamızı ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı yönetimin izlediği yolu desteklediğimizi yeniden teyit ediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.
Rusya'nın, Venezuela yetkililerinin ve Latin Amerika ülkelerinin liderlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil olarak toplanması çağrısına destek verdiği bildirilen açıklamada, Venezuela'daki Rus Büyükelçiliğinin normal şekilde faaliyet gösterdiği aktarıldı.
İSPANYA, ARABULUCULUK YAPMAYA HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLADI
İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya, gerilimin azaltılması, ılımlılığın sağlanması ve her zaman uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor. Bu bağlamda İspanya, mevcut krize barışçıl ve müzakere yoluyla bir çözüm bulunması için arabuluculuk yapmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.
İspanya'nın, Venezuela'daki 28 Temmuz 2024 seçimlerinin sonuçlarını tanımadığı ve Venezuela için demokratik bir çözüm elde etme girişimlerini her zaman desteklediği belirtilen açıklamada, "İspanya, siyasi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Venezuelalıyı memnuniyetle karşıladığını, karşılamaya devam edeceğini ve ülke için demokratik, müzakere edilmiş ve barışçıl bir çözüm arayışına yardımcı olmaya hazır olduğunu yinelemektedir." ifadesine yer verildi.
Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ABD'nin, Venezuela'ya düzenlediği askeri hava saldırısının ardından "gerginliğin azaltılması, uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.
Sanchez, ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'ten yaptığı paylaşımda, "İspanya hükümeti, Venezuela'daki durumu yakından takip etmektedir. Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımız açık kalmaya devam etmektedir. Herkesi gerginliği azaltmaya ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.
MADURO HANGİ SUÇLARDAN YARGILANACAK?
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi: "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde iddianame hazırlandı. Nicolas Maduro; narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli tüfekler ve patlayıcı/yıkıcı cihazlar bulundurma, ayrıca ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurmaya yönelik komplo suçlamalarıyla yargılanacak. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla yüzleşecekler. ABD Adalet Bakanlığı’nın tamamı adına, Amerikan halkı adına hesap sorulmasını talep etme cesaretini gösterdiği için Başkan Trump’a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu iki sözde uluslararası uyuşturucu kaçakçısını yakalamak için yürütülen inanılmaz ve son derece başarılı operasyonu gerçekleştiren cesur ordumuza da büyük bir teşekkür ediyorum." dedi.
VENEZUELA SAVUNMA BAKANI ABD'NİN KINANMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ülkesine yönelik saldırılara ilişkin konuştu.
Venezuela Savunma Bakanı Lopez, "Venezuela halkı, ABD hükümeti tarafından gerçekleştirilen en acımasız askeri saldırıların hedefi olmuştur." dedi.
Saldırıların başkent Caracas'taki Fuerte Tiuna Askeri Üssü ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerini hedef aldığını söyleyen Lopez, sivil yerleşim yerlerinin bombalandığına, ölü ve yaralı bilgisine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Lopez, saldırıların bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiğine dikkati çekerek uluslararası topluma ve tüm çok taraflı kuruluşlara "Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ABD'nin kınanması" çağrısında bulundu.
ABD'nin Venezuela'nın stratejik kaynaklarına yönelik "aç gözlülüğü" nedeniyle saldırılar düzenlediğini belirten Lopez, "uyuşturucu kaçakçılığı bahanesiyle" düzenlenen saldırıların "Venezuela'da bir yönetim değişikliğini zorlamayı ve ABD emperyalizminin sahte planlarına boyun eğdirmeyi amaçladığını" vurguladı.
"Bize saldırdılar ama bizi yenemeyecekler." diyen Lopez, halkı birlik, direniş ve sükuneti koruma çağrısında bulundu.
Lopez, "Dünyaya ne kadar güçlü olduğumuzu gösterelim. Zorluklara karşı dirençli olalım ve hazırlıklarını yaptığımız tüm ulusal savunma planlarını uygulayalım. Bu nedenle, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasası, Olağanüstü Hal Kanunu ve Ulusal Güvenlik Kanunu'na uygun olarak, ülke genelinde dış acil durum ilan eden kararı tamamen destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hükümetin "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum ilan ettiği" kararnameye uygun hareket edeceklerini söyleyen Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Moduro'nun talimatlarını uygulayacaklarını kaydetti.
Lopez, halk, asker ve polis işbirliği içinde "kapsamlı savunma için ellerindeki tüm silah sistemlerini kullanacaklarının" altını çizdi.
OPERASYONUN ADI BELLİ OLDU: YENİDEN ŞİMŞEK
ABD ise saldırının adının "Yeniden Şimşek" olduğunu duyurdu ve Maduro'nun yerini korumalarından birinin ihbar ettiğini söyledi.
Ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı. Sapmaz, "24 helikopter Maduro'nun özel konutuna indi, Toplam 87 dakika sürdü, ABD tarafından sıfır zaiyat aldı" dedi.
İTİDAL ÇAĞRISI!
AB dış politika şefi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarının ardından itidal çağrısında bulunarak, "her koşulda" uluslararası hukuk ilkelerine ve BM Şartı'na saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.
"ACİL BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANSIN"
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD saldırılarının ardından acil BM Güvenlik Konseyi toplantısı talep ettiğini söyledi.
"ABD'DE YARGILANMAK ÜZERE TUTUKLANDI"
ABD'li Senatör Mike Lee: "Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile az önce telefonda görüştüm. Bana, Nicolas Maduro'nun ABD'de yargılanmak üzere tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz silahlı müdahalenin, tutuklama emrini yerine getirenleri korumak ve savunmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi" dedi.
TRUMP: OPERASYON BAŞARILI
New York Times'a konuşan Trump, operasyonun başarısının iyi bir planlama ve sahadaki askeri unsurlar sayesinde sağlandığını savundu.
Trump, "Çok iyi bir planlama vardı, çok güçlü ve çok yetkin askerler görev aldı. Açıkçası son derece başarılı bir operasyondu." ifadelerini kullandı.
Operasyon için ABD Kongresinden yetki alıp almadığı ve Venezuela'ya ilişkin bundan sonraki adımların ne olacağına ilişkin sorulara ise Trump, bu konuları Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında konuşacağını söyledi.
OPERASYONU DELTA FORCE ÖZEL BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ
CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun, ABD ordusunun seçkin birliklerinden Delta Force tarafından düzenlendiğini bildirdi.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.
Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.
Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.
"KANIT İSTİYORUZ"
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, Maduro ile eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ve hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini söyledi. Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, "Devlet Başkanı Maduro ve First Lady Cilia Flores’in nerede olduğunu bilmiyoruz. Trump yönetiminden Maduro ve First Lady’nin hayatta olduğuna dair derhal kanıt istiyoruz. Halkımıza yönelik bu saldırganlığı kınıyoruz. Saldırılar memurların, askerlerin, masum insanların, sivillerin canına mal oldu." dedi.
TARİHTE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ OLAY
Venezuela’da taş üstünde taş bırakmayan hava saldırılarının ardından beklenen açıklama Beyaz Saray’dan geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerini A Haber muhabiri İrfan Sapmaz şu şekilde aktardı:
"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’tan bir açıklama var. ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir operasyon düzenleyerek Maduro ve eşini yakalayıp ülkeden çıkarmayı başardı. Tekrarlıyorum; Maduro ve eşi yakalandı ve ülke dışına çıkarıldı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirildi. Ayrıntılar daha sonra verilecektir. Bugün saat 11:00’de Mar-a-Lago’da bir basın toplantısı düzenlenecektir."
NOKTA OPERASYONLA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ
Saldırının sadece bir bombardıman değil, doğrudan liderliği hedef alan bir hamle olduğunu belirten Orhan Sali, operasyonun niteliğini şöyle analiz etti:
"Amerika Birleşik Devletleri burada bir kara operasyonu değil, tamamen yönetimi ve rejimi değiştirmeye yönelik bir askeri nokta operasyonu düzenledi. Bunu düzenlerken de Caracas dahil olmak üzere çevresindeki birçok noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Öyle anlaşılıyor ki hava saldırısıyla birlikte indirme de yapmışlar. Maduro ve eşinin yakalanarak bu helikopterlerden birine bindirildiği anlaşılıyor."
İLK KEZ YAŞANIYOR: "ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"
Başka bir ülkenin liderinin gözaltına alınmasının uluslararası hukukta bir karşılığı olmadığını vurgulayan Sali, bu durumu "inanılmaz" olarak niteledi:
"Daha önce görülmemiş, yaşanmamış bir şeyi konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu denli bir duruma, yani başka bir ülkenin Cumhurbaşkanını, devlet liderini gözaltına alması inanılır gibi değil. Bu nokta, uluslararası hukuka zaten ciddi bir şekilde aykırı bir durum. Trump’ın saat 11’deki açıklamasında bu operasyonun nasıl gerçekleştirildiğine dair detayları göreceğiz."
CARACAS SEMALARINDA ABD HELİKOPTERLERİ
Görgü tanıklarının ifadeleri ve teyit edilen görüntülerde, Venezuela ordusunun envanterinde bulunmayan hava araçlarının kullanıldığı ortaya çıktı. İrfan Sapmaz, kritik detayı paylaştı:
"CNN International diyor ki; bir çift rotorlu helikopterler Caracas üzerinde uçmaktadır. CNN tarafından doğrulanan görüntülerde, Caracas üzerinde dumanlar yükseliyor ve birkaç çift rotorlu helikopter olay yerinin üzerinden geçiyor. Flight Global'a göre Venezuela ordusunun çift rotorlu uçak-helikopter kullandığı bilinmemektedir. Bu durumda bunların ABD helikopterleri olduğu ve Maduro ile eşinin bu helikopterlerin içinde olduğu ihtimali güçleniyor."
HEDEF MAR-A-LAGO MU, PORTO RİKO MU?
Kaçırılan Maduro ve eşinin nereye götürüldüğü sorusu hala gizemini korurken, Sali şu ihtimalleri dile getirdi:
"Havaalanları bombalandığına göre Maduro’nun uçakla bir yere götürülmesi imkansız. Bu helikopterlerden birisiyle en yakındaki Amerika’ya ait bir üsse veya bir uçak gemisine götürülmüş olabilirler. Belki az önce dediğimiz gibi Porto Riko’ya, belki de doğrudan ABD ana karasına... Trump bunu saat 11'de (Türkiye saatiyle 18:00) bir şova dönüştürmek isteyecektir. Belki Maduro ve eşinin o yakalandığı anların fotoğraflarını da yansıtacaktır. Bu dünya için bir dönüm noktasıdır."
ABD'DEN VATANDAŞLARINA "VENEZUELA'YA SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Venezuela'nın ABD'nin seyahat uyarı sisteminde en yüksek seviye olan "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" kategorisinde yer almaya devam ettiği, ülkede vatandaşları için ciddi güvenlik risklerinin bulunduğu bildirildi.
ABD vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat etmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ülkedekilere de güvenlik gerekçesiyle bulundukları yerde kalmaları tavsiye edildi.
Açıklamada, Venezuela'daki tüm ABD vatandaşlarının ülkeden derhal ayrılmalarının şiddetle tavsiye edildiği belirtildi.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.
Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.
"MADURO DELTA FORCE MENSUPLARI TARAFINDAN YAKALANDI"
ABD basını CBS News tarafından yazılan haberde "Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD ordusunun en üst düzey özel görev birimi olan Delta Force mensupları tarafından yakalandı. " ifadelerine yer verildi.
TRUMP: MADURO VE EŞİ YAKALANDI
ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu üstlenerek, “Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı.” açıklamasında bulundu.
Trump, Truth Social paylaşımında, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerini kullandı.
NYT: MADURO NEREDE?
ABD basınından New York Times, Venezuela lideri Maduro'nun nerede olduğunun henüz bilinmediğini söyleyerek "Nerede olduğu henüz bilinmiyor ancak yakın çevresi güvende olduğunu aktardı" ifadesinde bulundu.
ABD UÇAKLARININ VENEZUELA SAHASINA GİRMESİ YASAKLANDI
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Caracas'ta meydana gelen patlamaların ardından tüm irtifalarda ABD uçaklarının Venezuela hava sahasına girmesini yasaklayan bildiri yayınladı. Bildirinin 23 saat boyunca geçerli olacağı aktarıldı.
ABD BASINI: 'SALDIRI EMRİNİ TRUMP VERDİ'
ABD basınından CBS'e konuşan ve ismini açıklamak istemeyen iki yetkilinin aktardığına göre Trump günler öncesinden Caracas'a saldırı emrini verdi.
'TRUMP YÖNETİMİ BİLGİ SAHİBİ'
CBS News'e göre, Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela'daki patlama ve uçaklarla ilgili haberler konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi.
BEYAZ SARAY SESSİZ
Ancak Beyaz Saray'dan, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt gelmedi.
KOLOMBİYA’DAN DÜNYAYA ACİL ÇAĞRI: "BM VE ADÖ TOPLANMALI"
Bölgedeki son durumu ve Kolombiya cephesindeki sıcak gelişmeleri Anadolu Ajansı Muhabiri Sinan Doğan, A Haber canlı yayınında aktardı.
"Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hemen uyandırıldı ve jet hızıyla bir açıklamada bulundu. Birleşmiş Milletler ve Amerikan Devletleri Örgütü’nü (ADÖ) derhal toplantıya çağırdı. Zaten Kolombiya dün itibarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi oldu, bunu da hatırlatmakta fayda var. Ülke olarak hemen üzerlerine düşeni yapacaklarını ve sınır kenti Cucuta’da kapsamlı, geniş çaplı bir askeri önlem alınması çağrısında bulundu."
STRATEJİK NOKTALAR HEDEFTE: HAVA ÜSLERİ BOMBALANIYOR
Saldırının boyutu ve hedef alınan noktalar hakkında çarpıcı bilgiler paylaşan Doğan, Caracas semalarındaki dehşeti şöyle anlattı:
"Şu anda Venezuela’nın başkenti Caracas üzerinde ABD’ye ait savaş uçaklarının bombalama görüntüleri geliyor bize. Ancak tam olarak nereyi vurduğu, hasar nedir, can kaybı var mıdır; bunları henüz alabilmiş değiliz. Ancak az önce aldığımız bir habere göre Higore (phonetic) Havaalanı kapsamlı bir şekilde bombalanmış. Yani hava üslerinin vurulduğu haberleri geliyor. Bilgi almak için elimizden gelen tüm kaynakları kullanıyoruz."
SINIRDA OLAĞANÜSTÜ HAL: 2219 KİLOMETRELİK HATTA TEYAKKUZ
Latin Amerika genelinde güvenliğin en üst düzeye çıkarıldığını belirten Doğan, Kolombiya’nın da tehdit altında hissedebileceğine dikkat çekti:
"Biliyorsunuz ABD, geçtiğimiz günlerde Trump aracılığıyla Kolombiya’yı da üstü kapalı bir şekilde tehdit etmişti. Yani Kolombiya’da bombalanma ihtimalini göz önünde bulundurarak Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla şu an güvenlik en üst düzeye çıkarıldı. Venezuela ile Kolombiya arasında 2219 kilometrelik bir kara sınırı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu durum son derece ciddi."
MADURO’NUN BARIŞ ÇAĞRISINA BOMBALI YANIT
Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun saldırı öncesi verdiği sinyallere ve Trump ile olan tek görüşmesine değinen Sinan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dün aslında Maduro yaptığı açıklamada Venezuela’nın saldırıya uğrayabileceği sinyallerini vermişti; 'Barış çağrısında bulunuyoruz' demişti. Gelebileceklerini hissetmiş olmalı ki dün Caracas caddelerinde diyalog çağrısında bulundu. Ancak anladığımız kadarıyla bu diyalog çağrısına Caracas’ın bombalanmasıyla şu an cevap veriliyor. Trump ile sadece bir kez görüştüğünü ve bunun da olumlu geçtiğini söylemişti ama tablo şu an tamamen değişti."
LATİN AMERİKA’DAN GELECEK TEPKİLER BEKLENİYOR
Bölge ülkelerinin saldırı sonrası takınacağı tavrın kritik olduğunu vurgulayan Doğan, "Şu an itibarıyla bilgi almaya çalışıyoruz. Burada herkes uyuyor ama zannedeyim 2-3 saat içerisinde diğer tüm ülkelerden olumlu ya da olumsuz bir tepki gelecektir" diyerek sürecin sıcaklığını koruduğunu belirtti.
VENEZUELA: ABD BAŞARILI OLAMAYACAK
Venezuela hükümetinden resmi bir açıklama geldi. Maduro hükümeti, saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini ve amacının petrol ile değerli maden kaynaklarını ele geçirmek olduğunu ve ABD'nin başarılı olamayacağını belirtti.
Hükümet, ülke çapında acil durum ilan etti.
"EMARELER YENİ BİR SAVAŞI GÖSTERİYOR"
A Haber canlı yayınında sıcak gelişmeleri değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, yaşananların bir "sabotaj" operasyonu olabileceğine dikkat çekti. Başbuğ, "ABD, uyuşturucu yalanıyla dünyayı uyutuyor; asıl hedef Venezuela’yı işgal etmek" dedi ve 90’lı yıllardaki Panama müdahalesini hatırlattı.
"Maalesef emareler onu gösteriyor Merve hanım. Yani her ne kadar net bir resmi açıklama olmasa da yaşananlar, önceki olaylar, aklın yolu bir... Beyin olacağı görür misaliyle hareketle, böyle bir dönemin yavaş yavaş kendini artık hissettirmeye, göstermeye başladığını bize anlatıyor."
"UYUŞTURUCU BAHANESİYLE DONANMA YIĞDILAR"
ABD Başkanı Trump’ın Venezuela lideri Maduro’yu hedef alan sert söylemlerinin sahaya indiğini belirten Başbuğ, uyuşturucu kaçakçılığı iddialarının bir "maske" olduğunu savundu:
"Trump’ın Venezuela Maduro üzerindeki son zamanlarda yaşattıkları söylemler, birtakım iddialar, eylemler zaten bugünlerin aslında habercisi olan olaylardı. Yani sen 3-5 tane uyuşturucu kaçakçısıyla -tırnak içinde söylüyorum tabii onun olduğu da belli değil Amerika’nın iddiası böyle- orada onlarla mücadele etmek için koca donanmayı, işte Güney Komutanlığı diye adlandırdıkları o komutanlığı; hava araçlarıyla, F-35’lerle, B-2’lerle, zaman zaman helikopterlerle doldurup bunlarla mücadele ediyorum yalanını dünyaya anlatamazsın, yutturamazsın."
STRATEJİK HEDEF: ÇİN VE RUSYA’YA GÖZDAĞI
Saldırıların jeopolitik bir mesaj taşıdığını vurgulayan Başbuğ, ABD’nin bölgedeki hakimiyetini yeniden tesis etmek istediğini ifade etti:
"Bu çok net bir askeri müdahale olasılığını artırmıştı. Bu amaç önce Venezuela’ya bir askeri müdahale, ardından ona takviye veya yardım maksatlı güden devletlere de bir ihtar; yani 'Sakın bulaşmayın, tamamiyle buradayım ve bu işlerde kararlıyım' mesajı vermektir. Bu devletlerden kastım Çin ve Rusya dolaylı, doğrudan da bölge ülkeleri."
KANLI PANAMA SENARYOSU TEKRAR MI EDİYOR?
Coşkun Başbuğ, 1989-90 yıllarında Panama’da yaşanan işgal sürecine atıfta bulunarak, bugünkü olayların o döneme ne kadar benzediğine dikkat çekti:
"Ben daha önce bu konuyu tartışırken şöyle bir benzetme yapmıştım; bu kadar askeri yığınak bir macera değil, bunun eninde sonunda geleceği bir nokta olacak. O nokta da muhtemelen Panama’ya 90’lı yıllarda yaptıkları bir askeri saldırı gibi olacak demiştim. Noriega, Panama’da aynı bu şekilde bir oldu bittiyle uyuşturucu kaçakçısı ilan edildi ve aynı bu şekilde askeri yığınak yapıldı. Gecenin kör vaktinde hava saldırılarıyla başladı ve o saldırılardan sonra 10 bine yakın deniz piyadesi bir anda Panama’ya çıktı. 5 binden fazla sivil insan katledildi suçsuz günahsız, 5 bine yakın da bina yerle bir edildi. Noriega yakalanarak Amerika’ya götürüldü."
"CIA SABOTAJ EYLEMLERİ YAPIYOR OLABİLİR"
Patlamaların arkasında CIA’nın içerideki yapılarının olabileceğini belirten Başbuğ, sabotaj ihtimalini şu sözlerle detaylandırdı:
"Buradaki patlamalar bir defa içerideki bir suikast veya sabotaj eylemiyle gerçekleşen saldırılar değil. Hatırlarsan Trump bu olayların başlangıcında CIA’ya tam yetki veriyorum, askeri harekat şart değil, CIA’nın yapacağı operasyonlar da olabilir demişti. Eğer CIA şu an devredeyse, içerideki bu kripto yapıları devriye alarak harekete geçirerek sabotaj eylemleri de yapmış olabilir. Bu birbirini ardına patlamalarda böyle bir sabotaj eylemi yapılma durumu da var."
VENEZUELA HAVA SAHASI KAPATILDI
Hava radarındaki sessizliğe de değinen Başbuğ, Venezuela’nın tam bir kuşatma altında olduğunu belirterek sözlerini tamamladı:
"Bu zaten epeydir böyle. Trump bir tehdit savurdu ve 'Venezuela hava sahası tehlikeli' diyerek NOTAM ilan etti. Trump bunun üzerinden dünya tarafından kınandı. Ortada uyuşturucu kaçakçılığı deniyor ama hiçbir belge, hiçbir delil yok. Sadece tekneler vuruluyor, insanlar ölüyor. Bir bahane ile Venezuela işgali... İşte ona ortam hazırlamak adına bir de korku ve baskıyı artırmak adına tutup hava sahasını kapattı."
VENEZUELA'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR
'ASKERİ KARARGAH YAKINLARINDA PATLAMA'
İspanyol basınından El Confidencial'in aktardığına göre patlamalar Venezuela Savunma Bakanlığı'nın en önemli askeri karargahlarından birinin yakınlarında, Ulusal İstihbarat Servisi'nin kullandığı bir hapishanede, La Guaira Limanı'nın yakınlarında gerçekleşti.
ABD’NİN KİRLİ PLANI MI DEVREDE?
Venezuela’nın kalbi Caracas’ta sabah saatlerinden itibaren en az 6 büyük patlama meydana geldi. Helikopterlerin alçak uçuş yaptığı şehirde, kaos hakim. Patlamaların özellikle Maduro yönetiminin can damarı olan petrol rafinerileri ve savunma tesislerinde yoğunlaşması dikkat çekti. Olayın hemen ardından A Haber’e bağlanan Prof. Dr. Esat Arslan, süreci şöyle değerlendirdi:
"Biliyorsunuz 2025 yılının içerisindeki önemli olaylardan birisi, tabii ki buna doğru gidilecekti. Bunlar sırayla ifade ediliyor. Yani geçen yılın sonlarına doğru ABD, Venezuela’yı denizden kuşatma altına aldı. Bu bir nevi abluka olarak ifade ediliyor. Tabii ki petrol tankerlerine el koyduğunu, çok yine yani Venezuela’ya doğru yönelmiş olan gemileri dahi vurarak batırdığını biliyoruz."
TRUMP’IN "TERÖR" LİSTESİ VE İSYAN PLANI
Saldırıların zamanlamasına ve ABD Başkanı Trump’ın hamlelerine dikkat çeken Arslan, Nicolas Maduro yönetiminin kıskaca alınmak istendiğini vurguladı:
"Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimini terör listesine aldı Trump. Tabii ülke içinde isyan başlatmak istedi aslında ama başarılı da pek başarılı olduğu söylenemez. Yani Maduro da seferberlik ilan ederek halk milisini silahlandırdı. Evet, şimdi bu 'Ne oluyor?' sorusu... Yani şu genel bir durum içerisinde baktığımız zaman hemen bunları söyleyebiliriz."
"AYNEN İRAN’DA OLDUĞU GİBİ HAREKETE GEÇİRDİLER"
Patlamaların bir halk ayaklanması süsü verilmiş dış müdahale olduğunu savunan Esat Arslan, bölgedeki iç dinamiklerin nasıl tetiklendiğini şu sözlerle anlattı:
"Daha önce de gördüğümüz gibi efendim, özellikle muhalefetin sesi olarak gelerek şimdi belirli olan bir plan dahilinde, aynen İran’da da gördüğümüz gibi harekete geçirdiğini görüyoruz. Yani bunların bu tamamıyla Amerika taraftarı olan ve de zamanı gelince efendim patlatmaları yapması gereken kendi iç sinerjisi dediğim, yani Amerikan taraftarı olarak ifade edelim, bunların hareketlerini görüyoruz."
STRATEJİK DOKTRİNLER SAVAŞI: MONROE VE DONROE
Saldırıların jeopolitik bir mesaj taşıdığını belirten Arslan, ABD’nin yeni dönem stratejisindeki "Arka Bahçe" vurgusuna değindi:
"Bu bir jeopolitik mesajdır. Servisler savaşı dediğimiz bir savaş içerisindeyiz. Trump yeni stratejisinde Rusya ve Çin tehdidini durdurmayı değil, kendi Batı yarımküresine hakim olmayı düşünüyor. Yani savaştan ders alması lazım. Çünkü aslında ABD’nin Venezuela’da yaptığı, Güney Amerika’ya aynen Monroe Doktrini gibi, bugün Amerika’da çok tartışılan Donroe Doktrini gibi doktrinler tartışılıyor."
"MİLİTANLAR SEMPATİZAN KAZANDIRMAZ"
Soruşturmanın ve olayların gidişatına dair önemli bir saptamada bulunan Prof. Dr. Esat Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Amerika Birleşik Devletleri ve muhalefet taraftarlarının, özellikle bunları biz üç kısma ayırırız, militan seviyesindeki kişilerin ortaya koyacağı bu eylemler... Bu militanlar ve dirijanlar sempatizan kazandırmaz. Bunun altını çizmemiz lazım. Bu durum daha çok safların sıklaştırılmasına yardım eden bir pozisyonu doğuracaktır diye düşünüyorum."
PATLAMAYA DAİR FLAŞ İDDİA
Yerel basının iddiasına göre ABD, Venezuela'ya havadan ve denizden tam ölçekli bir saldırı başlattı. Yüzlerce seyir füzesinin başkentteki hedefleri vurduğu öne sürüldü.
CARACAS'TA ŞİDDETLİ PATLAMA
Fransa merkezli haber ajansı AFP, Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Caracas'ta şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehirden duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor. Patlamanın nedenine dair yetkililerden resmi bir açıklama henüz gelmedi.
ABD-VENEZUELA GERİLİMİ
ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu örgütlerine ait olduğunu ileri sürdüğü teknelere yönelik saldırıları ile Başkan Donald Trump’ın Venezuela'yı işgal etmekle tehdit etmesi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.
Bu gelişmelere karşılık Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 4.5 milyon kişilik milis gücünü harekete geçirme mesajı vermesi, Latin Amerika'yı son 5 ay içinde küresel siyasetin ve güvenlik tartışmalarının merkezine taşıdı. ABD, uyuşturucu taşıdığını iddia ederek Karayipler'de gemileri hedef aldı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir anlaşma müzakere etmek istemesi halinde ülkesinin buna hazır olduğunu söylemişti.
Trump, birkaç gün önce WABC Radyosu'na konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir tesisin vurulduğunu açıklamıştı.
Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere yönelik saldırılara ilişkin konuşan Trump, "Okudunuz mu gördünüz mü bilmiyorum. Teknelerin geldiği büyük bir tesis var. İki gece önce onu yıktık. Onları çok sert vurduk" ifadelerini kullanmıştı.
