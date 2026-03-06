CANLI | ABD'den İran için yeni saldırı hazırlığı! Donald Trump: Bugün çok ağır şekilde vurulacak
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşta Hamaney'in öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi, Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misilleme saldırılarında bulundu. Savaşın 8. gününde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yaptığı açıklamada komşu ülkelerden özür dilerken "Bölge ülkeleriyle düşmanlığımız yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump İran'ı bugün çok sert şekilde vuracaklarını duyururken İran'ın komşularına teslim olduğunun altını çizdi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürülmesiyle Orta Doğu yeni bir krize sürüklendi.
İran'a yönelik saldırıların ardından Hizbullah, Tel Aviv yönetimine savaş açarken diğer yandan İsrail ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alıyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!
İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesine düzenlediği saldırılarda ve baskında ölenlerin sayısı 15 kişi artarak 41'e yükseldi
"BUGÜN İRAN'I ÇOK SERT VURACAĞIZ"
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada "Hedefimiz olmayan yerleri de vuracağız. Bugün İran'ı çok sert vuracağız. İran komşularına teslim oldu" ifadelerini kullandı.
DUBAİ HAVALİMANI VURULDU
İran Dubai Havalimanı'nı dron ile vurdu. Saldırı sonrası havalimanındaki tüm faaliyet durdu.