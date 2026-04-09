Asrın yolsuzluğunda hesap vakti! İmamoğlu sanık kürsüsünde

Saat 10.45 sıralarında başlayan duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu, "Sayın heyet, 'Özel vasıflı üye' kavramının ne ifade ettiğini herhalde bir tek yazan iddia makamı biliyor. Biz bilmiyoruz. Bizim dünyamızda 'özel vasıflı' üye yok. 86 milyon insanın eşitliği var. Bizim ruhumuzda 16 milyon insanın eşitliği var. 100 bin kişilik İBB kadrosunun eşitliği var. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadığımızın işareti olması açısından ifade ediyorum. İçinde Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Çerkez'i, Boşnak'ı herkes var. Hiç kimse birbirinden ayrı değil. Göreve geldiniz. Kısa da olsa birlikteliğimiz oldu Melih Bey. Size 'Şunu Genel Müdür Yardımcısı yap, şunu kadronu al, şunu şöyle çalıştır, şu kişiye özel bir vasıf belirle' ya da şu firmaya ya da gayri meşru, hukuka uygun olmayan, kişisel olarak direkt ya da dolaylı bir talebim ya da bir talimatım size geldi mi ya da böyle bir durum oluştu mu?" diye sordu. Melih Geçen ise cevabında, "Asla olmadı Başkanım" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇLERİMİZDEN EMİNDİK"

İmamoğlu konuşmasının devamında, "Teknik bir insansınız. Savcı ifade alırken, 13. eylemin bu dosya için en önemli eylem olduğunu, buna çok önem atfettiğini söyledi. Bu utanç verici süreçle ilgili, teknik süreçleri bilim ve teknoloji kurulunda olmanızdan dolayı; burada bir sıkıntı, böyle bir risk olsaydı, benim kapımı çalar, 'Böyle bir risk var başkanım, bunu asla yapmayın' der miydin? Çekindin mi bana gelmekte? Ya da çekindiysen, niye çekindin? Onu sormak istiyorum" dedi. Melih Geçek ise, "Başkanım, asla çekinmedim. Bazı projelerde uyarmışlığım oldu. Kendi sistemlerimizden emindik, süreçlerimizden emindik. Tabii insanın olduğu her yerde hata olur ama olduğunda da görüp tabii ki size bunu taşıyacağız. Sonuçta bizim yaptığımız her iyi şey de her kötü şey de size yansıyor" dedi.

"CEP TELEFONUNUN İNCELENMESİ BİR YILI AŞKIN SÜRER Mİ?"

İmamoğlu, "Cep telefonumu alıp insanları hapse atıp ve ondan sonra da iddia makamı olarak hala tek bir delilin sunulmamış olması peki? İncelendiyse bir sayfa yazılmaz mı? Melih Bey'e de şunu sormak istiyorum; bir teknik arkadaşım olarak bir cep telefonunun incelenmesi bir yılı aşkın bir süre sürer mi?" dedi. Geçek ise cevabında, "Başkanım ekleri inceledim, açıkçası bu telefonla ilgili bir inceleme kaydı göremedim ama şunu gördüm: 'Şifresi verilmediği telefonların şifresi alınamadığı için yedeği alınmamıştır.' diyor ama yedek almanın dışında da herhangi bir inceleme talebi, polis yazısı görmedim" dedi.