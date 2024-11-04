ABD'de seçim günü! Trump mı Harris mi kazanacak? İşte son gelişmeler
ABD'de tarihi seçim günü geldi. Kıyasıya mücadelede Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump son kozlarını oynadı. Tüm dünyanın kilitlendiği seçimin kafa kafaya geçmesi beklenirken, seçime ilişkin kesin sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanacağı öğrenildi. Sonucu belirleyecek kritik eyaletler ise Pensilvanya, North Carolina, Michigan, Arizona, Nevada, Wisconsin ve Georgia olarak ön plana çıktı. İşte ABD'de dakika dakika yaşananlar...
ABD'de Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında geçecek seçim günü geldi çattı. Ülkede oy verme işlemi bugün sona erecek. Peki kritik seçimi Kamala Harris mi Donald Trump mı kazanacak?
İşte ABD seçimlerinde dakika dakika yaşananlar...
SEÇİM İÇİN ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ
ABD'de seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla oy kullanma ve sayım noktalarında üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı. Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, ülke çapında yerel yetkililer, başkanlık seçimi öncesinde sıkı önemler aldı. Bu kapsamda, oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi, bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.
Ülkede, caddelere ilave polis ekipleri sevk edilirken insansız hava araçlarıyla da denetimler sıkılaştırıldı. Washington ve Nevada eyaletlerinde ise herhangi bir karışıklık olasılığına karşı ulusal muhafızların hazır bekletildiği açıklandı. Oy kullanma kabinlerine "panik butonları" yerleştirilerek sandık güvenliği üst seviyeye taşındı.
SEÇİM KAMPANYALARININ SON GÜNÜ
ABD'de başkanlık yarışının son gününü seçimlerin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde geçiren Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris, kararsız seçmenleri ikna etmek için son kozlarını oynadı.
ABD'de 5 Kasım Salı günü yapılacak 60. başkanlık seçimleri için nefesler tutulurken, Trump ile Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.
Demokrat Harris, seçimin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da 5 ayrı seçim mitingi düzenlerken, Trump ise aynı gün içinde hem Pennsylvania'da, hem North Carolina'da hem de Michigan'daki seçim etkinliklerine katıldı.
Her iki aday için de olmazsa olmaz eyaletlerin başında gelen Pennsylvania'da son günlerde art arda çeşitli bölgelerde mitingler düzenleyen iki rakip, bu eyaletin 19 delegesini mutlak olarak kazanmak istiyor.
538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 çekişmeli eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.
Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.
Öte yandan ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.
ULUSAL MUHAFIZ BİRLİKLERİ DEVREDE
ABD’de seçim öncesinde Ulusal Muhafız Birlikleri harekete geçirildi. Washington eyaletinde, Oregon ve Nevada'da önlem amaçlı birlikler 7 Kasım'a kadar hazırolda bekleyecek.
Ulusal Muhafız Birliklerinin Oregon ve Washington eyaletlerindeki oy sandıklarının imha edilmesinin ardından harekete geçirildiği bildirildi.
Yetkililer geçtiğimiz hafta yangını çıkarmakla suçlanan şahsın deneyimli bir metal işçisi olduğunu ve yeni saldırılar planlanıyor olabileceğini söyledi.
ABD'DE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN NETLEŞECEK?
Pensilvanya Eyalet Sekreteri Al Schmidt, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kritik öneme sahip eyalette tüm geçerli oyların sayılmasının biraz zaman alabileceğini belirtti.
Schmidt, Dışişleri Bakanlığı'nın "diğer projeksiyonlar ne zaman açıklanırsa açıklansın, seçim gecesinde hiçbir zaman kesin, resmi sonuçlara sahip olmadığını" söyledi ve kesin sonuçların birkaç gün içinde açıklanacağını vurguladı.
DEZENFORMASYON KRİZİ
ABD siber yetkilisi Başkanı Jen Easterly, 2024 ABD seçim döneminde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dezenformasyona maruz kaldıklarını söyledi.
Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı Başkanı Jen Easterly, seçim gününden bir gün önce tehdit ortamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerikan halkının maruz kaldığı ve kalmaya devam ettiği bir dezenformasyon hortumu var" dedi.
BM'DEN ABD SEÇİMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili "ABD başkanını belirleyecek seçimlerin önemli olduğu çok açık, bu seçimlerin küresel etkileri var." dedi.
BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'de yarın düzenlenecek seçimlerin ne kadar önemli olduğunun sorulması üzerinde Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin daha önce de belirtmiş olduğu üzere, bu yıl dünya nüfusunun yarısının seçimlere gittiğini ve bunun tüm dünyayı etkilediğini kaydetti.
Dujarric, "ABD başkanını belirleyecek seçimlerin önemli olduğu çok açık, bu seçimlerin küresel etkileri var." değerlendirmesinde bulundu.
Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.
IOWA'DA BÜYÜK SÜRPRİZ
Wall Street Journal, sürpriz eyaletin ise Iowa olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan Harris için zaferin Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya’dan geçtiği belirtiliyor.
Trump ise Harris'in yolunu daraltmak için Sunbelt eyaletlerini elinde tutmak istiyor. Anketler dalgalansa da Kuzey Karolina son haftalarda Georgia'dan daha rekabetçi görünüyor. Trump 2020'de ilkini kazanmış olsa da ikincisini kazanamadı. Ve Helene Kasırgası'nın ardından eyaletin hâlâ sarsılan batı kesiminde seçime katılımı tahmin etmek zorlaştı.
İKİ BÖLGE ADETA SAVAŞ ALANI
ABD’nin kaderini 7 salıncak eyaletin belirleyeceği biliniyor. 7 salıncak eyalet, geçtiğimiz sene düzenlenen ön seçimlerden bu yana adeta "savaş alanı" haline geldi. Öte yandan iki eyalet ise çok daha büyük ilgi görüyor. ABD gazetesi Wall Street Journal ise bunun sebebinin "Kamala Harris için Pensilvanya ve Donald Trump için ise Kuzey Karolina’nın diğer eyaletlerden daha kritik olması" olduğunu belirtiyor.
Wall Street Journal’a göre Trump'ın cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Kuzey Karolina’da olmasının sebebi de bu eyaletin önemini gözler önüne seriyor. Öte yandan Harris’in Pittsburgh'daki bir mitingden sonra Philadelphia'da geç saatlerde bir etkinlikle seçim arifesini tamamlamasının nedeni de aynı.
Her aday da rakibini mutlaka kazanması gereken eyaletten uzak tutmak istiyor. Bu yüzden Trump bugün Pensilvanya'da da kampanya yürüttü ve Harris hafta sonu Kuzey Karolina'ya gitti.
SALINCAK EYALETLERDE AVANTAJ TRUMP'TA
Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.
Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor. Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.
Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.
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