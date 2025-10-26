26 Ekim 2025, Pazar
ABD Başkanı Donald Trump Asean Zirvesi kapsamında Malezya'da

DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2025 05:32 Güncelleme: 26.10.2025 07:43
Trump Asean Zirvesi kapsamında Malezya’da

ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere Malezya'ya gitti. Trump'ın uçağı Malezya'ya iniş yaparken Başbakan Enver İbrahim tarafından karşılandı. ABD Başkanı çıktığı Asya turu kapsamında yatırım anlaşmaları, Güney Çin denizindeki gerginlikler ve Tayvan'ın geleceği ele alınması beklenirken zirvenin en kritik ayağında ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere Malezya'ya gitti. Trump'ın ilk durağı Malezya olurken, uçağının havalimanına iniş yapmasının ardından Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından karşılandı. Trump'ın Asya turunda ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren bir görüşme gerçekleştirecek.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

CANLI ANLATIM
07:41 26 Ekim 2025

TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDA ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya'da Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi anlaşmasında konuştu. Trump, anlaşmada oynadığı role dikkat çekerken; iki ülke liderine de teşekkür etti.

05:32 26 Ekim 2025

KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK

Trump'ın Asean Zirvesi kapsamında ana gündem maddelerinin yatırım anlaşmaları, Güney Çin denizindeki gerginlikler ve Tayvan'ın geleceği ele alınması bekleniyor. 

05:24 26 Ekim 2025

TRUMP Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'nin ilk durağı Malezya'da temaslarını sürdürmesi ve zirve kapsamında konuşma yapması bekleniyor. Trump'ın Asya turunda Çin Devlet Başkanı Şi Çinging ile görüşecek. 
 

05:10 26 Ekim 2025

TRUMP MALEZYA'DA

ABD BAŞKANI TRUMP ASEAN ZİRVESİ İÇİN MALEZYA'DA

ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere uçağı Malezya'ya iniş yaptı. Trump'ı Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı. 

 



