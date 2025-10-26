ABD Başkanı Donald Trump Asean Zirvesi kapsamında Malezya'da
ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere Malezya'ya gitti. Trump'ın uçağı Malezya'ya iniş yaparken Başbakan Enver İbrahim tarafından karşılandı. ABD Başkanı çıktığı Asya turu kapsamında yatırım anlaşmaları, Güney Çin denizindeki gerginlikler ve Tayvan'ın geleceği ele alınması beklenirken zirvenin en kritik ayağında ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi olacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere Malezya'ya gitti. Trump'ın ilk durağı Malezya olurken, uçağının havalimanına iniş yapmasının ardından Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından karşılandı. Trump'ın Asya turunda ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren bir görüşme gerçekleştirecek.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDA ATEŞKES
ABD Başkanı Donald Trump, Malezya'da Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi anlaşmasında konuştu. Trump, anlaşmada oynadığı role dikkat çekerken; iki ülke liderine de teşekkür etti.
KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK
Trump'ın Asean Zirvesi kapsamında ana gündem maddelerinin yatırım anlaşmaları, Güney Çin denizindeki gerginlikler ve Tayvan'ın geleceği ele alınması bekleniyor.
TRUMP Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞECEK
ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'nin ilk durağı Malezya'da temaslarını sürdürmesi ve zirve kapsamında konuşma yapması bekleniyor. Trump'ın Asya turunda Çin Devlet Başkanı Şi Çinging ile görüşecek.
TRUMP MALEZYA'DA
ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere uçağı Malezya'ya iniş yaptı. Trump'ı Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tüm inandıklarınızı unutun! Saç bakımında doğru sandığımız yanlışlar
- Mutfaktaki en büyük hata! Yemek ısıtırken dikkat etmeniz gerekenler: Tehlikeli olabilir
- ‘Sosyal Jetlag’ alarmı! Uyku saatinizin beslenme şeklinize etkisi: Sandığınızdan daha çok…
- Vücudun sessiz kahramanı! Karaciğeriniz sağlığınızın sırrı o besinlerde
- Trabzonspor – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- BEDAŞ duyurdu! İstanbul’da planlı elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek, elektrikler ne zaman gelecek?
- TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ TAKVİMİ | Edirne Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede?
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Sadece bir kaşık! Balın vücuttaki sessiz etkisi: Cilt, bağırsak ve uyku…
- Optik illüzyon testi: 5 saniyede 3 farkı bulabilir misin? Tren kaçmadan detayları yakalayın!
- Siz uyurken bile o uyanık! Bilim insanları sırrı çözdü: Beyin neden kapanmıyor?
- 28-29 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim’de EFT-HAVALE yapılır mı, hesaba geçer mi?