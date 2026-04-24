ABD-İran hattında tansiyon zirvede! Tahran'dan 4 maddelik yeni Hürmüz stratejisi
ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes süreci devam ederken, Tahran’dan gelen patlama sesleri bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Washington "Zaman daralıyor" diyerek baskıyı artırırken, Tahran’ın Hürmüz Boğazı için yeni stratejik hamleler yaptığı iddia ediliyor. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler.
Orta Doğu'da haftalardır süren gergin bekleyiş, yerini sıcak çatışma sinyallerine bıraktı. Savaşın 56. gününde dünya kamuoyu "ateşkes uzayacak mı?" sorusuna yanıt ararken, Tahran'dan gelen patlama sesleri ve Hürmüz Boğazı hamlesi gündemi sarstı.
8 Nisan’da ilan edilen ateşkes sonrası başlayan diplomasi trafiği sonuç vermedi. Şimdi gözler, İran’ın yeni teklif sunup sunmayacağına ve Washington’un askeri seçeneği devreye alıp almayacağına çevrildi.
İRAN'DAN HÜRMÜZ İÇİN 4 YENİ KURAL!
Middle East Spectator'ın aktardığına göre İran Parlamentosu, Hürmüz Boğazı’ndan geçişe ilişkin yeni kuralları resmileştiren bir yasa taslağı hazırladı. Bu taslakta yer alan maddelerin ise şunlar olduğu öne sürüldü:
Geçiş izni verilmeden önce tüm gemiler ücretlerini İran Riyali cinsinden ödemek zorunda olacak.
Yapılan tüm sözleşmelerde “Basra Körfezi” yerine “Pers Körfezi” ifadesinin kullanılması zorunlu olacak.
Savaşa katılmış ülkelerin gemileri, geçiş ücretlerine ek olarak ilave tazminat ödeyecek.
İsrail bağlantılı gemiler, İran’a yaptırım uygulayan ülkeler ve ABD askeri gemileri için geçiş tamamen yasaklanacak.
YENİ SALDIRI SEÇENEĞİ MASADA MI?
CNN’in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesi uzatma kararının süresiz olmadığı, Tahran’ın müzakerelere dönmemesi halinde ABD ordusunun hava saldırılarına yeniden başlayabileceği bildirildi.
İSLAMABAD GÖRÜŞMELERİ BELİRSİZ
Bu gelişme, İran’ın İslamabad’da yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere katılıp katılmayacağına henüz karar vermediği sırada yaşandı. Taraflar arasında şu ana kadar ilerleme sağlanamadığı belirtildi.
ABD’DEN YENİ OPERASYON HAZIRLIĞI
CNN, görüşmelerin tamamen tıkanması durumunda Washington’un İran’ı masaya zorlamak amacıyla altyapı ve çift kullanımlı hedeflere yönelik saldırı seçeneğini değerlendirdiğini yazdı.
Pentagon’un ayrıca İranlı askeri liderler ve rejim içindeki bazı isimleri hedef alma planları üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Bu isimler arasında Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi’nin de bulunduğu iddia edildi.
HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ PLAN
Haberde, mevcut ateşkes bozulursa ABD’nin İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz kapasitesini hedef alabileceği ifade edildi.
Olası hedefler arasında:
- Hızlı hücum botları
- Mayın döşeme gemileri
- Füze rampaları
- Üretim tesisleri yer alıyor.
PENTAGON: TÜM SEÇENEKLER MASADA
CNN’e konuşan Pentagon yetkilisi, ABD ordusunun başkana yeni seçenekler sunduğunu ve tüm askeri seçeneklerin masada kalmaya devam ettiğini söyledi.