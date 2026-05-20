ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açan bir adım attı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan yeni saldırının Körfez ülkelerinin talebi üzerine ertelendiğini açıkladı ancak aynı zamanda Tahran'a "2-3 gün" süre verdiklerini belirterek anlaşma sağlanamazsa çok ağır saldırılar düzenleyebileceklerini söyledi. İran ise Pakistan üzerinden ABD'ye yeni bir teklif iletti. Teklifte yaptırımların kaldırılması, dondurulan İran fonlarının serbest bırakılması, ablukanın sona ermesi ve ABD güçlerinin İran'a yakın bölgelerden çekilmesi gibi maddeler yer aldı. Donald Trump, son açıklamasında savaşın birkaç gün içerisinde sona erebileceğini de savundu.
Washington cephesi ise İran'ın teklifini şu aşamada "yetersiz" görüyor.
Aynı gün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pekin'de bir araya geldi. Şi, Orta Doğu'daki durumun "kritik bir dönemeçte" olduğunu söyleyerek tüm çatışmaların derhal sona ermesi çağrısı yaptı.
ABD SENATOSU TRUMP’A DUR DEDİ
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırabilecek kritik bir adım attı. Senato’da yapılan oylamada, Trump’ın İran’a karşı askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlamayı amaçlayan “savaş yetkileri” tasarısının resmi olarak görüşülmesinin önü açıldı. Karar, Washington’da İran’la savaşın büyümesinden duyulan rahatsızlığın giderek arttığı şeklinde yorumlandı.
TRUMP ARTIK TEK BAŞINA KARAR VEREMEYEBİLİR
Tasarıya göre Trump yönetiminin İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyonlar gerçekleştirebilmesi için Kongre’den onay alması gerekebilecek.
Yani ABD Başkanı’nın İran’a karşı savaş ya da uzun süreli askeri müdahale kararı alırken Kongre’yi devre dışı bırakmasının önüne geçilmek isteniyor.
ABD Senatosu Genel Kurulu’nda yapılan ilk kritik prosedür oylamasında:
50 senatör “evet”,
47 senatör ise “hayır” oyu kullandı.
Bu sonuçla birlikte tasarı ilk kez Senato Genel Kurulu’nda resmi olarak görüşülebilecek aşamaya geldi.
CUMHURİYETÇİLERDEN TRUMP’A BEKLENMEDİK HAMLE
Oylamanın en dikkat çekici noktalarından biri ise bazı Cumhuriyetçi senatörlerin Trump yönetimine karşı oy kullanması oldu.
Cumhuriyetçi senatörler:
Rand Paul,
Susan Collins,
Lisa Murkowski
önceki oylamalarda olduğu gibi yine tasarıya destek verdi.
Bu kez farklı olarak Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy de “evet” oyu kullanarak Trump’a karşı çıkan isimler arasına katıldı.
Öte yandan Demokrat Senatör John Fetterman ise önceki oylamalarda olduğu gibi tasarıya karşı çıkan tek Demokrat senatör oldu.
SENATO’DA İLK ENGEL AŞILDI AMA SÜREÇ BİTMEDİ
Tasarı henüz yasalaşmış değil.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da ilk prosedür engelini geçen tasarının tamamen kabul edilmesi için iki ayrı oylamadan daha geçmesi gerekebilir.
Bunun ardından benzer içerikteki tasarının Temsilciler Meclisi’nde de kabul edilmesi gerekiyor.
ABD medyasına konuşan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, İran savaş yetkileriyle ilgili benzer bir tasarının bugün meclis gündemine gelmesini beklediklerini açıkladı.
TASARI KABUL EDİLİRSE NE OLACAK?
Tasarı hem Senato’dan hem de Temsilciler Meclisi’nden geçerse Beyaz Saray’a gönderilecek.
Bu durumda Donald Trump’ın önüne iki seçenek çıkacak:
Tasarıyı imzalamak,
Ya da veto etmek.
Washington kulislerinde Trump’ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
WASHINGTON’DA “İRAN SAVAŞI” ÇATLAĞI
Tasarı henüz yasalaşmasa da, ABD Kongresi’nde özellikle Cumhuriyetçiler arasında İran’la savaşın uzamasına yönelik ciddi rahatsızlık oluştuğu yorumları yapılıyor.
Bazı senatörlerin:
ABD’nin uzun süreli yeni bir Orta Doğu savaşına sürüklenmesinden, İran krizinin büyümesinden, Amerikan askerlerinin doğrudan savaşın içine çekilmesinden endişe duyduğu belirtiliyor.
1973 YASASI NEDEN ÖNEMLİ?
Tasarı, ABD’de 1973 yılında kabul edilen “Savaş Yetkileri Yasası”na dayanıyor.
Söz konusu yasa ABD Başkanının başka bir ülkeye savaş başlatmadan önce Kongre’ye bilgi vermesini, Kongre onayı olmadan uzun süreli askeri operasyon yürütmemesini öngörüyor.
Aynı yasa ayrıca Kongre’nin onay vermediği bir çatışmada ABD askerlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini zorunlu kılıyor.
Bu nedenle Senato’daki son oylama, yalnızca İran krizine ilişkin değil, aynı zamanda Trump’ın savaş yetkileri konusunda da Washington’daki güç mücadelesinin yeni cephesi olarak değerlendiriliyor.