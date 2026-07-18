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CANLI İran'dan peş peşe saldırılar! Çok sayıda ABD askeri yaralandı iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI İran'dan peş peşe saldırılar! Çok sayıda ABD askeri yaralandı iddiası

İran'ın ABD üslerine yönelik saldırıları Körfez genelinde yeni bir aşamaya taşındı. İran kaynakları Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan üslerini hedef aldıklarını duyururken, ABD basınına konuşan yetkililer Ürdün'deki saldırılarda çok sayıda Amerikan askerinin yaralandığını öne sürdü. Bölgede alarm seviyesi yükselirken Kuveyt hava sahasını kapattı, hava savunma sistemleri peş peşe devreye girdi.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar yedinci gecesinde daha da şiddetlendi. İran, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD'nin kullandığı askeri üsleri füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıklarken, CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer Ürdün'deki saldırılarda çok sayıda Amerikan askerinin yaralandığını iddia etti. Aynı saatlerde CENTCOM, İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN GELİŞMELER

CANLI ANLATIM

09:44

KÖRFEZ'DE ABLUKA!

AFP'nin haberine göre, ABD ordusu, İran limanlarına yönelik bu hafta yeniden başlattığı deniz ablukası kapsamında Umman Körfezi'nde bir ticari gemiye denetim gerçekleştirdi.

 

CANLI İran'dan peş peşe saldırılar! Çok sayıda ABD askeri yaralandı iddiası - 1

 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 16 Temmuz'da yapılan operasyonda 11. Deniz Piyade Sefer Birliği'ne bağlı ABD Deniz Piyadelerinin M/T Wen Yao isimli tankere çıkarak arama ve doğrulama denetimi yaptığını açıkladı.

 

CANLI İran'dan peş peşe saldırılar! Çok sayıda ABD askeri yaralandı iddiası - 2

 

CENTCOM, X platformundan yaptığı paylaşımda operasyonun, "devam eden ABD deniz ablukasına tam uyumu sağlamak" amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

 

CANLI İran'dan peş peşe saldırılar! Çok sayıda ABD askeri yaralandı iddiası - 3

 

AFP tarafından servis edilen ve ABD Deniz Piyadeleri tarafından dağıtılan fotoğraflarda, Amerikan askerlerinin Umman Körfezi'nde tanker üzerinde denetim yaptığı görüldü. Operasyon, Washington yönetiminin İran'a yönelik yeniden devreye aldığı deniz ablukasının sahadaki ilk uygulamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

 

CANLI İran'dan peş peşe saldırılar! Çok sayıda ABD askeri yaralandı iddiası - 4

09:38

BAHREYN ORDUSU İRAN'IN DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARINDAN BAZILARINI ÖNLEDİKLERİNİ AÇIKLADI

Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen hava saldırılarının bir kısmını önlediğini duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğü iddia edildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün düzenlenen çok sayıda hava saldırısına müdahale ederek bunların bir kısmını önlediği ve imha ettiği belirtilirken, Bahreyn Savunma Kuvvetlerine bağlı tüm birliklerin ülkeyi savunmak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde olduğu ifade edildi.

Vatandaşlar ile ülkede yaşayan yabancılara, saldırıların ardından oluşmuş olabilecek şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve bunları derhal yetkili makamlara bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Kraliyet İstihkam Birliği ekiplerinin söz konusu cisimleri güvenli şekilde etkisiz hale getirmek için hazır beklediği belirtildi.

Bahreyn ordusu ayrıca, füze ve insansız hava araçlarıyla sivillerin ve sivil mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu kaydetti.

09:34

KUVEYT: İRAN, ELEKTRİK ÜRETİM VE SU TESİSİNE SALDIRDI

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran saldırısında elektrik üretim ve su arıtma tesislerinden birinin hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını açıkladı.

ABD-İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER ÇÖKTÜ
09:03

İRAN'IN ÜRDÜN'DEKİ ÜSLERE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA ABD ASKERİNİN YARALANDIĞI İDDİASI

İran'ın bu hafta Ürdün'deki askeri üslere düzenlediği saldırılarda birçok ABD askerinin yaralandığını iddia edildi.

CBS News'a konuşan ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, İran'ın Ürdün'deki askeri üslere düzenlediği saldırılar hakkında değerlendirmede bulundu.

Saldırılarda ölen olup olmadığını belirtmeyen yetkililer, birçok ABD askerinin bu saldırılarda yaralandığını öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün ABD'nin Ürdün'deki üste konuşlu savaş uçakları ile yakıt ikmal uçaklarının füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını açıklamıştı.

Ayrıca İran ordusu, 15 Temmuz'da ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün'deki Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'ne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

08:55

ABD, İRAN'A BAŞLATTIĞI SON SALDIRI DALGASINI BİTİRDİĞİNİ DUYURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son saldırı dalgasının sona erdiğini duyurdu.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'a karşı dün başlatılan saldırı dalgasına ilişkin açıklama yapıldı.

Art arda yedinci gecede düzenlenen saldırı dalgasının sonlandığı belirtilen açıklamada, gözetleme noktaları, askeri lojistik altyapı ve denizcilik gibi kabiliyetlerin hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "CENTCOM, İran'ı sorumlu tutmayı ve deniz ablukasını uygulamayı sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

CENTCOM tarafından dün yapılan açıklamada, TSİ 22.00'de İran'a karşı "yedinci gecede art arda" hava saldırılarının başlatıldığı kaydedilmişti.

08:47

KUVEYT HAVA YOLLARI, HAVA SAHASININ KAPATILMASI NEDENİYLE BİRÇOK SEFERDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Kuveyt Hava Yolları, ülke hava sahasının kapatılması nedeniyle bugün yapılacak seferlerin çoğunun yeniden planlandığını duyurdu.

Kuveyt Hava Yollarından yapılan açıklamada, hava sahasının kapatılması nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların büyük bölümünün yeniden düzenlendiği belirtildi.

Yolculardan uçuşlarına ilişkin güncellemeleri takip etmeleri istenen açıklamada, rezervasyon sırasında kaydedilen telefon numaralarına bildirim ve kısa mesaj gönderileceği ifade edildi.

Kuveyt ordusu, gece saatlerinden beri İran'ın ülkeye yönelik 6 kez düzenlediği füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini bildirmişti.

08:32

İRAN ORDUSU, BAHREYN'DE ABD ÜSSÜ VE BAĞLANTI KÖPRÜLERİNİ İHA'LARLA HEDEF ALDIĞINI DUYURDU

İran ordusu, Bahreyn'de ABD ordusunun kullandığı Şeyh İsa Hava Üssü ile bu ülkedeki çeşitli bağlantı köprülerini kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen 15'inci dalga operasyonlar kapsamında Bahreyn'de ABD güçlerinin kullandığı üsse saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılar kapsamında Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki uçak sığınakları, park alanları ve yakıt depolama tesislerinin vurulduğu aktarıldı.

Diğer yandan Bahreyn genelinde çeşitli bağlantı köprülerinin de saldırılarda hedef alındığı kaydedildi.

08:21

KUVEYT ORDUSU: HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ FÜZE VE İHA SALDIRILARINA KARŞILIK VERİYOR

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemek için devreye girdiğini açıkladı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füze ve İHA ile düzenlenen saldırılara karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede patlama sesleri duyulması halinde bunların hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını engellemesinden" kaynaklandığı ifade edildi. Vatandaşlardan yetkili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt ordusu, gece saatlerinden beri İran'ın ülkeye yönelik 6 kez düzenlediği füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini bildirdi.

08:00

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: KUVEYT'TEKİ ABD ÜSLERİNİ VURDUK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Kuveyt'teki üslere saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD saldırılarına karşılık düzenlenen saldırılarının 18'inci dalgasında ABD'nin bölgedeki üslerinin hedef alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Kuveyt'te Arifjan Üssü'ndeki kara kuvvetleri destek merkezinde ABD askerlerinin toplanma yerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtilerek, saldırılarda birçok Amerikan askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

Kuveyt'in Ali Salim Hava Üssü'ne de İHA saldırıları düzenlendiği ve saldırıda ABD ordusunun radar sistemlerinin imha edildiği, silah bakım hangarı ve İHA sığınağının da vurulduğu kaydedildi.

Kuveyt ordusu, gece saatlerinden beri İran'ın ülkeye yönelik 4 kez füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da geceden bu yana 4 kez ülkede sirenlerin çaldığını belirterek, vatandaşlara sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri uyarısında bulundu.

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