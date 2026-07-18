CANLI İran'dan peş peşe saldırılar! Çok sayıda ABD askeri yaralandı iddiası
İran'ın ABD üslerine yönelik saldırıları Körfez genelinde yeni bir aşamaya taşındı. İran kaynakları Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan üslerini hedef aldıklarını duyururken, ABD basınına konuşan yetkililer Ürdün'deki saldırılarda çok sayıda Amerikan askerinin yaralandığını öne sürdü. Bölgede alarm seviyesi yükselirken Kuveyt hava sahasını kapattı, hava savunma sistemleri peş peşe devreye girdi.
ABD ile İran arasındaki çatışmalar yedinci gecesinde daha da şiddetlendi. İran, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD'nin kullandığı askeri üsleri füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıklarken, CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer Ürdün'deki saldırılarda çok sayıda Amerikan askerinin yaralandığını iddia etti. Aynı saatlerde CENTCOM, İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN GELİŞMELER
CANLI ANLATIM
KÖRFEZ'DE ABLUKA!
AFP'nin haberine göre, ABD ordusu, İran limanlarına yönelik bu hafta yeniden başlattığı deniz ablukası kapsamında Umman Körfezi'nde bir ticari gemiye denetim gerçekleştirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 16 Temmuz'da yapılan operasyonda 11. Deniz Piyade Sefer Birliği'ne bağlı ABD Deniz Piyadelerinin M/T Wen Yao isimli tankere çıkarak arama ve doğrulama denetimi yaptığını açıkladı.
CENTCOM, X platformundan yaptığı paylaşımda operasyonun, "devam eden ABD deniz ablukasına tam uyumu sağlamak" amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
AFP tarafından servis edilen ve ABD Deniz Piyadeleri tarafından dağıtılan fotoğraflarda, Amerikan askerlerinin Umman Körfezi'nde tanker üzerinde denetim yaptığı görüldü. Operasyon, Washington yönetiminin İran'a yönelik yeniden devreye aldığı deniz ablukasının sahadaki ilk uygulamalarından biri olarak değerlendiriliyor.
BAHREYN ORDUSU İRAN'IN DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARINDAN BAZILARINI ÖNLEDİKLERİNİ AÇIKLADI
Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen hava saldırılarının bir kısmını önlediğini duyurdu.
Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğü iddia edildi.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün düzenlenen çok sayıda hava saldırısına müdahale ederek bunların bir kısmını önlediği ve imha ettiği belirtilirken, Bahreyn Savunma Kuvvetlerine bağlı tüm birliklerin ülkeyi savunmak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde olduğu ifade edildi.
Vatandaşlar ile ülkede yaşayan yabancılara, saldırıların ardından oluşmuş olabilecek şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve bunları derhal yetkili makamlara bildirmeleri çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, Kraliyet İstihkam Birliği ekiplerinin söz konusu cisimleri güvenli şekilde etkisiz hale getirmek için hazır beklediği belirtildi.
Bahreyn ordusu ayrıca, füze ve insansız hava araçlarıyla sivillerin ve sivil mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu kaydetti.
KUVEYT: İRAN, ELEKTRİK ÜRETİM VE SU TESİSİNE SALDIRDI
Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran saldırısında elektrik üretim ve su arıtma tesislerinden birinin hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını açıkladı.