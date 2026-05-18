ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’la çatışma ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceğini söylemesi bölgede tansiyonu yükseltti. Trump’ın pazar günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede askeri gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Olası bir çatışma senaryosuna karşı alarma geçen İsrail ordusunun, İran’a yönelik operasyon hazırlıklarını hızlandırdığı iddia edildi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Orta Doğu üzerine ABD bayrağı yerleştirilen ve İran’ı gösteren çok sayıda okun olduğu yeni bir fotoğraf paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili yaptığı son açıklamalar, Orta Doğu'da zaten yüksek seyreden tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. Trump'ın, İran'a karşı yeni bir askeri çatışma ihtimalinin masada olduğunu ima etmesi, bölgedeki güvenlik dengelerine ilişkin endişeleri artırdı.

Özellikle Washington-Tel Aviv hattındaki yoğun diplomatik ve askeri temaslar dikkat çekerken, İsrail'in olası bir senaryoya karşı hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürüldü.

Tahran cephesinden gelen açıklamalar ise gerilimi daha da artırdı. İranlı yetkililer, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki ABD askeri varlığını "fiili abluka" olarak nitelendirirken, Washington'un baskı politikasının devam etmesi halinde bölgedeki çatışma riskinin büyüyeceğini savundu.