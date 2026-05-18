ABD ile İran arasında tırmanan gerilim! Trump'tan "oklu" tehdit
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’la çatışma ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceğini söylemesi bölgede tansiyonu yükseltti. Trump’ın pazar günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede askeri gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Olası bir çatışma senaryosuna karşı alarma geçen İsrail ordusunun, İran’a yönelik operasyon hazırlıklarını hızlandırdığı iddia edildi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Orta Doğu üzerine ABD bayrağı yerleştirilen ve İran’ı gösteren çok sayıda okun olduğu yeni bir fotoğraf paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili yaptığı son açıklamalar, Orta Doğu'da zaten yüksek seyreden tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. Trump'ın, İran'a karşı yeni bir askeri çatışma ihtimalinin masada olduğunu ima etmesi, bölgedeki güvenlik dengelerine ilişkin endişeleri artırdı.
Özellikle Washington-Tel Aviv hattındaki yoğun diplomatik ve askeri temaslar dikkat çekerken, İsrail'in olası bir senaryoya karşı hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürüldü.
Tahran cephesinden gelen açıklamalar ise gerilimi daha da artırdı. İranlı yetkililer, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki ABD askeri varlığını "fiili abluka" olarak nitelendirirken, Washington'un baskı politikasının devam etmesi halinde bölgedeki çatışma riskinin büyüyeceğini savundu.
"PAKİSTAN ARABULUCULUĞUNDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere ilişkin, medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini belirterek, "Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor" dedi. Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasına ilişkin ise, şunları kaydetti:
"Hürmüz Boğazı ile ilgili bir mekanizma oluşturmak için Umman ile iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz hafta teknik heyetler de görüşme gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği için çok çaba gösterdik. Boğazdan geçiş ücreti alınmasının hukuki ve mantıki temelleri var. Hürmüz Boğazı meselesini sadece ekonomik boyuta indirgemek meseleyi basitleştirmek ve asıl odak noktasından uzaklaştırmaktır."
"İSRAİL DE SALDIRILARA KATILACAK"
İsrail basınına göre ordu, İran’la yeniden başlayabilecek çatışmalara hazırlanıyor. İsrail kamu yayıncısı Kan’ın ismini açıklamadığı bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, İsrail’in ABD’nin olası yeni saldırılarına katılacağı ve İran’ın enerji altyapısını hedef alacağı öne sürüldü.
Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında pazar günü yarım saatten uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Kan’a göre iki lider görüşmede yeniden çatışma ihtimalini ele aldı.
“İSRAİL ORDUSU IRAK’TA İKİNCİ BİR GİZLİ ÜS KURDU”
The New York Times’ın haberine göre İsrail ordusu, Irak’ın batı çölünde iki gizli üs kurdu ve el-Nuhayb kasabası yakınlarındaki üslerden birini gizlemek amacıyla bir çoban ile bir askeri öldürdü. Gazete, öldürülen Iraklı çobanın 29 yaşındaki Avad eş-Şammari olduğunu belirtti.