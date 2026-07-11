CANLI Trump'tan İran'a "1000 füze" tehdidi! Umman zirvesi öncesi tansiyon yeniden yükseldi
ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden kritik eşiğe ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert tehditleri, Tahran'ın Washington'ı mutabakatı ihlal etmekle suçlaması ve Umman'da yapılacak kritik görüşme öncesi Axios'un aktardığı yeni iddialar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.
Son 24 saatte ABD ile İran arasındaki diplomatik ve askeri gerilim yeniden tırmandı.
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik olası bir suikast girişimi halinde İran'ın "tamamen yok edileceğini" ve ülkeye doğrultulmuş "1000 füzenin ateşlenmeye hazır olduğunu" öne sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Washington yönetimini 14 Haziran'da imzalanan mutabakatı ihlal etmekle suçladı ve anlaşmanın ancak karşılıklı yükümlülüklere uyulmasıyla sürdürülebileceğini vurguladı.
Öte yandan Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, İran'ın Umman'daki kritik görüşmenin ardından ticari gemilere yönelik saldırıları durduracağını açıklamasının beklendiğini, aksi halde Tahran'ın ağır sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini iddia etti. Bölgedeki tüm sıcak gelişmeler anbean canlı anlatımımızda...
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İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ ABD'NİN MUTABAKATI İHLAL ETTİĞİNİ BELİRTTİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek, "karşılıklı uyum" çağrısında bulundu.
Arakçi, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve ABD arasında 14 Haziran'da yapılan mutabakatın Washington yönetimi tarafından ihlal edildiğini belirtti.
Arakçi, "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanının aksine sözünü tuttu." ifadesini kullandı.
Söz konusu ihlalin, ABD'nin gerçekleştirdiği diğer ihlallerin ve hatalı adımların devamı olduğunu belirten Arakçi, mutabakatın ancak karşılıklı uyumla mümkün olacağını kaydetti.
ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
ABD'DEN İRAN'A UMMAN ZİRVESİ ÖNCESİ YENİ UYARI! "AĞIR SONUÇLARLA KARŞILAŞIRLAR"
ABD ile İran arasında Umman'da cumartesi günü yapılması planlanan kritik görüşme öncesinde tansiyonu yükseltecek yeni bir açıklama geldi. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Washington yönetimi, İran'ın görüşmenin ardından ticari gemilere yönelik saldırıları durduracağını taahhüt eden bir açıklama yayımlamasını bekliyor.
Haberde, ABD'li yetkililerin Tahran yönetiminin böyle bir taahhütte bulunmaması halinde "ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağı" uyarısında bulunduğu aktarıldı.
Kritik açıklamanın, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların geleceği açısından önemli bir mesaj niteliği taşıdığı değerlendirilirken, gözler cumartesi günü Umman'da gerçekleştirilecek görüşmeye çevrildi.
TRUMP: "İRAN BANA SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNURSA, ORDU İRAN'I TAMAMEN YOK ETMEYE HAZIR"
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendisine yönelik suikast düzenlemesi veya böyle bir girişimde bulunması halinde ABD ordusunun İran'ı "tamamen yok etmeye hazır" olduğunu belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevdeki ABD başkanına yönelik olası bir suikast tehdidine değinerek, böyle bir durumda ABD'nin askeri karşılığının çok ağır olacağını ifade etti.
ABD Başkanı, "İran İslam Cumhuriyeti'nin görevdeki ABD Başkanı'na, yani bana, suikast düzenlemesi ya da buna teşebbüs etmesi halinde İran'a doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır 1000 füze bulunuyor. Bunları derhal binlercesi takip edecek." ifadelerini kullandı.
Trump, ABD ordusuna gerekli talimatların verildiğini belirterek, ordunun bir yıl süreyle, gerekmesi halinde bu sürenin uzatılması kaydıyla, İran'ın tüm bölgelerini "tamamen yok etmeye ve imha etmeye hazır, istekli ve muktedir" olduğunu savundu.
Paylaşımını "Allah'a hamdolsun" ifadesiyle tamamlayan Trump, İran'a yönelik uyarısını yineledi.