Dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının yaklaşık beşte biri normal şartlarda Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor. Uzmanlara göre boğaz, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak görülüyor.

Yaklaşık 167 kilometre uzunluğundaki Hürmüz Boğazı, Umman ile İran arasında yer alıyor. Körfez’i Umman Körfezi ve devamında Arap Denizi’ne bağlayan boğaz, enerji ihracatçısı ülkeler için denize açılan tek rota olma özelliğini taşıyor.

Boğazın en dar noktası yalnızca 33 kilometre genişliğinde bulunurken, gemilerin kullandığı geçiş koridoru her iki yönde yaklaşık 3 kilometreyle sınırlı kalıyor.

"ÇOK KÜÇÜK KISMI GEÇİŞ YAPABİLİYOR"

OPEC üyesi Suudi Arabistan, İran, Kuveyt ve Irak ile eski OPEC üyesi Birleşik Arap Emirlikleri, ham petrol ihracatlarının büyük bölümünü bu güzergâh üzerinden yapıyor. Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından Katar da doğal gaz sevkiyatının büyük kısmını Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriyor.

Ancak İran savaşıyla birlikte bölgedeki gemi trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Reuters'ın aktardığına göre savaştan önce günlük yaklaşık 125 ila 140 geminin geçtiği boğazdan, artık yalnızca çok küçük bir kısmın geçiş yapabiliyor.