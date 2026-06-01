CANLI | ABD ile İran arasında yeni gerilim! Trump: Anlaşmaya varmak istiyorlar | İsrail'den Beyrut'a saldırı hazırlığı
ABD Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve İHA komuta kontrol merkezlerine saldırı düzenledi. Savaşın geleceğinin belirsizliği sürerken ABD Başkanı Donald Trump İran'ın anlaşmaya varmak için çabaladığının altını çizdi. Öte yandan bölge ülkelerinden Kuveyt de saldırıların hedefi oldu. Kuveyt ordusu ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olduğunu duyurarak, "Hava savunma güçlerimiz şu anda düşman saldırılarına karşı koymaktadır" açıklamasında bulundu. Bölgede tansiyon giderek yükselirken katil Netanyahu İsrail ordusuna Beyrut'un güneyine saldırı talimatı verdiğini duyurdu.
ABD'nin İran'a yönelik son operasyonları, Orta Doğu'daki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'na yakın stratejik noktalarda bulunan Keşm Adası ile Goruk bölgesindeki radar sistemleri ve İHA komuta-kontrol merkezlerini hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdi. Bölgedeki askeri hareketliliğin hız kazanması, çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği yönündeki endişeleri artırırken, savaşın seyrine ilişkin belirsizlik de sürüyor.
Yaşanan gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın diplomatik çözüm arayışında olduğunu savundu. Trump, Tahran yönetiminin bir anlaşmaya ulaşabilmek için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, diplomasi kapısının tamamen kapanmadığı mesajını verdi.
İSRAİL'DEN BEYRUT'A SALDIRI HAZIRLIĞI
"İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR HER ŞEY YOLUNA GİRECEK"
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, "İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak." ifadesini kullandı.
Öte yandan Trump, Demokratlar ile bazı Cumhuriyetçilerin sürece ilişkin sürekli eleştirilerde bulunduğunu belirterek, kendisinden kimi zaman daha hızlı kimi zaman ise daha yavaş hareket etmesinin beklendiğini kaydetti.
Bu tür taleplerin ve yorumların görevini zorlaştırdığına dikkati çeken Trump, her şeyin yoluna gireceğini savundu.
Bir başka paylaşımında ise CNN'in, İran'a sunulan anlaşma taslağında nükleer meselelerin yer almadığı yönündeki iddialarını reddeden Trump, taslak metinde İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağının açık şekilde belirtildiğini aktardı.
Trump, anlaşma taslağının nükleer konunun farklı boyutlarını son derece güçlü ve ayrıntılı biçimde ele aldığını, metnin önemli bir kısmının bu konuya ayrıldığını kaydetti.
İRAN: ABD SİRİK ADASI'NDAKİ İLETİŞİM KULESİNE SALDIRDI
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın DMO'nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD, Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldı.
DMO'nun açıklamasında söz konusu saldırıya karşılık olarak, saldırının başlangıç noktası olan hava üssünün hedef alındığı ve bazı hedeflerin imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde daha geniş çaplı cevap verileceği ve bunun sorumlusunun ABD olacağı uyarısında bulunuldu.