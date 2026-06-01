CANLI | ABD ile İran arasında yeni gerilim! Trump: Anlaşmaya varmak istiyorlar | İsrail'den Beyrut'a saldırı hazırlığı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve İHA komuta kontrol merkezlerine saldırı düzenledi. Savaşın geleceğinin belirsizliği sürerken ABD Başkanı Donald Trump İran'ın anlaşmaya varmak için çabaladığının altını çizdi. Öte yandan bölge ülkelerinden Kuveyt de saldırıların hedefi oldu. Kuveyt ordusu ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olduğunu duyurarak, "Hava savunma güçlerimiz şu anda düşman saldırılarına karşı koymaktadır" açıklamasında bulundu. Bölgede tansiyon giderek yükselirken katil Netanyahu İsrail ordusuna Beyrut'un güneyine saldırı talimatı verdiğini duyurdu.

ABD'nin İran'a yönelik son operasyonları, Orta Doğu'daki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'na yakın stratejik noktalarda bulunan Keşm Adası ile Goruk bölgesindeki radar sistemleri ve İHA komuta-kontrol merkezlerini hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdi. Bölgedeki askeri hareketliliğin hız kazanması, çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği yönündeki endişeleri artırırken, savaşın seyrine ilişkin belirsizlik de sürüyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın diplomatik çözüm arayışında olduğunu savundu. Trump, Tahran yönetiminin bir anlaşmaya ulaşabilmek için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, diplomasi kapısının tamamen kapanmadığı mesajını verdi.

09:57

İSRAİL'DEN BEYRUT'A SALDIRI HAZIRLIĞI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi.
09:36

"İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR HER ŞEY YOLUNA GİRECEK"

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, Demokratlar ile bazı Cumhuriyetçilerin sürece ilişkin sürekli eleştirilerde bulunduğunu belirterek, kendisinden kimi zaman daha hızlı kimi zaman ise daha yavaş hareket etmesinin beklendiğini kaydetti.

Bu tür taleplerin ve yorumların görevini zorlaştırdığına dikkati çeken Trump, her şeyin yoluna gireceğini savundu.

Bir başka paylaşımında ise CNN'in, İran'a sunulan anlaşma taslağında nükleer meselelerin yer almadığı yönündeki iddialarını reddeden Trump, taslak metinde İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağının açık şekilde belirtildiğini aktardı.

Trump, anlaşma taslağının nükleer konunun farklı boyutlarını son derece güçlü ve ayrıntılı biçimde ele aldığını, metnin önemli bir kısmının bu konuya ayrıldığını kaydetti.

08:35

İRAN: ABD SİRİK ADASI'NDAKİ İLETİŞİM KULESİNE SALDIRDI

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın DMO'nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD, Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldı.

DMO'nun açıklamasında söz konusu saldırıya karşılık olarak, saldırının başlangıç noktası olan hava üssünün hedef alındığı ve bazı hedeflerin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde daha geniş çaplı cevap verileceği ve bunun sorumlusunun ABD olacağı uyarısında bulunuldu.

 

07:23

ABD: HAFTA SONU İRAN'A SALDIRILAR DÜZENLENDİ

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın Keşm Adası ve Goruk bölgesinde yer alan radar ve İHA komuta kontrol merkezlerine hafta sonu saldırılar düzenlendiği belirtildi.

ABD'ye ait bir MQ-1 tipi İHA'nın "uluslararası suların üzerinde uçuş yaptığı sırada" İran tarafından düşürülmesi nedeniyle bu saldırıların gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD savaş uçakları da hızla karşılık vererek, İran hava savunmasını, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgesel sulardan geçen gemiler için açık tehdit oluşturan 2 İHA'yı etkisiz hale getirdi."

Açıklamada, İran’a saldırılarda ABD güçlerinden can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

06:23

KUVEYT: FÜZE VE İHA SALDIRISI YAŞANDI

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması istendi.

Açıklamada, saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

00:00

İSRAİL BEYRUT SALDIRISI İÇİN ABD'NİN KAPISINDA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenlemek için ABD yönetiminden izin istediği ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Lübnan'a yönelik saldırılar ele alındı.

Netanyahu'nun görüşmede Beyrut dahil olmak üzere Lübnan'a saldırılarını genişletmek için talepte bulunduğunu öne süren İsrailli yetkili, Washington yönetiminin İsrail'in söz konusu talebi karşısında öncesine kıyasla "daha açık ve esnek" bir tutum sergilediğini savundu.

Haberde Netanyahu'nun Beyrut'un Hizbullah tarafından "korunaklı bölge" olarak algılanmasının Tel Aviv yönetimi tarafından kabul edilemeyeceğini Dışişleri Bakanı Rubio'ya ilettiği iddia edildi.

ABD ve İsrail yönetimlerinden telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

