İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davalarında peş peşe gelişmeler yaşandı. İsrail basınının aktardığına göre davanın en önemli tanıklarından Hadas Klein'ın parkta yürürken bir kişi tarafından tehdit edildi. Tam da bu sırada üç yargıç, Bibi hakkındaki bazı suçlamaların düşürülmesini gündeme getirdi. İsrailli gazete Haaretz, yargı heyetini sert sözlerle hedef aldı.

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davaları, tanığa yönelik tehdit iddiası ve yargıçların tartışma yaratan tavsiyeleriyle yeniden gündemde. Davanın kilit tanıklarından Hadas Klein'ın parkta yürürken bir kişinin hedefi olduğu öne sürüldü. Üstelik aynı gün üç yargıç, katil Netanyahu'nun en ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğu dosyanın düşürülmesini, bir başka dosyanın ise yeniden değerlendirilmesini önerdi. Haaretz yargı heyetinin yaklaşımını sert biçimde eleştirirken Financial Times, gelişmenin katil Netanyahu'ya siyasi açıdan yeni bir manevra alanı açabileceğine dikkat çekti. KİLİT TANIĞIN ÖNÜNÜ PARKTA KESTİ: "SEN TEHLİKELİSİN!" Katil Netanyahu'nun yıllardır devam eden yolsuzluk davasının önemli tanıklarından Hadas Klein'a yönelik yeni bir tehdit iddiası İsrail gündemine taşındı. İsrail basınının aktardığı polis ihbarına göre parkta yürüyen Klein'ın önünü bir adam kesti. Şüpheli, tanığa "Her gün bu saatlerde burada mısın?" diye sordu. Ardından "Sen tehlikelisin" ifadesini kullandı.

Klein, katil Netanyahu'nun zengin iş insanlarından lüks hediyeler aldığı iddiasının merkezindeki isimlerden biri. Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ve milyarder James Packer'dan gelen hediyelerle ilgili dosyada tanıklık yapan Klein'ın daha önce de tehdit ve taciz iddialarıyla gündeme geldiği biliniyor. Tanığa yönelik son olayın arkasında kimin bulunduğu veya olayın yargılamayla doğrudan bağlantısı olup olmadığı henüz açıklığa kavuşmuş değil. Ancak davanın seyrini etkileyebilecek tanıklardan birinin yeniden tehdit iddiasıyla gündeme gelmesi, İsrail'de tanık güvenliğine ilişkin soru işaretlerini büyüttü. YARGIÇLARDAN BİBİ'YE KRİTİK AVANTAJ SAĞLAYAN TAVSİYE! Tanık Klein'a yönelik tehdit iddiası tartışılırken Kudüs Bölge Mahkemesi'nde katil Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ilişkin dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Davaya bakan üç yargıç, Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı duruşmaya çağırarak dosyaların geleceğine ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. Yargıçlar, katil Netanyahu'nun en ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğu 4.000 numaralı dosyada rüşvet suçundan mahkûmiyet ihtimalinin düşük olduğunu belirterek suçlamanın düşürülmesini önerdi. 2.000 numaralı dosyada ise katil Netanyahu'nun medya patronu Arnon Mozes ile iddia edilen anlaşmasının suç teşkil edip etmediğinin yeniden değerlendirilmesini istedi.