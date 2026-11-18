Madagaskar'ın güneyinde yolcu taşıyan bir aracın sele kapılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Yerel yetkililerin yaptıkları açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Betroka bölgesinde 17 Kasım'da yolcu taşıyan araç, sele kapılarak sürüklendi.



Olayda 26 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 9 kişi kurtuldu, kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



Betroka Milletvekili Nicolas Randrianasolo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, aracın 16 Kasım'da Bekitro'dan hareket ettiğini ve güzergahındaki suyla kaplı bir geçitten geçmeye çalışırken akıntıya kapıldığını belirtti.



Randrianasolo, sürücünün su seviyesinin düşük olduğunu düşünerek geçişe devam ettiğini ancak aracın yolun ortasında şiddetli akıntıya kapıldığını ifade etti.



Sürücünün kurtulanlar arasında bulunduğu aktarıldı.