Trump'tan Küba'ya askeri müdahale resti! “Görevi bırakmadan önce halletmek istiyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, 2028'de görev süresi sona ermeden Küba meselesini çözmek istediğini belirterek askeri operasyon seçeneğini de gündeme getirdi. Küba'yı "başarısız bir ülke" olarak nitelendiren Trump, "Biraz askeri güç gerekse bile bunu kesinlikle değerlendiririm" diyerek Havana yönetimine açıkça gözdağı verdi.

ABD Başkanı Trump, Salem News Channel adlı muhafazakar kanala yaptığı telefon bağlantısında, gündemi değerlendirdi.

Trump, Küba'ya askeri bir müdahale yapıp yapmayacağı sorusunu, "Görevden ayrılmadan önce Küba meselesini halletmek istiyorum." şeklinde yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba ile ilgili süreci "çok iyi" yönettiğini ve gerekenleri yaptığını vurgulayan Trump, "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Durum çok kötü gidiyor, esasen Küba başarısız bir ülke." ifadesini kullandı.

Trump, Küba'ya yönelik askeri güç kullanımı konusunda, "Bunun için biraz askeri güç gerekse, zayıf bir operasyon olsa bile, sizin için sorun olur mu?" şeklindeki soruya "Benim için uygundur, bunu kesinlikle değerlendiririm." yanıtını verdi.