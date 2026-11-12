NE OLMUŞTU?

Fed Başkanı Kevin Warsh, geçen ayki para politikası toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, toplantı takviminde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Warsh, gelecek yıl yapılacak 8 toplantıdan 1'inin genel para politikası stratejisine odaklanacağını ve bu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılması veya politika açıklaması yayımlanmasının öngörülmediğini ifade etmişti.