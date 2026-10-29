Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko bölgesinde, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) ait askeri helikopter düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Brcko Sağlık Merkezi Direktörü Jasmin Mehanovic, yerel basına yaptığı açıklamada, helikopter kazasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin yaralandığını belirtti. Mehanovic, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

EUFOR'DAN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) tarafından yapılan açıklamada, Brcko bölgesinde yürütülen rutin bir operasyon sırasında hava araçlarından birinin düştüğü bildirildi.

HELİKOPTER TAMAMEN PARÇALANDI

Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı kaza yerinde inceleme başlatıldı.

Yerel basında yayımlanan görüntülerde, düşen helikopterin tamamen parçalandığı görüldü.

HELİKOPTERDE KAÇ KİŞİ OLDUĞU BİLİNMİYOR

Helikopterde kaza sırasında kaç kişinin bulunduğu henüz açıklanmadı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve uyruklarına ilişkin de resmi bir bilgilendirme yapılmadı.