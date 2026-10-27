Orta Doğu'da füze alarmı! Suudi Arabistan'a fırlatılan 3 balistik füze havada vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın stratejik doğu bölgesine yönelik balistik füze saldırısı engellendi. Fırlatılan 3 balistik füze, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilirken bölgede erken uyarı sistemleri devreye alındı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husiler tarafından ülkenin doğu bölgesine fırlatılan 3 balistik füzenin imha edildiğini açıkladı.

Koalisyondan yapılan açıklamada, "Terörist Husi milisleri tarafından Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru fırlatılan 3 balistik füze imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce Harc vilayeti ile ülkenin doğu bölgesinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad başta olmak üzere birçok bölgesine balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.