Bomba ihbarı ve kaçırılma alarmı sonrası Air India uçağı Jaipur'a indi
Almanya’nın Frankfurt kentinden Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye gitmek üzere havalanan Air India uçağı, uçak kaçırma alarmı ve bomba ihbarı üzerine rotasını değiştirdi. Hindistan’ın Jaipur kentine yönlendirilen uçak, Jaipur Uluslararası Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı. Uçaktaki tüm yolcuların güvende olduğu bildirildi.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, AI-2030 sefer sayılı uçak, çarşamba günü güvenlik alarmı nedeniyle Yeni Delhi yerine Jaipur'a yönlendirildi.
India Today gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre uçak, yerel saatle 09.35'te (TSİ 07.05) Jaipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Ardından güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi amacıyla özel bir alana alındı.
PİLOT ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERDİ
İlk bilgilere göre, Ahmedabad Hava Trafik Kontrol Merkezi, saat 09.00 sıralarında uçaktan birkaç saniyeliğine acil durum sinyali aldı.
Pilotun, uçak kaçırma veya uçağa yönelik yasa dışı müdahale durumlarında hava trafik kontrolünü gizlice uyarmak için kullanılan uluslararası 7500 transponder kodunu etkinleştirdiği öne sürüldü.
BOMBA İHBARI SONRASI ACİL İNİŞ
Hindustan Times gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, uçağın bomba ihbarının ardından acil iniş yaptığı belirtildi.
Yetkililer, uçaktaki tüm yolcuların güvende olduğunu ve uçaktan tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.
İlk kontrollerde uçağın operasyonel işleyişinde herhangi bir anormallik tespit edilmediği bildirilirken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.