Bomba ihbarı ve kaçırılma alarmı sonrası Air India uçağı Jaipur'a indi

Almanya’nın Frankfurt kentinden Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye gitmek üzere havalanan Air India uçağı, uçak kaçırma alarmı ve bomba ihbarı üzerine rotasını değiştirdi. Hindistan’ın Jaipur kentine yönlendirilen uçak, Jaipur Uluslararası Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı. Uçaktaki tüm yolcuların güvende olduğu bildirildi.