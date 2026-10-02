ABD Dışişleri Bakanlığı, 19 Ağustos 2026’da alınan yeni politika kararı doğrultusunda Suriye’yi savunma malzemeleri ve hizmetlerinin ihracat ve ithalatında lisansların reddedildiği ülkeler listesinden çıkardı. Washington, Suriye’ye yönelik savunma ticareti başvurularının artık kapsamlı ret politikası yerine vaka bazında değerlendirileceğini duyururken, kararın gerekli yasal şartların yerine getirilmesi ve bazı kısıtlamalardan muafiyet sağlanmasının ardından alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Silah Ticareti Tüzüğü'nde (ITAR) yaptığı değişiklikle Suriye'ye yönelik savunma ihracatı politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Suriye, savunma malzemeleri ve hizmetlerinin ihracatı ve ithalatına ilişkin lisansların reddedildiği ülkeler listesinden çıkarıldı.

Federal Sicil'de yayımlanan nihai düzenlemede, değişikliğin Dışişleri Bakanı'nın 19 Ağustos 2026'da aldığı yeni savunma ticareti politikası kararı doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Yeni politika kapsamında Suriye'ye yönelik savunma malzemesi ve hizmet transferi başvurularının, daha önce ITAR'ın uyguladığı kapsamlı ret politikası yerine her bir vaka bazında incelenerek lisanslandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, statü değişikliğinin, teröre destek kararının iptali dahil gerekli yasal şartların yerine getirilmesi ve ilgili ABD yasaları kapsamındaki bazı kısıtlamalardan muafiyet sonrası gerçekleştiği ifade edildi.

ABD, Suriye'ye yönelik ilk savunma ticaret kısıtlamasını 29 Aralık 1979'da yürürlüğe koymuştu.