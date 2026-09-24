Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Washington'da! Trump bizzat karşıladı
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Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'ye gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i ABD Başkanı Donald Trump, havalimanında bizzat karşıladı. İki liderin gerçekleştireceği görüşme öncesinde Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgede araç parkına yönelik kısıtlamalar getirildi.
ABD, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ziyareti nedeniyle hareketli saatler yaşıyor. BM 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'ye gelen Şi Cinping'i, ABD Başkanı Donald Trump havalimanında bizzat karşıladı.
KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ ALARM
İki liderin gerçekleştireceği görüşme öncesinde Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgedeki güvenlik tedbirleri kapsamında araç parkına yönelik kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.