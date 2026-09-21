Türkevi'nde koyu sohbet! Erdoğan Cedi Osman'ı Ankara'ya davet etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Osman'ı Ankara'ya davet eden Başkan Erdoğan "Ankara’ya gel basketbol oynayalım. Hidayet Türkoğlu'nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız.” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'a gelen Başkan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi.
Erdoğan ile Osman arasındaki görüşmede basketbol üzerine sohbet edilirken, Başkan Erdoğan milli basketbolcuyu Ankara'ya davet etti.
Erdoğan, Cedi Osman'a birlikte basketbol oynama teklifinde bulunarak, "Ankara'ya gel basketbol oynayalım. Hidayet Türkoğlu'nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız." dedi.