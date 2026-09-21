Türkevi'nde koyu sohbet! Erdoğan Cedi Osman'ı Ankara'ya davet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Osman'ı Ankara'ya davet eden Başkan Erdoğan "Ankara’ya gel basketbol oynayalım. Hidayet Türkoğlu'nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız.” dedi.