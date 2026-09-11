Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Yemen’de İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, (Yemen'de İran destekli Husilerden gelen) saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapıldı.

Enerji Bakanlığındaki bir kaynağa dayandırılan açıklamada, Riyad-Medine bölgesindeki Doğu-Batı boru hattının 10 Eylül'de bir dizi saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırılar sonucu yaralanmalar olduğu kaydedilen açıklamada, boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Acil durum ve uzman teknik ekiplerin, saldırıların ardından hattın güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları başlattığı aktarıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, daha önce yaptığı açıklamada, bölgedeki Suudi Arabistan gemilerine karşı "ablukaya ablukayla, saldırıya saldırıyla" karşılık vereceklerini, Suudi Arabistan'a ait 32 savaş uçağını hedef aldıklarını ve bunlardan 9'unu düşürdüklerini iddia etmişti.