Sicilya alev alev! Yerleşim yerleri tehdit altında
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İtalya'nın Sicilya Adası'nda Palermo yakınlarında çıkan orman yangını, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit ederken bazı evlerde hasara yol açtı. Giardinello'nun Carcatizzi muhiti'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve hızla yayılan alevlere itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale ederken, söndürme çalışmalarında bir orman işçisi yaralandı.
Ülkenin orta ve kuzey bölgeleri şiddetli yağış ve fırtına ile mücadele ederken, güneydeki Sicilya Adası'nda da orman yangınları çıkmaya devam ediyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Palermo kenti yakınlarındaki Giardinello'nun Carcatizzi muhitinde dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, civardaki bazı konutları da etkiledi.
Alevlerin sardığı bazı evlerde hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri, karadan arazözlerle, havadan da söndürme uçağı ve 2 helikopterle yangına müdahale etti.
Çalışmalara katılan 1 orman işçisinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.