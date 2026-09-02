Şi Cinping'in 10 yıl sonra Mısır ziyaretinde yeni dönem başladı: Kahire ile Pekin yeni anlaşmalara imza attı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, çarşamba günü Mısır ve Çinli kurumlar arasında imzalanan bir anlaşma ile çeşitli mutabakat zaptlarına tanıklık etti.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre anlaşmalar ve mutabakat zaptları; sanayi, yatırım ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan çeşitli alanlardaki iş birliğini kapsıyor.
Sisi, iki ülkenin özellikle sanayinin yerlileştirilmesi ve teknoloji transferi yoluyla ikili iş birliğinin kapsamını genişletme konusunda "açık bir siyasi iradeye" sahip olduğunu belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanı, iki ülkenin yenilenebilir enerji, otomotiv üretimi, tekstil ve kimyasal elyaf alanlarında yeni bir iş birliği dönemine girdiğini de ifade etti.
Sisi ayrıca Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ndeki Çin-Mısır Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesine yönelik üçüncü aşamanın başlatıldığını duyurdu.
BÖLGEDEKİ SAVAŞI SONA ERDİRME ÇABALARINA DESTEK
Mısır devletine bağlı El-Kahire News'in haberine göre Sisi ve Şi, bölgede devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması yönündeki çabalara destek verdiklerini de teyit etti.
Şi ise Pekin'in Mısır ile ilişkileri "daha geniş ufuklara taşımaya istekli olduğunu" belirterek, Çin'in ülkedeki şirketlerini Mısır'a yönelik yatırımlarını artırmaya ve Mısır pazarının sunduğu imkanlardan yararlanmaya teşvik etmeyi sürdüreceğini söyledi.
İki lider, Şi'nin resmi ziyareti kapsamında Kahire'deki El-İttihadiye Sarayı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.
Törende Mısır ve Çin'in milli marşları çalınırken, Çin Devlet Başkanı Şi'nin ziyareti onuruna top atışları yapıldı.
ÇİN LİDERİNDEN 10 YIL SONRA MISIR'A İLK ZİYARET
Şi Cinping'in ziyareti, bir Çin Devlet Başkanı'nın 10 yıl aradan sonra Mısır'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.
Mısır ile Çin, diplomatik ilişkilerini 1956 yılında kurmuştu. Böylece Mısır, Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk Arap ve Afrika ülkesi olmuştu.
Pekin, 1956'daki Süveyş Krizi sırasında Kahire'ye destek vermiş, Mısır ise 1971 yılında Çin'in Birleşmiş Milletler'deki koltuğuna yeniden kavuşmasını desteklemişti.
İki ülke 1999'da stratejik ortaklık kurarken, bu ilişkiler Sisi'nin Aralık 2014'te Pekin'e yaptığı ziyaret sırasında kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmişti.