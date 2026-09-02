Mısır Cumhurbaşkanı, iki ülkenin yenilenebilir enerji, otomotiv üretimi, tekstil ve kimyasal elyaf alanlarında yeni bir iş birliği dönemine girdiğini de ifade etti.

Sisi, iki ülkenin özellikle sanayinin yerlileştirilmesi ve teknoloji transferi yoluyla ikili iş birliğinin kapsamını genişletme konusunda "açık bir siyasi iradeye" sahip olduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre anlaşmalar ve mutabakat zaptları; sanayi, yatırım ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan çeşitli alanlardaki iş birliğini kapsıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında 1 Eylül 2026'da Kahire'ye geldi. (DHA)

Sisi ayrıca Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ndeki Çin-Mısır Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesine yönelik üçüncü aşamanın başlatıldığını duyurdu.

BÖLGEDEKİ SAVAŞI SONA ERDİRME ÇABALARINA DESTEK

Mısır devletine bağlı El-Kahire News'in haberine göre Sisi ve Şi, bölgede devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması yönündeki çabalara destek verdiklerini de teyit etti.

Şi ise Pekin'in Mısır ile ilişkileri "daha geniş ufuklara taşımaya istekli olduğunu" belirterek, Çin'in ülkedeki şirketlerini Mısır'a yönelik yatırımlarını artırmaya ve Mısır pazarının sunduğu imkanlardan yararlanmaya teşvik etmeyi sürdüreceğini söyledi.

İki lider, Şi'nin resmi ziyareti kapsamında Kahire'deki El-İttihadiye Sarayı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.

Törende Mısır ve Çin'in milli marşları çalınırken, Çin Devlet Başkanı Şi'nin ziyareti onuruna top atışları yapıldı.