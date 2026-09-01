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Times Meydanı'nda dehşet: İki kişiyi bıçaklayan kadın saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Times Meydanı'nda dehşet: İki kişiyi bıçaklayan kadın saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda bir kadını bıçaklayarak öldüren ve bir erkeği yaralayan kadın saldırgan, polisin açtığı ateş sonucu öldü.

New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch'in basına yaptığı açıklamaya göre, 49 yaşındaki saldırgan Times Meydanı'nda alışveriş çantasından çıkardığı iki mutfak bıçağıyla çevredekilere saldırdı.

Saldırgan, metro istasyonundan çıkan 68 yaşındaki bir erkeği ve kısa süre sonra 32 yaşındaki bir kadını karın bölgelerinden bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan kadın hayatını kaybetti, diğerinin ise tedavisi sürüyor.

Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, en az 10 polisin etrafını sardığı kadının elindeki bıçakları bırakmayı reddettiği ve görevlilere tehditler savurduğu görüldü.

Şok tabancası kullanılmasına rağmen durmayan ve bıçaklarla polislerin üzerine yürüyen kadın, iki polisin ateş açması sonucu vuruldu.

Olay yerinde kelepçelenerek ilk yardımı yapılan ve hastaneye kaldırılan saldırgan yaşamını yitirdi.

Yetkililer, terör bağlantısı olduğuna dair bir kanıt bulunamayan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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