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New York'ta dehşet! Tımes Meydanı'nda bıçaklı saldırı: Bank of America müdürü öldü

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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New York'ta dehşet! Tımes Meydanı'nda bıçaklı saldırı: Bank of America müdürü öldü

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda Bank of America Başkan Yardımcısı Erin Piacenti hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Polislerin bıçaklarını bırakması için ikna etmeye çalıştığı şüpheli, müdahale sırasında vurularak kaldırıldığı hastanede öldü.

Times Meydanı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda, 32 yaşındaki Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin Piacenti hayatını kaybetti.

Saldırgan ise polis müdahalesi sırasında vurularak etkisiz hale getirildi.

Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin PiacentiBank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin Piacenti

"ŞÜPHELİ, 68 YAŞINDAKİ BİR ERKEĞE SALDIRDI"

New York Polis Teşkilatı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, saldırının herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleştirildiğini ve iki saldırının yaklaşık 20 saniye arayla meydana geldiğini söyledi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Açıklamaya göre saldırgan, ilk olarak metro durağından yeni çıkan ve eşiyle birlikte karşıya geçmek için bekleyen 68 yaşındaki bir erkeğe yaklaştı. Bir görgü tanığının polise verdiği ifadeye göre şüpheli, kırmızı bir alışveriş poşetinden iki bıçak çıkardıktan sonra erkeğe saldırdı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli daha sonra cadde boyunca ilerleyerek Piacenti'ye saldırdı. Ağır yaralanan Piacenti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGAN, POLİS MEMURLARINI DA TEHDİT ETTİ

Tisch, polis ekiplerinin cadde üzerinde şüpheliyle yaklaşık 4 dakika konuşarak elindeki bıçakları bırakması için ikna etmeye çalıştığını belirtti. Ancak saldırgan, teslim olmayı reddederek polis memurlarını da tehdit etti ve bıçaklarını memurlara yöneltti.

Polis ekiplerinin şüpheli üzerinde şok tabancası kullanmasına rağmen saldırganın durmadığı, bunun üzerine memurların ateş açtığı bildirildi. Şüpheli, polis müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ŞÜPHELİNİN RUH SAĞLIĞINA İLİŞKİN KAYITLARI BULUNDU

Şüphelinin kimliğinin, New York'un Queens bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki Pamela Cisneros olduğu açıklandı. Cisneros'un daha önce gözaltına alınmadığı ancak NYPD kayıtlarında 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan iki olay nedeniyle ruh sağlığı geçmişine ilişkin kayıt bulunduğu belirtildi.

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