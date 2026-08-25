Terör örgütü YPG kendini feshetti!

Terör örgütü SDG/YPG, kendini feshettiğini açıkladı. Örgütün aldığı karar, Suriye’de terör yapılanmasına karşı yürütülen mücadelede kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin elebaşı Mazlum Abdi, geçtiğimiz günlerde örgütün askeri, güvenlik ve idari organlarının Suriye devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlandığını açıklamıştı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, geçtiğimiz günlerde "Askeri, güvenlik ve idari kurumlarımızın ulusal devlet kurumlarına entegrasyon aşaması tamamlandı" dedi.

Abdi, sürecin bu yılın başlarında Şam yönetimi ile varılan ve SDG yapılarının devlet otoritesine entegrasyonunun yolunu açan anlaşma kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Abdi, "Bundan böyle yeni bir aşamaya başlıyoruz ve halkımızın meşru haklarını anayasada tesis etme mücadelemiz devam edecek" demişti.

YPG FESHEDİLDİ

AP'de yer alan habere göre bu gelişme sonrası terör örgütü SDG/YPG, kendini feshettiğini duyurdu.

Suriye'deki iç savaş sırasında SDG, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunun büyük bir bölümünü kontrol ederek kendi askeri, güvenlik ve sivil kurumlarını kurmuştu.

ŞAM İLE SDG ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Abdi'nin açıklaması, Şam yönetimi ile SDG arasında Suriye'nin kuzeydoğusunun geleceği konusunda aylarca süren müzakereler ve uygulama çabalarının ardından geldi. İki taraf, entegrasyon konusunda Ocak ayında anlaşmaya varmıştı. Anlaşma kapsamında Suriye güvenlik güçleri bölgeye konuşlandırılmıştı.