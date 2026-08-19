Fatih'te silahlı kavgada yeni gelişme! Şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te esnaf Kenan Aydemir'in hayatını kaybettiği, Olımjon Mustafaev'in yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan Gürbüz E.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, geçmişten gelen husumet nedeniyle Aydemir'in kendisini taciz ettiğini öne sürerek olayı "bir anlık öfkeyle" gerçekleştirdiğini söyledi.

Fatih Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında lokumcu Kenan Aydemir ile aynı sokaktaki bir binanın sahibi Gürbüz E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, Aydemir hayatını kaybetti, arkadaşı Olımjon Mustafaev ise yaralandı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahı kullandığı belirlenen Gürbüz E.'yi gözaltına aldı. Aydemir'in cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralı Mustafaev ambulansla hastaneye sevk edildi.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE GERÇEKLEŞTİRDİM"

Şüpheli Gürbüz E.'nin emniyette verdiği ilk ifadede, hayatını kaybeden Kenan Aydemir ile geçmişten gelen bir husumeti bulunduğunu söylediği öğrenildi. E., tartışma sırasında Aydemir'in kendisini taciz ettiğini öne sürerek silahlı saldırıyı "bir anlık öfkeyle" gerçekleştirdiğini beyan etti.

"2 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Silahlı kavganın yaşandığı sırada sokakta bulunan esnaf Bayram Avşar, olay anlarını anlattı. Avşar, "Akşam saat 23.00 civarıydı. 2 el silah sesi duydum. Dışarı çıktığımda bir arbede yaşanıyordu. Orada birisi yaralıydı. Elinde bıçak vardı. Onu sakinleştirdiler. Sonra olay yerine ben gittiğimde yerde vurulmuş şekilde birisi yatıyordu. O sırada polis ekipleri geldi" dedi.

"4 ÇOCUĞU YETİM KALDI"

Olayda hayatını kaybeden Kenan Aydemir'in 4 çocuğu bulunduğunu belirten Avşar, yaşananların mahallede büyük üzüntüye yol açtığını söyledi.

Avşar, "Ölen de komşumuz, vurulan da komşumuz. Çok üzüldük. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Ölen kişinin 4 tane çocuğu vardı. Çocukları yetim kaldı. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Kenan Aydemir'in Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Aydemir'in cenazesi ailesine teslim edilirken, cenazenin memleketi Batman'da toprağa verileceği öğrenildi.