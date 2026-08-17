Yunanistan'da helikopter düştü!

Yunanistan'daki Şifnoz Adası'nda bir helikopter düştü. Kaza sonrası yangın çıktı. Reuters'a göre olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, özel bir helikopter Şifnoz Adası'nın Tholos bölgesinde helikopter pistine yakın bir alanda düştü.

Helikopter, düşüşün ardından alev alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti.

Reuters'ta yer alan habere göre kazada 1 pilot ve 2 yolcu hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.