ABD'de F-35B hayalet savaş uçağı düştü! Pilot son anda kurtuldu

ABD'nin en pahalı savunma projelerinden F-35B hayalet savaş uçağı, California'da düştü. Pilotun güvenli şekilde uçağı terk ettiği kazada enkaz alevler içinde kalırken, ABD ordusu olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.