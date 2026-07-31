ABD'de F-35B hayalet savaş uçağı düştü! Pilot son anda kurtuldu
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ABD'nin en pahalı savunma projelerinden F-35B hayalet savaş uçağı, California'da düştü. Pilotun güvenli şekilde uçağı terk ettiği kazada enkaz alevler içinde kalırken, ABD ordusu olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.
ABD Deniz Piyadeleri tarafından yapılan açıklamada, uçağın eyaletin San Diego bölgesindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü yakınlarında düştüğü ifade edildi.
Olay esnasında pilotun, fırlatma koltuğu kullanarak uçaktan ayrıldığı ve kurtulduğu ifade edilen açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri'nin 11. Hava Grubu'na bağlı uçağın düşmesi "A sınıfı bir kaza" olarak nitelendirildi.
Yere çarptıktan sonra alev alan uçak için bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.
F-35B, ABD Deniz Piyadeleri, Donanma ve Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan F-35 savaş uçağının çeşitli versiyonlarından biridir.
"B" versiyonu, kısa kalkışlar için tasarlanmış, dikey iniş yapabilen bir motora sahip olmasıyla tanınıyor.