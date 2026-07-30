Amerikan Kızılhaçı, kan stoklarının en düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle 150 yıllık tarihinde ikinci kez kriz ilan etti. Yetkililer, son bir ayda stokların yüzde 25 azaldığını, özellikle yaz aylarında artan ihtiyaç nedeniyle ameliyatların ve acil sağlık hizmetlerinin etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Amerikan Kızılhaçı, ülkedeki kan stoklarının kritik seviyeye gerilemesi nedeniyle 150 yıllık tarihinde ikinci kez "kan stoku krizi" ilan etti. Kurum, azalan bağışlar ve artan ihtiyaç nedeniyle kan tedarikinde ciddi baskı yaşandığını açıkladı.

Amerikan Kızılhaçında görev yapan Dr. Courtney Lawrence, BBC'ye yaptığı açıklamada, orman yangınları ve aşırı sıcaklar gibi etkenlerin kan bağışlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Lawrence, son bir ayda kan stoklarının yüzde 25 azaldığını ifade etti.

YAZ AYLARINDA TALEP ARTTI

Lawrence, yaz döneminde araç kazaları ve açık hava faaliyetlerine bağlı yaralanmaların artmasının kan ihtiyacını yükselttiğini söyledi. ABD'deki kan tedarikinin yaklaşık yüzde 40'ını sağlayan Amerikan Kızılhaçının, yılın bu döneminde normalden yaklaşık 3 bin 500 ünite daha fazla kan dağıttığını aktardı.

Yetkililer, kanın sınırlı raf ömrüne sahip olması nedeniyle uzun süreli stok yapılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Lawrence, tüm kan gruplarına ihtiyaç duyulduğunu, özellikle 0 Rh pozitif kan grubuna olan talebin yüksek olduğunu kaydetti.

AMELİYATLAR ETKİLENEBİLİR

Lawrence, görüştüğü hastanelerin mevcut durumun rutin ameliyatları etkileyebileceğini değerlendirdiğini söyledi. Bazı sağlık kuruluşlarının ise acil vakaları karşılayacak yeterli kan stoğunu oluşturamamaları halinde hastaları başka travma merkezlerine yönlendirmeyi değerlendirdiğini aktardı.

Yüksek hava sıcaklıklarının da bağışçıların kan verme merkezlerine gitmesini zorlaştırdığına işaret eden Lawrence, bazı bağış noktalarının güvenli ve konforlu ortam sağlayamadığını ifade etti.

İLK KRİZ 2022'DE YAŞANMIŞTI

Amerikan Kızılhaçı, tarihindeki ilk kan stoku krizini Kovid-19 salgını ile ağır kış şartlarının etkili olduğu Ocak 2022'de ilan etmişti.

KANADA'DA DA STOKLAR AZALDI

Kanada Kan Hizmetleri de haziran ayının başından bu yana kan stoklarının yaklaşık yüzde 20 gerilediğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, son altı haftada bağış randevularının beklentilerin altında kaldığı, bu nedenle hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut kan envanterinin kullanılmak zorunda kalındığı bildirildi.