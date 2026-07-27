Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'a seçim yasasını ihlalden hapis cezası

Yonhap'ın haberine göre mahkeme, Yoon'un Mart 2022'de yapılan devlet başkanlığı seçimi öncesinde Halkın Gücü Partisinin (PPP) adayı olarak kamuoyuna gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğu sonucuna vardı.

JSON-LD Headline: Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

PARTİYE MALİ YÜK GETİREBİLİR

Kararın temyiz sürecinin ardından kesinleşmesi ve Yoon'un en az 1 milyon won para cezası ya da hapis cezası alması halinde Halkın Gücü Partisinin Yoon'un 2022 seçim kampanyası için devlet tarafından karşılanan 39,7 milyar wonluk kampanya giderini iade etmesi gerekecek.

SIKIYÖNETİM VE AZİL SÜRECİ

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlere karıştığını öne sürerek sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis'in kararı kaldırmasının ardından geri adım atan Yoon, 14 Aralık 2024'te yapılan oylamayla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Anayasa Mahkemesi 4 Nisan 2025'te Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onayladı. Ardından yapılan seçimleri kazanan Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te yemin ederek Güney Kore'nin yeni devlet başkanı olarak göreve başladı.