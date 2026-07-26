Asimilasyon çarkının en yoğun işlediği beş Avrupa ülkesindeki resmî veriler ve saha raporları, çocuk koruma sistemlerinin doğrudan göçmenleri ve özellikle Müslüman aileleri hedef aldığını ortaya koyuyor. Şimdi bu beş Avrupa ülkesine ve verilere yakından bakalım.

Almanya: Federal İstatistik Dairesinin resmî verilerine göre ülkede sadece geçen yıl 84 bin 230 çocuk, Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından acil önlem veya mahkeme kararıyla ailelerinden uzaklaştırılarak devlet koruması altına alındı. Bu tablo sosyolojik açıdan ele alındığında, sistemin doğrudan göçmenleri ve özellikle Müslüman aileleri hedef aldığı öne sürülüyor. Koruma altına alınan çocukların 23 bin 361'i Alman kökenliyken, geriye kalan 60 bin 869 çocuk (yüzde 72,2) yabancı kökenli ailelere mensup.

Hollanda: Ülkede her yıl ortalama 1.500 ile 2.000 arasında Müslüman çocuğun, yerel çocuk koruma kurumları tarafından "pedagojik yetersizlik" veya "uyum sorunu" gerekçesiyle ailelerinden alındığı belirtiliyor. Bu çocukların önemli bölümünü Türk ve diğer Müslüman topluluklara mensup ailelerin çocukları oluşturuyor. Hollanda makamlarının, ailelerin dinî hassasiyetlerini risk faktörü olarak değerlendirdiği ve çocukların İslami bir ortamda büyümesini "modern toplum değerlerine tehdit" olarak nitelendirdiği iddia ediliyor.

Fransa: Sosyal hizmet uzmanlarının hazırladığı tek taraflı ve sübjektif raporlar sonucunda her yıl bine yakın Türk ve Kuzey Afrika kökenli Müslüman çocuğun öz ailelerinden koparıldığı ifade ediliyor. Ailelerinden ayrılan çocukların laik ailelerin yanına yerleştirildiği, burada kendi değerlerinden uzak ve dinlerine yabancı şekilde yetiştirildiği öne sürülüyor.