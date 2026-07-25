Suriye'de iki yolcu otobüsü çarpıştı: En az 35 ölü
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Suriye'nin orta kesiminde iki yolcu otobüsünün kara yolunda çarpışması sonucu en az 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, cumartesi günü Şam-Deyrizor kara yolunun Palmira ile Sukhna kentleri arasındaki bölümünde meydana geldi.
Doğu Suriye'yi başkent Şam'a bağlayan ve 400 kilometreden fazla uzunluğa sahip kara yolu, ülkenin önemli ulaşım güzergahlarından biri olarak biliniyor.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, yaralıların tahliyesi için kaza bölgesine çok sayıda helikopter sevk edildi.
Yaralıların helikopterlerle Humus Askeri Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.
Kazaya ilişkin ayrıntıların gelmeye devam ettiği belirtildi.