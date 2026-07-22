Almanya, son dönemde trenlerde ve istasyonlarda artan şiddet olaylarının ardından ülke genelinde dikkat çeken bir karara imza attı. Alman Demiryolları (Deutsche Bahn), 5 bin 400 tren istasyonunda alkol tüketimini yasaklama kararı aldı. Alman basınına göre uygulama, güvenliği artırmayı, alkol kaynaklı şiddeti azaltmayı ve istasyonları daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Alman kamu yayın kuruluşu rbb24 ile RTL/ntv'nin aktardığına göre yasak, 15 Ekim 2026'ya kadar kademeli olarak tüm tren istasyonlarında yürürlüğe girecek. İlk etapta Berlin Merkez Tren İstasyonu (Hauptbahnhof), Berlin Gesundbrunnen, Kiel ve Braunschweig istasyonlarında uygulama başlayacak. Zoo ve Ostbahnhof istasyonlarında ise alkol tüketimi zaten yasak durumda. ALMANYA'DA TREN İSTASYONLARINDA ALKOL TÜKETİMİ YASAĞI BAŞLADI "ALKOLÜN OLDUĞU YERDE ŞİDDET DE ARTIYOR" Kararın ardından açıklama yapan Deutsche Bahn CEO'su Evelyn Palla, güvenliğin öncelikleri olduğunu vurguladı. "Kararlı davranıyoruz. Tren istasyonlarımızdan alkol tüketimini kaldırıyoruz. Çok sık gördük ki alkol tüketiminin arttığı yerlerde şiddet olayları da artıyor." Palla, alınan kararın temel amacının hem yolcuları hem de demiryolu çalışanlarını korumak olduğunu belirterek, güvenlik konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. KARARIN ARKASINDA SALDIRILAR VAR Son aylarda Almanya'da trenlerde ve istasyonlarda yaşanan şiddet olaylarında belirgin artış yaşandı. Federal Polis verilerine göre özellikle alkolün etkisi altındaki kişilerle yaşanan kavga ve saldırılar dikkat çekici seviyelere ulaştı.

REUTERS Yılın başında bir tren görevlisinin öldürülmesi ülke genelinde büyük infial yaratırken, Deutsche Bahn çalışanlarına yönelik saldırıların artması üzerine şirket bir güvenlik zirvesi düzenlemek zorunda kaldı. Yeni düzenlemeye doğrudan zemin hazırlayan olay ise geçen hafta Baden-Württemberg eyaletinde yaşandı. 26 yaşındaki bir Deutsche Bahn güvenlik görevlisi, bölgesel bir trende bilet kontrolü yaptığı sırada alkollü olduğu belirtilen bir yolcunun saldırısına uğradı. Savcılığın aktardığına göre güvenlik görevlisi yumruk ve tekmelerle darbedildi. Arbede sırasında tren kapısı açıldı ve görevli hareket halindeki trenden düşerek ağır yaralandı. 5 BİN 400 İSTASYONDA YENİ DÖNEM Bugüne kadar Almanya'da Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln ve Münih başta olmak üzere yaklaşık 30 tren istasyonunda alkol yasağı uygulanıyordu. Yeni kararla birlikte bu uygulama ülke genelindeki yaklaşık 5 bin 400 istasyona yayılıyor.

REUTERS 15 Ekim'e kadar tüm istasyonlarda; peronlarda, bekleme alanlarında, istasyona giriş yollarında alkol tüketimi yasak olacak. Bazı şehirlerde Deutsche Bahn'a ait istasyon meydanları da uygulamanın kapsamına alınacak. RESTORANLARDA İÇİLEBİLECEK Yasak, istasyon içerisindeki restoran ve kafeleri kapsamıyor. Yolcular ayrıca satın aldıkları alkollü içecekleri açmadan çantalarında taşıyabilecek. Buna karşılık bira, şarap veya sert içkilerin istasyon içerisinde tüketilmesine izin verilmeyecek. Uymayanlara ağır yaptırımlar Deutsche Bahn, yeni kuralların ilk aşamada bilgilendirme yoluyla uygulanacağını açıkladı. İstasyonda anonslar yapılacak ve uyarı afişleri asılacak. Kurallara uymayan kişiler hakkında; istasyondan çıkarma, tekrarında istasyona giriş yasağı, gerektiğinde Federal Polis'e suç duyurusu gibi yaptırımlar uygulanabilecek. HAMBURG ÖRNEĞİ DİKKAT ÇEKTİ Deutsche Bahn, kararın arkasındaki en önemli gerekçelerden birinin Hamburg Merkez Tren İstasyonu'nda elde edilen sonuçlar olduğunu belirtti. Şirketin ilk değerlendirmelerine göre Nisan 2024'te yürürlüğe giren alkol yasağının ardından; alkol kaynaklı kavga ve tartışmalar azaldı, şiddet suçlarında düşüş yaşandı, istasyonlarda oluşan çöp miktarı belirgin biçimde geriledi, yolcuların güvenlik algısı güçlendi, temizlik maliyetleri düştü. Şirket yönetimi, ülke genelindeki uygulamadan da benzer sonuçlar bekliyor.