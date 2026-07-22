Aliyev: Azerbaycan'ın Ermenistan'a sağladığı petrol ve gaz enerji güvenliğine katkı sunuyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Ermenistan'a sağladığı petrol ve doğal gazın, komşu ülkenin enerji güvenliğine önemli katkı sunduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, enerji iş birliğinden Güney Kafkasya'daki gelişmelere, Avrupa Birliği ile ilişkilere ve Bakü'de yapıldığı öne sürülen gizli Alman-Rus görüşmelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Aliyev, Almanya'nın Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinden biri olarak Güney Kafkasya'daki etkisini artırdığını belirterek, Bakü ile Berlin arasındaki ilişkilerin yalnızca iki ülkeye değil, bölgede "iş birliği, barış ve istikrara" da katkı sağlayacağını ifade etti.
Azerbaycan'ın enerji alanındaki rolüne dikkat çeken Aliyev, şu ifadeleri kullandı:
"Azerbaycan'dan Ermenistan'a sağlanan petrol ve doğal gaz ürünleri, Ermenistan'ın enerji güvenliğine çok önemli bir katkı sunuyor."
Aliyev, enerji alanındaki iş birliğinin yalnızca Ermenistan'la sınırlı olmadığını belirterek, Azerbaycan'ın bugün Avrupa Birliği üyesi 10 ülkeye doğal gaz ihraç ettiğini ve bunun Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkı sağladığını söyledi.
Ayrıca Azerbaycan'ın Almanya'ya da petrol ihraç ettiğini hatırlatan Aliyev, gelecekte Avrupa'ya yeşil enerji tedarik etme konusunda da kararlı olduklarını dile getirdi.
"Azerbaycan'ın Almanya'ya petrol ihraç ettiği ve gelecekte Avrupa'ya yeşil enerji ulaştırma konusunda kararlı olduğu dikkate alındığında, enerji alanındaki iş birliğimiz çok geniş bir yelpazeyi kapsayacak."
"ALMAN ŞİRKETLERİYLE İŞ BİRLİĞİ GENİŞLEYECEK"
Aliyev, Almanya ile ekonomik ilişkilerin ulaştırma ve transit koridorları açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Alman şirketlerinin bu alandaki başarılarına dikkat çeken Azerbaycan Cumhurbaşkanı, ülkesinde faaliyet gösteren 200'den fazla Alman şirketinin çalışmalarının genişletilmesi için somut öneriler sunduklarını ifade etti.
Azerbaycan'ın ulaştırma altyapısını geliştirdiğini belirten Aliyev, geçen yıl Orta Asya İstişare Formatı'nın tam üyesi olmalarının ardından Orta Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevi üstlendiklerini ve bu rolün gelecekte daha da güçleneceğini söyledi.
"İMZALANAN ANLAŞMALAR İLİŞKİLERİ YENİ SEVİYEYE TAŞIYACAK"
Aliyev, Merz ile gerçekleştirdiği görüşmede imzalanan belgelerin Azerbaycan ile Almanya arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye taşımasını beklediğini ifade etti.
Ayrıca Avrupa Birliği ile ilişkilere de değinen Aliyev, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği son ziyaretlerin siyasi açıdan büyük önem taşıdığını ve Bakü-Brüksel ilişkilerini daha da güçlendireceğini söyledi.
BERLİN'DE STRATEJİK ORTAKLIK BELGELERİ İMZALANDI
Resmî temaslarda bulunmak üzere pazartesi gecesi Berlin'e giden Aliyev, salı günü ilk olarak Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.
Daha sonra Başbakan Friedrich Merz ile bir araya gelen Aliyev'in ziyareti kapsamında iki ülke arasında Azerbaycan-Almanya Stratejik Gündemi Ortak Bildirisi imzalandı.
Taraflar ayrıca Azerbaycan-Almanya İş Konseyi'nin kurulması ve faaliyet göstermesine ilişkin ortak deklarasyona da imza attı.
BAKÜ'DEKİ "GİZLİ ALMAN-RUS GÖRÜŞMESİ" İDDİALARINA DA YANIT VERDİ
Aliyev, ortak basın toplantısında, eski Alman ve Rus yetkililerin bu ayın başında Bakü'de gizli bir toplantı gerçekleştirdiği yönündeki haberleri de değerlendirdi.
İngiltere merkezli The Times gazetesi, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eski Özel Kalem Müdürü Ronald Pofalla ile Brandenburg Eyaleti'nin eski Başbakanı Matthias Platzeck'in de aralarında bulunduğu gayriresmî Alman heyetinin Bakü'de Rus yetkililerle gizli görüşmeler yaptığını öne sürmüştü.
Haberde, Rus tarafında ise Rusya Devlet Başkanı'na bağlı Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valery Fadeyev ile devlet enerji şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov'un yer aldığı iddia edilmişti.
Aliyev ise Azerbaycan yönetiminin bu görüşmeden haberdar olmadığını söyledi.
"Bizim bundan haberimiz yoktu. Elbette böyle saygın bir medya kuruluşunda yayımlanan haberi dikkatle inceledik."
Berlin'e hareket etmeden önce Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti'nden bilgi istediğini belirten Aliyev, haberde adı geçen kişilerin 12-14 Temmuz tarihlerinde aynı dönemde Azerbaycan'da bulunduğunun doğrulandığını aktardı.
"Almanya ve Rusya bize bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. Topraklarımız bilgimiz dışında kullanılmış oldu."
Aliyev, söz konusu görüşmenin gerçekten yapılıp yapılmadığını kesin olarak söyleyemeyeceğini belirterek şunları kaydetti:
"Ancak elimizdeki uçuş verileri, Bakü'de böyle gizli bir toplantının yapılmış olabileceğine işaret ediyor. Eğer bu görüşme Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine katkı sağlayacaksa, elbette bunu memnuniyetle karşılarız."