Aliyev: Azerbaycan'ın Ermenistan'a sağladığı petrol ve gaz enerji güvenliğine katkı sunuyor

Aliyev, Almanya'nın Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinden biri olarak Güney Kafkasya'daki etkisini artırdığını belirterek, Bakü ile Berlin arasındaki ilişkilerin yalnızca iki ülkeye değil, bölgede "iş birliği, barış ve istikrara" da katkı sağlayacağını ifade etti.

Azerbaycan'ın enerji alanındaki rolüne dikkat çeken Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'dan Ermenistan'a sağlanan petrol ve doğal gaz ürünleri, Ermenistan'ın enerji güvenliğine çok önemli bir katkı sunuyor."

Aliyev, enerji alanındaki iş birliğinin yalnızca Ermenistan'la sınırlı olmadığını belirterek, Azerbaycan'ın bugün Avrupa Birliği üyesi 10 ülkeye doğal gaz ihraç ettiğini ve bunun Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkı sağladığını söyledi.

Ayrıca Azerbaycan'ın Almanya'ya da petrol ihraç ettiğini hatırlatan Aliyev, gelecekte Avrupa'ya yeşil enerji tedarik etme konusunda da kararlı olduklarını dile getirdi.